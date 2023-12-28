Глава Премьер-Лиги высказался о лучших российских игроках

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий касательно лучшего российского игрока 2023 года.
Назову несколько ребят. Отметил бы Акинфеева, потому что Игорь — настоящий пример для всех. В 2023 году Акинфеев выиграл Кубок России и серебро РПЛ. Для меня он — человек-икона, личность. Преклоняюсь перед ним. Дай бог, чтобы Акинфеев как можно дольше был примером для всех футболистов.
Также выделил бы Головина. Саша вышел на новый уровень, стал лидером команды из топового европейского чемпионата. Головин является нашим главным представителем в топ-5 чемпионатах.
Акинфеева, при всем к нему уважении, называть сейчас одним из лучших пожалуй не стоит. Он достаточно ошибается, да и на перспективу уже не тянет, тем более в сборной. Почему ни слова о Глушенкове, Пиняеве, Тюкавине? В России можно найти таланты и немало, именно тех, кто не за бугром, а непосредственно в стране.
Другое дело, что самому Алаеву, возможно, больше нравятся перечисленные им футболисты, ну тогда- это уже совсем другая история... Послушать Алаева, то можно подумать- оскудела земля русская на таланты доморощенные.
Акинфеева, при всем к нему уважении, называть сейчас одним из лучших пожалуй не стоит. Он достаточно ошибается, да и на перспективу уже не тянет, тем более в сборной. Почему ни слова о Глушенкове, Пиняеве, Тюкавине? В России можно найти таланты и немало, именно тех, кто не за бугром, а непосредственно в стране.
Другое дело, что самому Алаеву, возможно, больше нравятся перечисленные им футболисты, ну тогда- это уже совсем другая история... Послушать Алаева, то можно подумать- оскудела земля русская на таланты доморощенные.
Я ещё ни разу ничего умного от Алаева не слышал, от автора "я в первый раз составлял расписание" и "я не знал, что зимой нужен красный мяч", это даже странно ожидать)
Причём, Виктор, представьте, он генеральный директор РФС с 18 декабря 2013, а в 2023 году оправдывается, что составлял расписание впервые и впервые слышал про красный мяч.
Как это комментировать?))
Я ещё ни разу ничего умного от Алаева не слышал, от автора "я в первый раз составлял расписание" и "я не знал, что зимой нужен красный мяч", это даже странно ожидать)
Причём, Виктор, представьте, он генеральный директор РФС с 18 декабря 2013, а в 2023 году оправдывается, что составлял расписание впервые и впервые слышал про красный мяч.
Как это комментировать?))