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«Динамо» во время зимних сборов сыграет с ЦСКА

вчера, 17:51

Стали известны соперники «Динамо» на зимних сборах.

С 13 по 25 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Катаре, где проведёт контрольный матч с клубом «Аль-Вакра» (25 числа).

Также москвичи проведут ещё два сбора в Турции (с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля), где встретятся с болгарским «Ботевом» 3 февраля, южнокорейским «Гангвоном» 4 февраля, «Оренбургом» 8 февраля, проведут два спарринга с «Крыльями Советов» 19 февраля, сыграют с «Балтикой» 23 февраля и ЦСКА 24 февраля.

На 11 и 12 февраля у «бело-голубых» запланировано ещё два матча, соперники определятся позднее.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:29
Насыщенная пред сезонная программа со множеством спаррингов
112910415
112910415
вчера в 21:09
и это правильная идея
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:57
Самый достойный соперник это ЦСКА из всех кто будет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:28
Хорошая новость о спаррингах, удачи командам и главное , без травм.
2vbgwnzmd8p4
2vbgwnzmd8p4
вчера в 18:09
Хорошо, что много матчей со своими сыграют.... так что "практика" игры будет.
shlomo
shlomo
вчера в 17:54
Хорошие матчи проведет Динамо. Главное чтобы без фанатизма и травм.
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