ЦСКА практически согласовал контракт с защитником «Зенита»

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вчера, 15:13

ЦСКА близок к подписанию пятилетнего контракта с защитником «Зенита» . Сообщается, что соглашение будет подписано сейчас, а игрок перейдёт в команду летом в статусе свободного агента. На данный момент обсуждаются последние детали сделки. За ситуацией наблюдает «Динамо».

Круговой выступает за «Зенит» с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне фланговый игрок провёл 18 матчей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2 миллиона евро.