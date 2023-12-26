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«Аль-Наср» крупно обыграл «Аль-Иттихад». Роналду сделал дубль с пенальти

вчера, 23:11
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)2 : 5Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Иттихад» потерпел поражение от «Аль-Насра» в матче 17-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (2:5).

На 14-й минуте Абдерразак Хамдалла вывел хозяев вперёд с передачи Карима Бензема. Криштиану Роналду на 19-й с пенальти восстановил равенство. Талиска на 38-й забил 2-й мяч гостей. Хамдалла на 52-й сравнял счёт. На 67-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник клуба из Джидды Фабиньо. Роналду на 68-й оформил дубль с одиннадцатиметрового. Также дублем в составе команды из Эр-Рияда отметился Садио Мане (на 76-й и 82-й).

«Аль-Иттихад» занимает 6-е место в турнире, имея в активе 28 очков. «Аль-Наср» находится на 2-й позиции с 43 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт Roshn Saudi League в соцсети «X»
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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:54
Насру не очень помогает эта легенда. 0 трофеев. Хотя, если цель пиар, то свое дело делает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:53
За 200 млн взяли легенду футбола со всеми вытекающими, а не чела с улицы.
На БМВ не обязательно обгонять солярис, чтобы показать разницу, достаточно включить свет
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:38
Любой мог забить пенальти. Держать для этого чела за 200 млн в год глупо. В чемпионате по-прежнему вторые.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:35, ред.
У Роналду победный, голы Мане не имели значения
Elliada
Elliada
сегодня в 08:22
Мане дубль, но внимание на пенальтисте.
5uhy8n36kb93
5uhy8n36kb93
сегодня в 08:16
При упоминании Роналду-нехочется смотреть футбол!
adekvat
adekvat
сегодня в 07:42
Пенальти, ну как то же надо рекорды бить.
R. Carlos
R. Carlos ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 07:20, ред.
Ага
Особенно самоликвидация таких соперникв как челси мс и псж в 2022 в ЛЧ
В том числе и на последних минутах
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:13
Легенда в 39 лет творит чудеса. А ведь матч по накалу был серьёзнее финала ЧМ
112910415
112910415
сегодня в 05:59
эх, третий пенальти не поставили ... )
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:39
Это не просто крупная победа, она еще и волевая.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:43
Дырявый и пенальти, ну кто бы удивлялся.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 03:26
А-ха-ха-ха.. Коммент дня.. 👍🤭😀
stanichnik
stanichnik ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:21
Доброго Здоровья Шишанутый!
Штатному пенальтисту по статусу положено быть лидером.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Тепловая карта роналду в этом матче
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:48
Красава Рон, забил 53 гола за этот год ,обогнал Кейна с Мбаппе и стал едина лично лучшим бомбардиром года. Супер результативность!! В 38 лет он все еще лучший в футболе!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:30
Бензема понял каково это играть против Роналду, и каково когда против тебя назначают по 2 таких пенальти и красные карточки. Помнится ему 3 подряд пенку давали в одном матче, а самоликвидация соперников Реала недавних лет это просто отдельная история)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jana 1 (раскрыть)
вчера в 23:18
Здравствуйте.

Как указано в той части рейтинга, от десяти матчей - поэтому пока Вас там нет.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 23:12
А Садио Мане сделал дубль с игры.
Гость
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