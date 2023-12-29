Дирк Кёйт возглавил клуб второй бельгийской лиги

Падение «красных дьяволов». МЮ становится всё хуже и хуже На этот раз проиграли «Вест Хэму».

У ЦСКА худший старт в лиге за 15 лет. Порадовал только футбол Чалова и Файзуллаева Восьмое место – самое низкое в новом веке.