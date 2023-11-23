«Барселона» планирует провести прощальный матч Месси в ноябре 2024 года

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вчера, 12:29

Прощальный матч бывшего нападающего «Барселоны» может состояться в следующем году на реконструированном стадионе «Камп Ноу».

По информации источника, каталонский клуб планирует провести его 29 ноября 2024-го, также он будет приурочен к 125-летнему юбилею «сине-гранатовых».

Сообщается, что форвард, если всё получится, сыграет за команду легенд «Барселоны» против сборной мира, а принять участие в мероприятии пригласят великих игроков в истории футбола. Предложения уже сделаны Серхио Рамосу, Зинедину Зидану, Дэвиду Бекхэму, Гарету Бэйлу, Златану Ибрагимовичу и Диего Симеоне. Есть надежда, что прибудет и Криштиану Роналду, если будет свободен. Также могут принять участие Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Фернандо Торрес.

Ожидается, что билеты будут стоить от 250 евро.