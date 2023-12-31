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Экс-тренер «Лестера» стал наставником «Селтика»

вчера, 12:58

Адам Сэдлер назначен на пост главного тренера «Селтика». Ранее специалист работал в «Лестере».

До этого «кельтами» руководил Гарри Кьюэлл, который перешел в японский клуб «Йокогама Ф-Маринос».

«Селтик» лидирует в таблице чемпионата Шотландии.

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Все комментарии
XtraDigger
XtraDigger ответ Alex Riddle (раскрыть)
вчера в 18:12
Тут явно неправильно перевели.
Вот с офф. сайта: "Celtic appoint Adam Sadler as new first-team coach as Harry Kewell takes up new opportunity in Japan". "«Селтик» назначил Адама Сэдлера новым тренером основной команды, поскольку Гарри Кьюэлл воспользовался новой возможностью в Японии".
Нигде не указано что главным)
Помощником Роджерса короче. Он в Лестере тоже в его штабе был.
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 16:34
А где Роджерс?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:10
Почти как Адам Сэндлер, актер с хорошими добрыми комедиями))
Гость
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