Дирк Кёйт возглавил клуб второй бельгийской лиги

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кёйт стал главным тренером клуба «Беерсхот-Вилрийк».
Команда занимает 2-е место во втором дивизионе чемпионата Бельгии.
Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.
Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кёйт стал главным тренером клуба «Беерсхот-Вилрийк».
Команда занимает 2-е место во втором дивизионе чемпионата Бельгии.
Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.
Вторая лига - самое место для молодого начинающего тренера.
Стартовая площадка, так сказать. Проявит себя, наберётся опыта,
может когда-нибудь, в какой-нибудь более известный и именитый клуб позовут.)
Вторая лига - самое место для молодого начинающего тренера.
Стартовая площадка, так сказать. Проявит себя, наберётся опыта,
может когда-нибудь, в какой-нибудь более известный и именитый клуб позовут.)