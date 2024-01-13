ЦСКА практически согласовал контракт с защитником «Зенита»

ЦСКА близок к подписанию пятилетнего контракта с защитником «Зенита» Данилой Круговым. Сообщается, что соглашение будет подписано сейчас, а игрок перейдёт в команду летом в статусе свободного агента. На данный момент обсуждаются последние детали сделки. За ситуацией наблюдает «Динамо».
Круговой выступает за «Зенит» с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне фланговый игрок провёл 18 матчей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2 миллиона евро.
Когда Зенит покупал игроков ЦСКА, то их фанаты обвинили в непорядочности.
Получается решили встать в один ряд.
Когда Зенит покупал игроков ЦСКА, то их фанаты обвинили в непорядочности.
Получается решили встать в один ряд.
Этот вопрос совершенно не ко мне.
Ты знаешь, если тренерский штаб делает ставку на Кругового , то наверняка они знают лучше куда его ставить и как задействовать, при той или иной тактической схеме . Во всяком случае он никому не уступает из защиты ЦСКА на данный момент времени. Я абсолютно не болельщик Зенита, от слова Совсем . Круговой работяга на поле и уж точно не будет лишним для ЦСКА.
Этот вопрос совершенно не ко мне.
Ты знаешь, если тренерский штаб делает ставку на Кругового , то наверняка они знают лучше куда его ставить и как задействовать, при той или иной тактической схеме . Во всяком случае он никому не уступает из защиты ЦСКА на данный момент времени. Я абсолютно не болельщик Зенита, от слова Совсем . Круговой работяга на поле и уж точно не будет лишним для ЦСКА.