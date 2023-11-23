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«Барселона» планирует провести прощальный матч Месси в ноябре 2024 года

вчера, 12:29

Прощальный матч бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси может состояться в следующем году на реконструированном стадионе «Камп Ноу».

По информации источника, каталонский клуб планирует провести его 29 ноября 2024-го, также он будет приурочен к 125-летнему юбилею «сине-гранатовых».

Сообщается, что форвард, если всё получится, сыграет за команду легенд «Барселоны» против сборной мира, а принять участие в мероприятии пригласят великих игроков в истории футбола. Предложения уже сделаны Серхио Рамосу, Зинедину Зидану, Дэвиду Бекхэму, Гарету Бэйлу, Златану Ибрагимовичу и Диего Симеоне. Есть надежда, что прибудет и Криштиану Роналду, если будет свободен. Также могут принять участие Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Фернандо Торрес.

Ожидается, что билеты будут стоить от 250 евро.

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Все комментарии
Rinat Seyfulin
Rinat Seyfulin
вчера в 19:27
Барса образца 2010-16 против Аргентины составленный из друзей Месси будут играть и это правильно
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:16
Так забавно. Барселона пытается монетизировать Месси, даже когда он играет за другой клуб, на другом континенте.
salleeh
salleeh
вчера в 16:58
Месси ушёл из Барселоны по причине задержек зарплаты, соответственно ничего кроме денег с Барселоной его не связывает. Думаю это коммерческий проект, под громким названием «Прощание с гномом»…
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:10
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
    вчера в 15:02, ред.
    Ты забыл о негласном Законе Чата, чувак.
    Что есть твой пост (через год) определит народ местный, а не ты Сам ! Поэтому заднюю давать о своих "предположениях" поздновато.

    P.S. Вот и почитаешь потом о себе..., а заодно и про слив вспомнишь...)
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:57
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
      вчера в 14:51, ред.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Мessi 10 (раскрыть)
        вчера в 14:43, ред.
        ))) Не в тему дискуссии вопрос, но уж коль ты его задал, изволь.
        По моей Логике..., если ты канеш. про логику, по крайней мере 7-рым из 12-ти перечисленных в статье рядом с Рональдиньо, Анри и ХавИньестой там делать нехрен. Это если про футбольную логику...
        НЕ ЭГО И С Т
        НЕ ЭГО И С Т ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 14:39, ред.
        Никак нет. Европа, которая отказала Геше в полном составе - давно уже не его дом. Как и Манчестер который его выгнал с позором, как и Турин, откуда он подло сбежал и с которым теперь уже судится за 20 лямов , как и Мадрид, в котором он пытался "потренироваться" пару дней в надежде, что его прихватит назад Перес.. Но последний четко всем ответил , что 38-летние ему не нужны и предложить он ему может только должность пОсла.. Да, кстати, некрасиво задавать вопросы Месси про новость, которую "родила" только Барселона.. Впрочем, здесь ничего нового от вас.. Хе.. Не думаю, что если такой матч состоится - мир будет лицезреть там господина эгоиста из Насра.. Его организм не сможет наблюдать за тем, какое кол-во ЗМ и ЗБ Месси будет выставлено там на всеобщее обозрение.. А выставлены они будут.. Он не перенесёт это - и поэтому "его величество" не прибудет туда, где будут отдавать дань другим.. Под любым предлогом.. Например - "семейные проблемы".. А-ха-ха-ха.. 😄
        Мessi 10
        Мessi 10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 14:34
        По твоей логике в этом матче примут участие только 12 человек, перечисленных в этой новости?
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
        вчера в 14:24, ред.
        Авейру Душ Сантуш на планете Земля в е з д е дома. Как впрочем и Месси.
        Grizly88
        Grizly88
        вчера в 14:23
        Барселона хочет просто заработать на билетах , билеты тоже будут не дешевыми
        НЕ ЭГО И С Т
        НЕ ЭГО И С Т
        вчера в 14:19
        Ну, Месси понятно - прощаться будет на Камп Ноу.. Когда - неизвестно.. А где будет прощаться Авейру Душ Сантуш?.. У него и дома то нет.. Вся жизнь - цыганская кибитка.. Хе-хе..
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Мessi 10 (раскрыть)
        вчера в 13:41
        Тут домыслы типа "скорей всего" и т.д. - ни к чему. Читай новость и делай выводы по НЕЙ.
        Я, к примеру, вижу факт приглашения Ибрагимовича (как игрока Барселоны) и не вижу остальных.
        Напишут про остальных из Барселоны, отпадут вопросы. Другого не дано.
        Мessi 10
        Мessi 10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 13:37
        Тут скорее всего перечислены те, против кого он будет играть. А в команде легенд Барсы будут и Иньеста, и Роналдиньо, и все остальные)
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 13:15
        Как то совсем печально звучит "прощальный матч".... если это прощание с Барсой, то нужно уточнять, а так он еще запросто может сыграть и на ЧМ 2026.... ну а так что, как не крути, Месси величайших игрок в истории Барсы, который оказал колоссальное влияние на историю Барселоны. думаю, что даже через 100 лет имя Месси всегда будет ассоциироваться с Барселоной. Месси как никто другой заслужил "прощальный матч с Каталонией" на новеньком, на забитом до краев Камп Ноу....
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 13:11
        Великий Златан менее чем на сборную вселенной вряд ли вообще согласится))
        shur
        shur
        вчера в 13:07
        ...2034...!!!
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
        вчера в 12:52
        А Ибрагимович тогда кто ? Хрен с горы ?!
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 12:50
        Просто написали легенд для сборной мира.Легенд Барселоны пока что не озвучили
        112910415
        112910415
        вчера в 12:44
        О ! Какая плотная, мощная идея !
        будет успех, будет выручка !
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 12:43, ред.
        Хреновая примета.
        И потом, из РМ Всех позвал, а своих из Барсы (Роналдиньо, Анри, Хави, Иньеста, ...) опрокинул. Это как называется, Лионель Иваныч ???!!!

        P.S. Роналдиньо для него, так и вовсе отец родной (в футболе).
        Шуnя771
        Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 12:40
        "Училка в очках" из Америки, напрягает Криса на 25 млн. зелени...)
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 12:37
        "Есть надежда, что прибудет и Криштиану Роналду, если будет свободен."

        Формулировка понравилась))) Ему срок грозит??)) Хотя от тюрьмы не зарекайся...
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 12:36
        Это будет отличный матч. Роналдиньо надеюсь будет!))) Он же не сидит щас?
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 12:34
        Приличная компания может собраться!
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