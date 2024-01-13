«Бёрнли» арендовал нападающего «Челси»

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вчера, 14:06

Нападающий «Челси» и олимпийской сборной Кот-д'Ивуара отправился на правах аренды до конца сезона в «Бёрнли».

21-летний игрок присоединился к «аристократам» зимой 2023 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне, играя на правах аренды за «Унион», Фофана провёл 17 матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 8 миллионов евро.