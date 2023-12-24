Скандалист из «Ромы», хавбек на 135 млн евро и экс-напарник Месси. «Вилла» даёт шанс «неудачникам»

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сегодня, 00:19

Раскрываются не все.

Унаи Эмери умеет доставать из футболистов максимум, если речь заходит о клубе-середняке, – именно в таких условиях испанский менеджер особенно эффективен. При нём «Астон Вилла» ворвалась в топ-3 и успела сформировать небольшой отрыв от «Ман Сити».

Сама же команда уже несколько лет даёт ещё один шанс футболистам, которым необходимо второе дыхание. Вспоминаем, кто был раньше, смотрим, над чьим преображением работают сегодня.

Микро-ренессанс для Филиппе Коутиньо

Бразильский полузащитник переходил в «Виллу» из «Барселоны», в которой окончательно разочаровались в исполнителе. Филиппе должен был стать наследником Хави – сперва даже получалось. Затем каталонцы лишь искали варианты, кому слить этот актив.

Была аренда в «Баварию». Неплохая по статистике – 8 голов и 6 ассистов. Но «сине-гранатовые» надеялись найти тех, кто отобьёт побольше от потраченных на Коутиньо 135 миллионов евро.

На поиски ушло ещё почти 2 сезона – бразилец в это время окончательно потерял себя в «Барсе». И тогда в истории появилась «Астон Вилла». К этому моменту коллектив возглавил Стивен Джеррард. Легенда «Ливерпуля» знала, какой подход нужен к затерявшемуся в самокопании полузащитнику.

На правах аренды за «Виллу» Коутиньо и выдал отличную весну – 5 голов и 3 ассиста в 19 матчах АПЛ . «Львы» согласились выплатить «блаугране» 20 млн евро. К слову, на этом возрождение бразильца закончилось. В следующем чемпионате – слабый 1 мяч в 20 играх. Сейчас хавбек играет в Катаре на правах аренды.

Юри Тилеманс

Прямо сейчас Унаи Эмери старается затормозить стагнацию когда-то яркого хавбека Юри Тилеманса. Бельгийцу всего 26 лет – но он уже едва не потерял себя в «Лестере».

К слову, хандрил в последнее время и сам клуб. «Лисы» два года кряду замыкали топ-5 и отбирались в еврокубки – но в 2022-м упали на 8-ю строчку. Летом Брендану Роджерсу совсем не привезли усиление, продав при этом нескольких лидеров. Коллектив вылетел из АПЛ , Роджерса отправили в отставку.

А оставшиеся из костяка сменили клубную прописку. Джеймс Мэддисон, например, стал лидером в «Тоттенхэме». Тилемансу же нашлось место в «Астон Вилле».

В новой команде 26-летний полузащитник – пока игрок скамейки. Начинал сезон в запасе, выходил с замены. Место в старте отвоевал, когда потребовалась более активная ротация. Так, вышел с первых минут против «Фулхэма», «Борнмута», «Сити» и «Арсенала». С «горожанами» отдал голевую.

Амплуа для недавнего лидера претендента не еврокубки не самое приятное – но механизм Эмери работает, плюс игровая практика есть, поэтому конфликтовать не имеет смысла.

Люка Динь

Удивительно, но 30-летний защитник успел поиграть даже за европейские гранды – в карьере француза были «Пари Сен-Жермен» и «Барселона». В составе первых пересекался со Златаном Ибрагимовичем, за каталонцев успел поиграть, когда там ещё феерили Месси, Неймар и Суарес.

Из минусов – Динь был игроком ротации и не задержался. Парижане отдавали защитника «Роме» в аренду, «Барса» продала «Эвертону».

В составе «ирисок» французский латераль вспыхнул и выдал 3 неплохих сезона – участвовал в построении атак, сначала выбил 4+5 по системе гол+пас, затем в двух чемпионатах кряду отдавал по 7 голевых. В промежуток между увольнением Рафаэля Бенитеса и назначением Фрэнка Лэмпарда футболиста отправили в «Виллу».

И уже со «львами» Динь пытается найти себя. Притом именно в текущем сезоне он становится игроком старта – до этого на поле получал гораздо меньше времени. 17 матчей в нынешнем чемпионате, все – с первых минут. Эмери ценит защитника и не собирается его отпускать.

Николо Дзаньоло

Итальянский хавбек разругался с фанатами клуба, который дал ему дорогу в большой футбол. Прощание с «Ромой» получилось ужасное – исполнитель обещал «Милану» ждать до лета, чтобы сократить стоимость трансфера, отказался от перехода в «Борнмут» и даже собирался подать в суд на римлян за травлю и психологическое давление.

В феврале в переговоры вступил «Галатасарай», турки предлагали 22 миллиона евро, а игроку – оклад в 3 млн в год. Позже Николо откровенно рассказывал:

Я могу часами говорить о нарушенных обещаниях. Говорили, что я звезда, но во мне видели только способ заработать. Два года мне говорили, что новый контракт готов. В январе прошлого года я бы подписал договор на чуть большую сумму, чем зарабатывал, потому что в Риме у меня все было хорошо. Я знал, что были проблемы с финансовым фэйр-плей. Но после многочисленных разговоров я устал. Я был разочарован почти всеми партнерами по команде. Я не называю имен. Но они говорили, что мы как братья, а потом даже не подошли попрощаться.

В «Галатасарае» Дзаньоло проявил себя неплохо (5 голов в 10 матчах чемпионата), но «засветила» перспектива заработать больше, чем потратили – игроком заинтересовались в АПЛ (плюс «Зенит» готовил 35 млн евро).