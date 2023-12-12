Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В РПЛ назвали трудности для проведения Матча звёзд чемпионата России

вчера, 14:45

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов высказался на тему возможности проведения Матча звёзд чемпионата России.

Вы знаете, предметного обсуждения этого вопроса ещё не было, но на данный момент нам кажется, что будет крайне тяжело встроить в календарь подобное событие с участием всех топовых игроков. Сейчас концентрируем своё внимание на несколько иных продуктах: на премии РПЛ, которая, на наш взгляд, в прошлом сезоне прошла успешно и на Зимнем кубке лиги.

16 декабря на «Live Арене» в Сколково пройдёт Матч звёзд Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фетисов Антон
Источник: rt.com
ОфициальноБоец UFC нанесёт первый символический удар перед матчем сборных ФНЛ и МФЛ
30 ноября
Стало известно, кто примет участие в Матче звёзд Кубка России от клубов РПЛ
30 ноября
Промес будет представлять «Спартак» в Матче звёзд Кубка России
30 ноября
Слухи«Барселона» планирует провести прощальный матч Месси в ноябре 2024 года
23 ноября
В Московском метро открылась выставка кубков ЦСКА
21 ноября
Стало известно место проведения Суперкубка Франции
18 ноября
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:29
ну почему у нас вечно трудности непреодолимые ?!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:12
У нас любят преодолевать трудности,повелеваю, матчу быть!😜
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:07
Не надо выдумывать ничего.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:53
Не смогли звезд найти?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 