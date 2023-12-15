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Мостовой появится на Матче звёзд Кубка России в царской мантии

вчера, 10:14

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о подробностях Матча звёзд Кубка России.

Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение. Будет много шуток, юмора и самоиронии. Например, на представление участников и членов Жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию. Будут свои роли у Володи Быстрова, Джефа Монсона, Андрея Кириленко, Вадима Евсеева. А Андрей Аршавин и Андрей Каряка помогут своим командам в челлендже «Пинбол».

Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря в Сколкове. В нём встретятся сборные Пути РПЛ и Пути Регионов турнира.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:16
это как раз любопытно,
это весело !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:48
На эстраде есть Киркоров, на футболе Мостовой).
Никром
Никром
вчера в 10:52
Ожидание: "Мостовой сменил Анчелотти у руля мадридского Реала"
Реальность: "Мостовой появится на Матче звёзд Кубка России в царской мантии"
Futurista
Futurista
вчера в 10:38
adekvat
adekvat
вчера в 10:33
А Аршавин в костюм Наполеона, Быстров в костюм Буратино.
Elliada
Elliada
вчера в 10:27
Как по мне, цирк какой-то. Один Дэлпулом оделся, другой - Обеликсом, теперь Киркоров появится.
jjfhayngnw93
jjfhayngnw93
вчера в 10:17
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:16
В царской мантии будет интересно.
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