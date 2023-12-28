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Глава Премьер-Лиги высказался о лучших российских игроках

вчера, 19:22

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий касательно лучшего российского игрока 2023 года.

Назову несколько ребят. Отметил бы Акинфеева, потому что Игорь — настоящий пример для всех. В 2023 году Акинфеев выиграл Кубок России и серебро РПЛ. Для меня он — человек-икона, личность. Преклоняюсь перед ним. Дай бог, чтобы Акинфеев как можно дольше был примером для всех футболистов.

Также выделил бы Головина. Саша вышел на новый уровень, стал лидером команды из топового европейского чемпионата. Головин является нашим главным представителем в топ-5 чемпионатах.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:13
Это частное мнение чиновника.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:06, ред.
Согласен! Ничего против Акинфеева не имею. Уважаю как личность, за преданность футболу и одному клубу!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:18
"...Почему ни слова о Глушенкове, Пиняеве, Тюкавине?..."
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На мой взгляд потому, что это игроки способные, перспективные, растущие, но окончательно не сформировавшиеся, коих в российском футболе было не мало, но полностью так и не раскрывшие свой талант. А Алаев говорил о игроках, которые уже СОСТОЯЛИСЬ. А долголетняя, успешная карьера Акинфеева, если не икона для молодых, то хороший пример для подражания.
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:44
??? Сказал, что назовёт нескольких, а назвал всего два: Головина и Акинфеева.
А кто остальные? Несколько - это должно быть в любом случае больше двух.
А если брать игроков РПЛ, то лучший получается вообще только один - Акинфеев.
Очень странный комментарий главы РПЛ..
Интерес
Интерес
вчера в 22:39
Алаевых на сайте оказалось много,почти каждый второй из пишущих.Такова селяви...Не буду следующим,своё мнение высказывать не буду.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:27
Думаешь?
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:21
Если привыкнут, то этот сайт станет ненужным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:58
Почему же нет ? Есть конечно и немал. Но он назвал двух. В чем его вина. Другой назвал бы 10 и что с этого?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:55
Уважаемый Павел (извините отчество не знаю). Я всегда с интересом читал Ваши комментарии, тексты были продуманы и аргументированы. Тем большее недоумение вызвал у меня этот комментарий. Начнем с фактуры. Алаев - Президент РПЛ, по какой то причине Вы его называете "Генеральным директором РФС". Смею Вас информировать, что такой должности в РФС нет. Есть Генеральный секретарь, но это Максим Митрофанов. Я такой щепетильный и пунктуальный в в силу своей прошлой профессии. Идем далее. Алаев назвал лучших игроков в 2023 г., который как известно имеет 2 половины, первую(конец сезона 22/23) и вторую (начало сезона 23/24). Не так ли? Да, начало нового сезона 23/24 у Акинфеева не задалось, но речь о 23 годе в целом. кто вытащил ЦСКА в Кубке, кто был лучшим вратарем в РПЛ в первой половине 23 г и привел ЦСКА к серебру, при том, что лучший сегодня Сафонов провалил конец прошлого сезона, т.е. первую половину 23 г. Так что основания назвать Акинфеева одним из лучших у него было. Это его личное мнение и приведенные Вами его "промахи в работе", кстати не имеют отношения к выбору лучших. Обсуждаются его мнение, а не его профессиональные качества. Очень жаль, что Вы уклонились от темы и отошли от фактуры. Тем не менее с интересом и вниманием жду ваших новых комментариев. С огромным уважением и пожеланиями здоровья и успехов в Новом году.
ABir
ABir
вчера в 21:42
Похоже Алаев не только не всех игроков знает, но и не все российские команды
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:28
К Акинфееву в настоящее время отношусь с уважением , как к игроку преданному своему клубу.
А по лучшим игрокам , то у каждого на этот счет свое мнение и свой лучший...
pomor45
pomor45
вчера в 21:15
Икона у нас есть куда как более святая, чем Акинфеев - это Лев Яшин. Но это ни к чему не привело, чему свидетельством является именно то, что глава РПЛ никого, кроме этих двоих, не нашёл. Эти двое не более, чем способные игроки: один, уже всё показавший, на закате, другой на взлёте, но уже тоже показавший всё и большего от него ждать не стоит. Не нужны нам иконы. Вторая заповедь Закона Божия гласит: «Не сотвори себе кумира…» И уж тем паче - не Алаеву канонизировать игроков.
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:02
Мне представляется, что, если во главе нашего футбола появится истинно умный руководитель, то первым делом он начисто покончит с этим футболом, потому что только так ему удалось бы построить другой.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:54
Так кто же лучший из российских игроков?
adekvat
adekvat
вчера в 20:50
А Кокорин, ведь любой настоящий футболист должен отсидеть.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:28
Приветствую, Павел!!!
Полностью согласен, даже добавить нечего. Самое ужасное то, что в России не только в футболе такое случается... Думаю, пора бы уже привыкнуть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:23
Вряд ли у него есть своё мнение, он назвал наиболее именитых современных игроков, хотя Игорь далеко не лучший но игре.

Я ещё ни разу ничего умного от Алаева не слышал, от автора "я в первый раз составлял расписание" и "я не знал, что зимой нужен красный мяч", это даже странно ожидать)

Причём, Виктор, представьте, он генеральный директор РФС с 18 декабря 2013, а в 2023 году оправдывается, что составлял расписание впервые и впервые слышал про красный мяч.

Как это комментировать?))
Capral
Capral
вчера в 20:13
Откровенно говоря, список можно было бы продолжить. Сейчас в России немало талантливых игроков. Головин? Да, способный футболист, но он сейчас не в России, а если говорить о нем, как об одном из лучших игроков сборной, то да, но в этом случае, нельзя забывать- с кем играет сборная России и на каком уровне...

Акинфеева, при всем к нему уважении, называть сейчас одним из лучших пожалуй не стоит. Он достаточно ошибается, да и на перспективу уже не тянет, тем более в сборной. Почему ни слова о Глушенкове, Пиняеве, Тюкавине? В России можно найти таланты и немало, именно тех, кто не за бугром, а непосредственно в стране.

Другое дело, что самому Алаеву, возможно, больше нравятся перечисленные им футболисты, ну тогда- это уже совсем другая история... Послушать Алаева, то можно подумать- оскудела земля русская на таланты доморощенные.
shlomo
shlomo
вчера в 20:01
Конечно соглашусь с Алаевым, НО ... у каждого свое мнение по поводу лучших. Список можно расширять и расширять.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:59
Доброго Здоровья lotsman!
Головин никакого отношения к РПЛ не имеет, Алаев назвал на его взгляд лучших российских футболистов, по его мнению это Акинфеев и Головин.
lotsman
lotsman
вчера в 19:51
Акинфеев и Головин и это всё? Больше в РПЛ нет хороших российских игроков?
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