«Барселона» планирует провести прощальный матч Месси в ноябре 2024 года

Прощальный матч бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси может состояться в следующем году на реконструированном стадионе «Камп Ноу».
По информации источника, каталонский клуб планирует провести его 29 ноября 2024-го, также он будет приурочен к 125-летнему юбилею «сине-гранатовых».
Сообщается, что форвард, если всё получится, сыграет за команду легенд «Барселоны» против сборной мира, а принять участие в мероприятии пригласят великих игроков в истории футбола. Предложения уже сделаны Серхио Рамосу, Зинедину Зидану, Дэвиду Бекхэму, Гарету Бэйлу, Златану Ибрагимовичу и Диего Симеоне. Есть надежда, что прибудет и Криштиану Роналду, если будет свободен. Также могут принять участие Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Фернандо Торрес.
Ожидается, что билеты будут стоить от 250 евро.
И потом, из РМ Всех позвал, а своих из Барсы (Роналдиньо, Анри, Хави, Иньеста, ...) опрокинул. Это как называется, Лионель Иваныч ???!!!
P.S. Роналдиньо для него, так и вовсе отец родной (в футболе).
И потом, из РМ Всех позвал, а своих из Барсы (Роналдиньо, Анри, Хави, Иньеста, ...) опрокинул. Это как называется, Лионель Иваныч ???!!!
P.S. Роналдиньо для него, так и вовсе отец родной (в футболе).
Я, к примеру, вижу факт приглашения Ибрагимовича (как игрока Барселоны) и не вижу остальных.
Напишут про остальных из Барселоны, отпадут вопросы. Другого не дано.
Я, к примеру, вижу факт приглашения Ибрагимовича (как игрока Барселоны) и не вижу остальных.
Напишут про остальных из Барселоны, отпадут вопросы. Другого не дано.