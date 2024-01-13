Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухи

Пуцко: «Ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами»

вчера, 13:33

Экс-защитник «Балтики» Александр Пуцко ответил на вопрос о своем будущем.

Да, я не еду на сборы с «Балтикой». Это правда. Ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами.

Общаюсь ли с клубами РПЛ? Нет, клубов РПЛ нет, но есть другие варианты. Пока не могу комментировать, какие клубы. В поисках, общаемся.

Расстались с «Балтикой» По обоюдному решению. Я после травмы стал получать меньше игровой практики, и клуб был во мне не заинтересован. Договорились, пожали друг другу руки, и я ушел из клуба. Никаких обид нет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Факеле» отреагировали на информацию об интересе к хавбеку «Ростова»
Вчера, 22:56
Слухи«Трабзонспор» интересуется Чаловым
Вчера, 21:52
Очередная потеря «Краснодара». Талант Армении променял борьбу за чемпионство в РПЛ на карьеру в Европе
Вчера, 20:39Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
В «Зените» опровергли информацию о переходе Кругового в ЦСКА
Вчера, 18:38
СлухиЦСКА решил не подписывать защитника сборной Туниса Грама
Вчера, 18:24
Слухи«Факел» предложил контракт полузащитнику «Ростова»
Вчера, 16:45
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:26
На Авито предложении много... выбирает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:41
Какой возраст интересно и него...???
a49y6je6k6kd
a49y6je6k6kd
вчера в 14:43
Ну в лучшем случае это клубы ФНЛ.... посмотрим найдет ли себе клуб или карьера закончилась...
9bgv3ygujft7
9bgv3ygujft7
вчера в 13:49
Если все по взаимной договоренности, то вопросов нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 