Стали известны соперники «Крыльев Советов» в межсезонье

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вчера, 15:59

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» соберутся 13 января в Москве, откуда направятся на сборы в Турцию, где команда проведёт всю подготовку к возобновлению РПЛ .

Первый сбор пройдёт с 13 по 26 января, второй – с 31 января по 13 февраля, третий – с 17 февраля по 1 марта.

24 января «Крылья Советов» сыграют с «Вождовацом», 26 января с «Радничками 1923». На втором тренировочном сборе 2 февраля самарцы встретятся с «Аланией», 7 февраля с армянским «Пюником», а 13 февраля с грозненским «Ахматом». Встречи будут показаны в прямом эфире на ютуб-канале «Крыльев Советов». На третьем сборе пройдут 19 февраля две игры с московским «Динамо», а 25 февраля состоится матч с «Химками».