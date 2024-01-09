Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Швеции

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вчера, 23:54

Экс-игрок «Челси», «Манчестер Юнайтед» и других команд имеет шансы перейти в «Мальме».

Футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из японского клуба «Виссел Кобе». Жена испанца Эвелина Кампф родом из города Хёлльвикена из провинции Сконе, административным центром которой является Мальме. Возможно, это повлияет на решение испанца касательно места продолжения карьеры.

Директор шведского коллектива Даниель Андерссон дал комментарий по теме: