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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияБельгия. Вторая лига 2023/2024

Дирк Кёйт возглавил клуб второй бельгийской лиги

вчера, 08:15

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кёйт стал главным тренером клуба «Беерсхот-Вилрийк».

Команда занимает 2-е место во втором дивизионе чемпионата Бельгии.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:51
Ну, а кто его сразу без опыта в "высшие европейские лиги" возьмёт?
Вторая лига - самое место для молодого начинающего тренера.
Стартовая площадка, так сказать. Проявит себя, наберётся опыта,
может когда-нибудь, в какой-нибудь более известный и именитый клуб позовут.)
ОПС
ОПС
вчера в 12:10
Беерсхот сейчас делит первое - второе место и имеет все шансы на переход в элиту. И зачем в это время менять тренера? Тем более опыта у него совсем мало.
ДСА
ДСА
вчера в 10:37
В начале карьеры сразу бы вывести клуб в высший дивизион... Мечта.
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