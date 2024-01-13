«Бёрнли» арендовал нападающего «Челси»

Нападающий «Челси» и олимпийской сборной Кот-д'Ивуара Давид Фофана отправился на правах аренды до конца сезона в «Бёрнли».
21-летний игрок присоединился к «аристократам» зимой 2023 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне, играя на правах аренды за «Унион», Фофана провёл 17 матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 8 миллионов евро.
Вчера в беседе с админом Joseph Dredd я указывал на данную тактику протона, троллить, но как бы уходить от ответственности.
Ладно пусть...
Кстати протон постоянно гордится, что он выиграл в октябре в группе "Заболотного" и что именно он победил меня.
Я долго молчал, но наверное когда то должно терпению прийти конец.
В том же октябре у меня не хватало на все ставки в последний день, как раз тут и вылезла разница из-за которой протон набрал больше очков чем я.
Справедлива эта победа?
Да мне лично без разницы, но почему протон каждый день заостряет на этом внимание, причём в вызывающей форме?
К администрации большая просьба обращайте внимание на тех кто провоцирует, а не только на тех кто отвечает на эти провокации.
Вы мне сами советовали ставить таких пользователей в игнор, но видно, что таких действий мало, они продолжают...
Вчера в беседе с админом Joseph Dredd я указывал на данную тактику протона, троллить, но как бы уходить от ответственности.
Ладно пусть...
Кстати протон постоянно гордится, что он выиграл в октябре в группе "Заболотного" и что именно он победил меня.
Я долго молчал, но наверное когда то должно терпению прийти конец.
В том же октябре у меня не хватало на все ставки в последний день, как раз тут и вылезла разница из-за которой протон набрал больше очков чем я.
Справедлива эта победа?
Да мне лично без разницы, но почему протон каждый день заостряет на этом внимание, причём в вызывающей форме?
К администрации большая просьба обращайте внимание на тех кто провоцирует, а не только на тех кто отвечает на эти провокации.
Вы мне сами советовали ставить таких пользователей в игнор, но видно, что таких действий мало, они продолжают...
В кризисном и утопающем Унионе мало что получилось по итогу, посмотрим, как покажет себя в Англии в команде Компани, может будет полезен и выберутся из зоны вылета.
В кризисном и утопающем Унионе мало что получилось по итогу, посмотрим, как покажет себя в Англии в команде Компани, может будет полезен и выберутся из зоны вылета.