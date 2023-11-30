Стало известно, кто примет участие в Матче звёзд Кубка России от клубов РПЛ

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сегодня, 11:52

Названы имена футболистов, которые примут участие в Матче звёзд Кубка России от РПЛ . Полузащитник «Спартака» , защитник «Локомотива» и сборной Армении , нападающий «Локомотива» и сборной России , полузащитник «Краснодара» и сборной России , защитник «Балтики» и вратарь «Ростова» .

Мероприятие пройдёт 16 декабря в Сколково.