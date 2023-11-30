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Стало известно, кто примет участие в Матче звёзд Кубка России от клубов РПЛ

сегодня, 11:52

Названы имена футболистов, которые примут участие в Матче звёзд Кубка России от РПЛ. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян, нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев, полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов, защитник «Балтики» Кирилл Маляров и вратарь «Ростова» Никита Медведев.

Мероприятие пройдёт 16 декабря в Сколково.

Напомним, в прошлом году матч Звёзд Кубка России включал в себя игру 5х5, в которой встретились представители Пути РПЛ и Пути регионов. Также были проведены футбольные челленджи.

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TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:24
Создали паузу в чемпионате и думают, а чем же зиму занять? Не проще ли вернуться к системе весна-осень и играть все матчи летом, без паузы в чемпионате. а зимой большое межсезонье. Зато сейчас у нас межсезонье всего 3 недели - ни состав не набрать, ни подготовить их, ни дать отдохнуть. А зимой целых 3 месяца без игр. Единственное, чем оправдывается календарь осень-весна, так это еврокубки. Нечего равняться на "еврокубки", все равно мы там не скоро будем.

Вот создали себе проблему и решают матчами звезд, которые не нужны самим футболистам. им отдохнуть надо и готовиться с клубами
Гость
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