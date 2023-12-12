В РПЛ назвали трудности для проведения Матча звёзд чемпионата России

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги высказался на тему возможности проведения Матча звёзд чемпионата России.

Вы знаете, предметного обсуждения этого вопроса ещё не было, но на данный момент нам кажется, что будет крайне тяжело встроить в календарь подобное событие с участием всех топовых игроков. Сейчас концентрируем своё внимание на несколько иных продуктах: на премии РПЛ , которая, на наш взгляд, в прошлом сезоне прошла успешно и на Зимнем кубке лиги.