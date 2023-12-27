Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа».
Слуцкий приступит к работе с китайской командой с 1 января 2024 года.
Последним местом работы тренера был «Рубин», который он покинул в 2022 году.
Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа».
Слуцкий приступит к работе с китайской командой с 1 января 2024 года.
Последним местом работы тренера был «Рубин», который он покинул в 2022 году.
Так что удачи Лёне в первом свободном плавании, но что-то я сомневаюсь, они в курсе, что сбитого лётчика подписали?)
Так что удачи Лёне в первом свободном плавании, но что-то я сомневаюсь, они в курсе, что сбитого лётчика подписали?)