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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Швеции

вчера, 23:54

Экс-игрок «Челси», «Манчестер Юнайтед» и других команд Хуан Мануэль Мата имеет шансы перейти в «Мальме».

Футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из японского клуба «Виссел Кобе». Жена испанца Эвелина Кампф родом из города Хёлльвикена из провинции Сконе, административным центром которой является Мальме. Возможно, это повлияет на решение испанца касательно места продолжения карьеры.

Директор шведского коллектива Даниель Андерссон дал комментарий по теме:

Я живу в Хёлльвикене, знаю семью его жены.

Понятно, что в свое время мы шутили на эту тему. Что и говорить — Хуан Мата есть Хуан Мата. Но это нереально.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 11:39
А че бы и нет на старости лет.
Если по бабкам не выкатит запросов сильно выше местного рынка, то можно и попылить
112910415
112910415
сегодня в 11:28
ну а почему бы и нет ?!
shur
shur
сегодня в 09:49
...Я бы перевёл бы его в защиту в МЮ и отыграл бы не хуже действующих сейчас...! Пожелаю здоровья и окончания карьеры...!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:44
Ну наверное там и закончит свою карьеру !
drug01
drug01
сегодня в 00:44
Мата побегал по командам теперь решил рвануть в Швецию!
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