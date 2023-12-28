Глава Премьер-Лиги высказался о лучших российских игроках

Президент РПЛ дал комментарий касательно лучшего российского игрока 2023 года.

Назову несколько ребят. Отметил бы Акинфеева, потому что Игорь — настоящий пример для всех. В 2023 году Акинфеев выиграл Кубок России и серебро РПЛ . Для меня он — человек-икона, личность. Преклоняюсь перед ним. Дай бог, чтобы Акинфеев как можно дольше был примером для всех футболистов.

Также выделил бы Головина. Саша вышел на новый уровень, стал лидером команды из топового европейского чемпионата. Головин является нашим главным представителем в топ-5 чемпионатах.