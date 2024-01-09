Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Швеции

Экс-игрок «Челси», «Манчестер Юнайтед» и других команд Хуан Мануэль Мата имеет шансы перейти в «Мальме».
Футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из японского клуба «Виссел Кобе». Жена испанца Эвелина Кампф родом из города Хёлльвикена из провинции Сконе, административным центром которой является Мальме. Возможно, это повлияет на решение испанца касательно места продолжения карьеры.
Директор шведского коллектива Даниель Андерссон дал комментарий по теме:
Я живу в Хёлльвикене, знаю семью его жены.
Понятно, что в свое время мы шутили на эту тему. Что и говорить — Хуан Мата есть Хуан Мата. Но это нереально.
Если по бабкам не выкатит запросов сильно выше местного рынка, то можно и попылить
Если по бабкам не выкатит запросов сильно выше местного рынка, то можно и попылить