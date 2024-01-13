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ЦСКА практически согласовал контракт с защитником «Зенита»

вчера, 15:13

ЦСКА близок к подписанию пятилетнего контракта с защитником «Зенита» Данилой Круговым. Сообщается, что соглашение будет подписано сейчас, а игрок перейдёт в команду летом в статусе свободного агента. На данный момент обсуждаются последние детали сделки. За ситуацией наблюдает «Динамо».

Круговой выступает за «Зенит» с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне фланговый игрок провёл 18 матчей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 21:00
Кстати я наверное сейчас удивлю тебя и наверное многих, но в хоккее с шайбой я всегда болел за ЦСКА!!!
После распада СССР ЦСКА утратило все позиции и мало того ещё и раскололось на две половины, тогда было очень тяжёлое время и много творилось непонятного.
Я очень хотел обратного объединения и восстановления былого величия и радовался когда выиграли кубок Гагарина.
Но к футболу это не имеет никакого отношения.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Ну это кому как, для некоторых это норма вещей, кто на данное время сильней, то за того и надо болеть.
Я лично в советское время болел за Динамо (Киев), но параллельно симпатизировал Локо (В Иркутске была команда по хоккею с мячом Локомотив, сейчас Байкал) потом после распада союза уже полностью переключился на Локо, вот и посчитай сколько у меня стаж боленья.
Спартак недолюбливаю с союзных времён, сам наверное догадался почему.
Это идейное!!!
К другим командам отношусь ровно, да бывает у кого то пафос зашкаливает, а это я очень не люблю.

Вы не замечали, что я что то говорил про Зенит? Ну это не новость, к примеру питерцы так же говорили про ЦСКА.
За много лет на сайте я кстати кем я только не был, был спартачём (когда говорил про ЦСКА, Зенит, Динамо), был армейцем у Спартака и Зенита, был бомжом у фанатов ЦСКА и Спартака, даже был динамиком и ещё много кем, всё зависит от события.
Так, что я уже давно перестал на это обращать внимание, а похулиганить я иногда люблю, но для меня есть табу святое не трогать.

P.S. В Европе я не за кого не болею, есть только клубы, которым я симпатизирую и то если мне нравится их игра, ну ещё и от игроков зависит.
Особенно если наши играют. Сейчас симпатизирую Монако и Аталанте, но я не их болельщик.
Но есть клубы за которые никогда болеть не буду, это Реал и конечно клубы из Германии.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:06
Не понимаю как можно всю жизнь болеть за одну команду а потом болеть против. Я с 2002 года болею в России за ЦСКА а в европе за МЮ и Реал.

Я честно не замечал как вы что то говорили про зенит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 20:02
Браво, все в точку. А между тем есть хороший призыв Вани Станичника "Болейте за своих, а не против чужих"
Байкал-38.
Байкал-38. ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 20:01
Кстати насчёт "боления" можешь поинтересоваться у Толи был у него друг, который одно время поймал с ним интерес и стал "болеть" (как он говорил) за ЦСКА, а от Динамо отказался, потом они поссорились и он через какое то время "прибился" к спартачам, а ЦСКА стал плохим клубом.
Я же своей позиции никогда не менял, за много лет на сайте я не клялся никому в "любви" для меня есть только один клуб, а доставаться от меня может и ЦСКА и Спартаку и Зениту и другим клубам, но это не говорит, что я эти клубы не уважаю.
С фанатами отдельный разговор.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:57
Большая разница. Огромная разница. Но если вы не видите разницу в этом то сложно будет доказать.

Просто я заметил что косяки своего Локомотива и почему то зенита ты обходишь стороной а косяки ЦСКА и спартака постоянно что то хотите сказать.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
А какая разница кто и сколько так делает, дело то в другом.
Встать в один ряд, то есть стать таким же.
Да и не в том дело, что состоится эта сделка или нет, главное, что вы уже высказались по этому поводу.
Разве это не ваши слова?
"Если зенит подло покупает игроков других команд Почему доугие не могут?"

Ну и самое главное, болеть за клуб и находиться на каких то там ветках это вообще разное понятие!!!
Это так же как запретить появляться болельщикам всех команд на ветках команд за которые они не болеют.
Да и болею я сердцем, а не какими то там высказываниями основанных на слухах.
Надеюсь вы поняли.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:35
Благодарю тебя Толя за пожелания, от души!✊️
Всё взаимно, всем всех Благ в Новом году !👌
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
Но зенит это делает с тех пор как газпром стал спонсором а это 15 лет. Я заметил что ты больше болеешь против ЦСКА и Спартака чем болеешь за Локомотив. На ветках Локомотива ты редко бываешь.

