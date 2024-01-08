«Динамо» во время зимних сборов сыграет с ЦСКА

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вчера, 17:51

Стали известны соперники «Динамо» на зимних сборах.

С 13 по 25 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Катаре, где проведёт контрольный матч с клубом «Аль-Вакра» (25 числа).

Также москвичи проведут ещё два сбора в Турции (с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля), где встретятся с болгарским «Ботевом» 3 февраля, южнокорейским «Гангвоном» 4 февраля, «Оренбургом» 8 февраля, проведут два спарринга с «Крыльями Советов» 19 февраля, сыграют с «Балтикой» 23 февраля и ЦСКА 24 февраля.

На 11 и 12 февраля у «бело-голубых» запланировано ещё два матча, соперники определятся позднее.