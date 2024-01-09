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Стали известны соперники «Крыльев Советов» в межсезонье

вчера, 15:59

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» соберутся 13 января в Москве, откуда направятся на сборы в Турцию, где команда проведёт всю подготовку к возобновлению РПЛ.

Первый сбор пройдёт с 13 по 26 января, второй – с 31 января по 13 февраля, третий – с 17 февраля по 1 марта.

24 января «Крылья Советов» сыграют с «Вождовацом», 26 января с «Радничками 1923». На втором тренировочном сборе 2 февраля самарцы встретятся с «Аланией», 7 февраля с армянским «Пюником», а 13 февраля с грозненским «Ахматом». Встречи будут показаны в прямом эфире на ютуб-канале «Крыльев Советов». На третьем сборе пройдут 19 февраля две игры с московским «Динамо», а 25 февраля состоится матч с «Химками».

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112910415
112910415
сегодня в 12:06
хорошо подготовиться к весне !
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:48
Пожелаю Крылушкам хорошо провести сборы, выиграть все товарники и без травм.
Гость
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