Плюс кругового пока никто не купил и скорее всего это утка. Так что рано винить ЦСКА в чем то
112910415
112910415
вчера в 19:15
ой, а дело-то серьёзное ...
pomor45
pomor45
вчера в 19:00
Сплетня, связанная с Зенитом, всегда была и остаётся деликатесом. Журналисты знают, что её будут обсуждать даже при очевидной абсурдности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:45
Привет, Игорь! Тебя тоже со Старым Новым Годом. Дай бог, чтобы в Новом году во Владике был новый стадион. А по поводу Кругового, я не говорю, что он слабый, ч не вижу необходимости и целесообразности этого трансфера. Если брать, ТО заведомо сильнее имеющихся, а он не сильнее никого из крайних защитников ЦСКА, а с учетом наличия молодых Глебова и Рядно вообще не нужен. Кстати Зенит уже опроверг этот трансфер. Ну и хорошо.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:19
происки агента для увеличения контракта
Байкал-38.
Байкал-38. ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
Вы сами ответили на свой вопрос!!!
А конкретно здесь.
"Если зенит подло покупает игроков других команд Почему доугие не могут?"
Написав "Получается решили встать в один ряд", я значит угадал.
Это ваши слова если, что, так в чём я не прав по вашему?
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:28
В трансфере марио зенит виноват меньше всего.

Но у зенита есть много подлостей в трансферах. Если зенит подло покупает игроков других команд Почему доугие не могут?
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
Привет Толя и с наступающим Старым Новым годом тебя.
Этот вопрос совершенно не ко мне.
Ты знаешь, если тренерский штаб делает ставку на Кругового , то наверняка они знают лучше куда его ставить и как задействовать, при той или иной тактической схеме . Во всяком случае он никому не уступает из защиты ЦСКА на данный момент времени. Я абсолютно не болельщик Зенита, от слова Совсем . Круговой работяга на поле и уж точно не будет лишним для ЦСКА.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 17:25
Не, Адвокат Зенита в Нидерландах без работы чалится.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:22
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 17:18
    Надеюсь фанаты ЦСКА выскажут весь свой гнев о непорядочности, если они покупают игрока из Питера.
    Когда Зенит покупал игроков ЦСКА, то их фанаты обвинили в непорядочности.
    Получается решили встать в один ряд.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:59
    А зачем и на какое место? На место Гайича слева ? Это едва ли. Милан не слабее. Справа Круговой не тянет. Если только для глубины состава, но есть молодые ребята Келвен, Глебов, Рядно.. А ЦЗ Круговой быт не может. Сомнительный трансфер.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Гус Пойет (раскрыть)
    вчера в 15:52
    Приветствую!!!
    Не могу ответить на предыдущий комментарий, но я с ним полностью согласен.
    При любом раскладе всегда будут недовольные.
    В этом администрации сайта не позавидуешь.
    Про упоминании прошлых времён я просто не называл пользователей, но всегда говорил, что клонов всегда хватало и на это было жалобы, что год, два, три, пять, десять лет назад.
    Вся проблема в том, что очень сложно доказать клона. Да администрация порой точно говорит, что это клон того игрока, но доказать, что это один и тот же пользователь нельзя.
    Да можно определить, что IP-адрес у нескольких аккаунтов, но это же не доказательство, что эти аккаунты принадлежат одному человеку.
    К примеру многодетная семья, один компьютер и разве можно наказывать всех?
    Вот поэтому и нет управы на клонов, как бы это не хотелось.
    Тем более клоны официально были разрешены с самого начала работы сайта.
    Всегда говорилось, что вы можете задать вопрос по тому же бану с резервного аккаунта.
    Кстати так я и завёл второй аккаунт.
    Ну раз пошла на то речь, то третий аккаун я завёл чисто под иностранные чемпионаты. Два Байкала под РПЛ, а Звезда под другие, но со временем грань слилась. Но это точно не под конкурс прогнозов, про КП я узнал намного позже.
    Создавать больше клонов не вижу смысла, тут и на эти время не хватает.
    ABir
    ABir
    вчера в 15:43
    Не только все в Зенит засасывает, вот что-то и обратно вытекает.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 15:37, ред.
    Сразу к источнику, нет не Карп, "Панк инсайд". Сразу для себя вопрос, зачем он ЦСКА. Крайний защитник, в ЦЗ вряд ли трансформируемый в случае необходимости. Он лучше имеющихся крайних защитников "ЦСКА"? Опять сомнения, только паспорт нужный. При игре в три центральных, он просто будет жить на лавке "армейцев". Хотя из того что видел, вроде трудолюбивый и со старанием, но усилить может только лавку "ЦСКА". Нейтральный взгляд со стороны. А с учетом источника инфы по поводу вероятности данного перехода...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 15:31, ред.
    Спасибо, что отреагировали!!!
    Просто не каждый раз будешь обращаться.
    С пользователем протоном давнишняя история, что я только не пробывал, не реагировал, не обращал внимания, по вашей просьбе определил его в игнор, но он продолжает писать ложную информацию.
    С одной стороны вроде, да пусть пишет, а с другой стороны если не отвечать, то со временем другие пользователи начнут это принимать за правду.
    Тем более протон почему то решил, что именно я его главный конкурент и каждый раз заостряет на этом внимание.
    Причём когда я выигрываю в конкурсе он пишет, что я выиграл нечестно и он это не признаёт, но когда даже не выиграв в конкурсе, а в последний день опять же не выиграв, но оказавшись выше меня в рейтинге опять преподносит это как победу надо мной и об этом пишет, причём заостряет на этом большое внимание, как его великая победа над "конкурентом".
    Так как быть молчать или говорить правду?
    Но вся проблема, что правда это как минимум троллинг.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:14
    Защитник для ЦСКА просто необходим.
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