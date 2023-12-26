«Аль-Наср» крупно обыграл «Аль-Иттихад». Роналду сделал дубль с пенальти

«Аль-Иттихад» потерпел поражение от «Аль-Насра» в матче 17-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (2:5).
На 14-й минуте Абдерразак Хамдалла вывел хозяев вперёд с передачи Карима Бензема. Криштиану Роналду на 19-й с пенальти восстановил равенство. Талиска на 38-й забил 2-й мяч гостей. Хамдалла на 52-й сравнял счёт. На 67-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник клуба из Джидды Фабиньо. Роналду на 68-й оформил дубль с одиннадцатиметрового. Также дублем в составе команды из Эр-Рияда отметился Садио Мане (на 76-й и 82-й).
«Аль-Иттихад» занимает 6-е место в турнире, имея в активе 28 очков. «Аль-Наср» находится на 2-й позиции с 43 баллами.
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