Пуцко: «Ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами»

Экс-защитник «Балтики» ответил на вопрос о своем будущем.

Да, я не еду на сборы с «Балтикой». Это правда. Ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами.

Общаюсь ли с клубами РПЛ ? Нет, клубов РПЛ нет, но есть другие варианты. Пока не могу комментировать, какие клубы. В поисках, общаемся.

Расстались с «Балтикой» По обоюдному решению. Я после травмы стал получать меньше игровой практики, и клуб был во мне не заинтересован. Договорились, пожали друг другу руки, и я ушел из клуба. Никаких обид нет.