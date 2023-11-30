Стало известно, кто примет участие в Матче звёзд Кубка России от клубов РПЛ

Названы имена футболистов, которые примут участие в Матче звёзд Кубка России от РПЛ. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян, нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев, полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов, защитник «Балтики» Кирилл Маляров и вратарь «Ростова» Никита Медведев.
Мероприятие пройдёт 16 декабря в Сколково.
Напомним, в прошлом году матч Звёзд Кубка России включал в себя игру 5х5, в которой встретились представители Пути РПЛ и Пути регионов. Также были проведены футбольные челленджи.
Вот создали себе проблему и решают матчами звезд, которые не нужны самим футболистам. им отдохнуть надо и готовиться с клубами
Вот создали себе проблему и решают матчами звезд, которые не нужны самим футболистам. им отдохнуть надо и готовиться с клубами