В РПЛ назвали трудности для проведения Матча звёзд чемпионата России

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов высказался на тему возможности проведения Матча звёзд чемпионата России.
Вы знаете, предметного обсуждения этого вопроса ещё не было, но на данный момент нам кажется, что будет крайне тяжело встроить в календарь подобное событие с участием всех топовых игроков. Сейчас концентрируем своё внимание на несколько иных продуктах: на премии РПЛ, которая, на наш взгляд, в прошлом сезоне прошла успешно и на Зимнем кубке лиги.
16 декабря на «Live Арене» в Сколково пройдёт Матч звёзд Кубка России.