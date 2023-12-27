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Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа»

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Все комментарии
Верг
Верг
вчера в 16:30
По окончанию сезона китайцы его на вертеле зажарят, жду трансфер рукаку в китай
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:56
Слуцкий как тренер сильно деградировал в последнее время.
Но очень прибавил как шоумен. В курсе ли всего этого китайцы?
Или им просто улыбка Лёни понравилась? Ну, посмотрим,
как сложатся у него дела в китайском чемпионате, возможно
ему и удастся перезагрузить свою тренерскую карьеру.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:50
Удачи Слуцкому!

Для полноты пейзажа жду, с нетерпением и учащённым сердцебиением, сообщения о переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»!
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:47
Тренер не оправдал надежды после вложенных денег в клуб...

(jiàoliàn zài jùlèbù tóurù zījīn hòu méiyǒu dádào yùqī)
memphis
memphis
вчера в 13:02
Кто там списал Слуцкого и говорил, что он блогер и физрук? Человек не боится вновь принимать новый вызов
xu8x32q4ahe5
xu8x32q4ahe5
вчера в 11:58
Никогда не понимал хейта на ЛВС.
Человек стал одним из самых титулованных тренеров России, выводил команду в 1/4 ЛЧ, тренировал сборную, работал в Европе, а после того, как взял паузу стал заниматься юмором и вполне неплохо. Человек живёт в кайф, занимается любимым делом, является отличным тренером, не обделён крутым чувством юмора и самоиронией. Кроме провала с Рубином(который тоже вполне объяснимый, на самом деле) у него классная карьера. А сейчас ещё и бабла в Китае поднимет. Ну круто же! Успехов на новом месте, Викторович)
a-league
a-league
вчера в 11:50, ред.
Привет новым лёниным работодателям !
adekvat
adekvat
вчера в 11:36
Дружка своего Дзюбу не собирается с собой забрать? Китайцам эти шуты бы понравились.
металлург
металлург
вчера в 11:24
Сто пудов Артёмка присоединиться к Лёне
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:28
Кстати, что интересно, это будет первый, видимо, независимый опыт Слуцкого как тренера за границей, потому что и "Халл", и "Витесс" были фарм-клубами "Челси", где и обкатывались их молодые игроки в аренде, а Гинер был как раз помощником Абрамовича.

Так что удачи Лёне в первом свободном плавании, но что-то я сомневаюсь, они в курсе, что сбитого лётчика подписали?)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:25
А можно вопрос? А что происходит в Китае? Шанхай Шэньхуа закончил прошлый сезона на 10 месте, а этот сезон закончен на 5 месте. Тренера сняли за 5 место? или отмечал слишком буйно и попросили уйти? Что-то мне не нравятся решения руководства клуба. Последние два сезона команда болталась в середине таблицы, а тут на тебе, успех и смена тренера
Пепс
Пепс
вчера в 10:24
Леня жжот 😁😁😁😁🤡🤡🤡🤡
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:17, ред.
Очень интересно, сколько времени он сможет продержаться.
Неужели целый сезон ?!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:12
У Лёни теперь одна задача - не опростоволоситься, как он это сделал в Нидерландах, и не назвать как-нибудь нехорошо президента клуба У Сяохуэй. А то помним, какое неприличное условие он поставил руководству "Витесс" в случае увольнения)

Glosser
Glosser
вчера в 10:07
Скоро и оттуда погонят.
Mi6
Mi6
вчера в 10:05
Сбитый лётчик слуц уверенно отправит самолёт в пике….)), ждём телепорт Рукаку
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:41, ред.
Леня пока верен себе! Последнее время он Человек - Праздник! Новую работу начинает в Новый год! Как бы не заставил китайцев на первой тренировке - хороводы водить....)
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
Может, конечно, у него и не получиться, но пусть хоть попытается. Так что, удачи!
112910415
112910415
вчера в 09:37
сия команда была успешна в прошлом ...
поглядим, что сумеет изменить новый тренер
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:23
Интересно будет посмотреть на его результаты после выступлений с Дзюбой и прочего непотребства. Почему то верится, что у него будет успех. Удачи Слуцкому.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:15
Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа»

Ни хуа, хуа!
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