От статуса сильнейшего тренера России до скетчей с Дзюбой. Слуцкий перезапускает карьеру

1703671475

вчера, 13:04

Шанхайский экспресс отправляется в путь.

Слуцкий скатился, ему нужна перезагрузка

Тренер развалил «Рубин», отправился с клубом во второй по счету дивизион, где не смог всех уничтожить, представляя самую сильную команду. До этого не удалось закрепиться в западных клубах. Слуцкому никто не доверил гранд «Челси», работал на более скромном уровне и получал время на адаптацию. О Леониде Викторовиче неплохо отзывались в «Халл Сити» и «Витессе», но здесь важно услышать Головина. Александр из «Монако» настаивает, что существует огромная разница между интенсивностью западных лиг и РПЛ .

Слуцкий привык отдавать приказы футболистам, которым дают время для принятия решений. Когда отправился в команды, где надо думать и действовать быстрее, то не зажег. Исключена карьера российского тренера в АПЛ и клубах уровня «Аякса». Слуцкому не нашли клуб в РПЛ . По разным причинам от 52-летнего тренера отказались все серьезные команды. Очевидно, что для успешной работы ему нужны менеджеры вроде Бабаева и Гинера, которые учитывали личностные особенности наставника.

В результате трехкратный чемпион России стал участником юмористических скетчей с Дзюбой и участником футбольных шоу. Тоже необходимая деятельность. Анри и Каррагер, хотя у них за плечами победы в Лиге чемпионов и успешные футбольные карьеры, тоже развлекают людей и анализируют футбол на камеру. Вот только от отдельных программ с участием Слуцкого веяло тем, что подростки называют словом «криндж» – так описывают чужое неуместное, даже немного отвратительное поведение.

В английском языке слово означает «съеживаться». Съежилась и тренерская карьера Слуцкого. Поэтому приятно, что после паузы он нашел себе новую команду. И это интересный выбор, улетел за тридевять земель. Важна личная деталь, которая точно влияет на последние решения тренера – развелся пять лет назад. Леонид Викторович не связан узами брака, а это серьезная перемена для мужчины на границе пятидесяти лет. В поисках приключений отправляется в Шанхай.

«Шанхай Шэньхуа» — крепкий середняк из Китая

В Шанхае Слуцкий не сможет опубликовать в социальных сетях шутку с Винни Пухом, зато ему не будут мешать побеждать элитные наставники и невероятные футболисты мирового класса. Партия свернула программу финансовой поддержки большого футбола, проект признан неудачным, причем не только из-за коронавируса. Например, бывший игрок «Зенита» Халк давно не играет в Китае, вернулся домой с новой женой, племянницей бывшей супруги.

Слуцкий не настолько ловелас, как Халк, хотя если отправился в Шанхай без пары, то не пропадет. Выбрал для жительства тренер колоритный регион. Придется немало путешествовать, ведь «Шанхай Шэньхуа» играет с клубами с разных китайских провинций. Чемпионат заметно ослабел после оттока ценных иностранцев, к нему потеряли интерес. Так будет с лигой Саудовской Аравии, когда шейх наиграется в футбольные симулятор живыми людьми.

Китайский сезон идет по схеме весна-осень, как когда-то в России, Слуцкий нашел клуб в межсезонье, что удобно. Чемпионом Китая 2023 стала команда «Шанхай Порт», соседи Леонида Викторовича. Если раньше за клуб Слуцкого выступали Дрогба и Анелька, то сейчас состав очень скромный. Неплохая игра в защите, ужасно смотрятся в атаке. Нормальная команда для спокойной работы. Не будут требовать титул. Чемпионат выиграла команда с бразильцем Оскаром, бывшим игроком «Челси», а на втором месте клуб Феллаини, хавбека из МЮ .

Но звезд почти не осталось, прошли времена, когда дарили состояние Лавесси и другим высокооплачиваемым иностранцам из европейских клубов. Кстати, аргентинец на днях едва не погиб в результате семейной драки, хотя родственники и настаивают, что Эсекьель неудачно закручивал лампочку и так получил колотую рану в живот. Надеемся, Слуцкий не будет драться в Шанхае с Василием Березуцким, с которым снова поработают в одном штабе в надежде улучшить игру середняка китайского футбола.

Слуцкий хороший тренер, но ужасный менеджер

Юмористы разные, но шутки это обычно попытка спрятаться. Шутят, чтобы понравиться, когда не хватает уверенности. Шутят, чтобы пережить страшные события из жизни. Толстяки идут в юмор, чтобы их заметили красивые девушки. Токсичные люди – чтобы заработать денег, ведь в других профессиях их терпеть не могут. Шутят, чтобы унизить, у Дзюбы много такого юмора. Но Слуцкий это КВН другого формата. В нем есть неуверенность, Гинер не раз рвал на части заявления тренера об отставке. А личность прямо влияет на тренера. Поэтому в едкой оценке бывшего игрока ЦСКА Пономарева есть рациональное зерно:

У Слуцкого не получилось в «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине». Он умеет работать только с готовыми командами, как это было в ЦСКА . Думаю, что Слуцкий понимает, что ничего не смыслит в тренерском деле, но признаться в этом боится. Где он может стать успешным? Разве что на Луне, потому что там у него не будет конкурентов.

Сразу отделяем попытки нагло оскорбить. Слуцкий хороший тренер, трехкратный чемпион России разбирается в ремесле. Но наставники живые люди, у юмористов бывают плохие шутки. Слуцкого в российском футболе недолюбливают, как человека с улицы, бывший голкипер не играл на высоком уровне, как Карпин и Черчесов. Пономарев прав, что Леониду Викторовичу было проще в ЦСКА , где существовало распределение обязанностей между менеджерами и тренерами, но было сложно в командах, где от Мистера зависело больше. В «Рубине» привыкли к методам Бердыева, мягкий Слуцкий не подошел после стартового успеха.

В Китае станет проще, если Леонид Викторович поймает волну, которая помогала Непомнящему. Валерий Кузьмич тренировал «Шанхай Шэньхуа», был серебряным призером в 2005-м. О китайских футболистах разные отзывы – отдельные ведут себя, как южнокорейские музыканты, а не спортсмены. Но в новой команде Слуцкого также есть парочка приличных легионеров. Можно повоевать за третье место. Владельцы клуба – строительные гиганты с безумными активами и огромными проблемами из-за махинаций на рынке недвижимости, порадуются, если тренер наведет порядок. Отличная стартовая площадка для Слуцкого, чтобы возродить в себе хорошего тренера, оставив шоу-бизнес.