Экс-тренер «Лестера» стал наставником «Селтика»

Адам Сэдлер назначен на пост главного тренера «Селтика». Ранее специалист работал в «Лестере».
До этого «кельтами» руководил Гарри Кьюэлл, который перешел в японский клуб «Йокогама Ф-Маринос».
«Селтик» лидирует в таблице чемпионата Шотландии.
Адам Сэдлер назначен на пост главного тренера «Селтика». Ранее специалист работал в «Лестере».
До этого «кельтами» руководил Гарри Кьюэлл, который перешел в японский клуб «Йокогама Ф-Маринос».
«Селтик» лидирует в таблице чемпионата Шотландии.
Вот с офф. сайта: "Celtic appoint Adam Sadler as new first-team coach as Harry Kewell takes up new opportunity in Japan". "«Селтик» назначил Адама Сэдлера новым тренером основной команды, поскольку Гарри Кьюэлл воспользовался новой возможностью в Японии".
Нигде не указано что главным)
Помощником Роджерса короче. Он в Лестере тоже в его штабе был.
Вот с офф. сайта: "Celtic appoint Adam Sadler as new first-team coach as Harry Kewell takes up new opportunity in Japan". "«Селтик» назначил Адама Сэдлера новым тренером основной команды, поскольку Гарри Кьюэлл воспользовался новой возможностью в Японии".
Нигде не указано что главным)
Помощником Роджерса короче. Он в Лестере тоже в его штабе был.