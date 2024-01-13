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Ради «Ференцвароша» Севикян отказал ЦСКА и «Краснодару»

вчера, 13:27

Полузащитник «Пари НН» и сборной Армении Эдгар Севикян перейдёт в «Ференцварош».

Сумма трансфера составит 1,1 миллиона евро, 300 тысяч из которых заплатит отец игрока. Также Севикяном интересовался «Краснодар», а в ЦСКА были готовы его выкупить за 230 миллионов рублей (сумма отступных для клубов РПЛ) летом. Но футболист и его отец были настроены уйти в Европу. Сообщается, что «Ференцварош» выбрали из-за того, что он играет в еврокубках. Помимо этого, к Севикяну был интерес из Бельгии и Голландии.

На данный момент «Пари НН» и «Ференцварош» решают вопрос с оплатой трансфера. Российский клуб настаивает на немедленной оплате перехода, венгры изначально планировали заплатить 10 дней спустя отправки им трансферного листа.

В текущем сезоне Севикян провёл 24 матча, забил 7 мячей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 1,8 миллиона евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:13
Из соплеменников армян в РПЛ самым шустрым оказался Севикян. Но быстрый старт не означает удачного финиша.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Johns 49 (раскрыть)
вчера в 18:51
Чалов пока не переходил в Европу, он был в аренде. А Акинфееву эта Европа и даром не нужна. Его туда было не заманить с самого начала. Есть такие люди и патриоты клуба и домоседы. Он такой. Уважуха ему. А Миранчука я упомянул в том плане, что ему надо было с клуба попроще начинать. Аталанту он не потянул, так весь контракт на лавке и просидит. Переоценил себя парень. Не туда попал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:40, ред.
Политика политикой, а жизнь - одна.
Всё правильно парень сделал - в РПЛ себя только закапать можно; у нас даже таланты с годами только чахнут, а о просто способных и говорить не приходится !
Johns 49
Johns 49
вчера в 18:16
С цска понятно, а вот над Краснодаром следовало подумать
Johns 49
Johns 49 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:15
Как Чалов? Или ваще - как Игарян?
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:41
Ференцварош почти бессменный чемпион Венгрии, каждый год стабильно в еврокубках, конечно что тут думать. Дальше в топ5 чемпионатов легко будет попасть.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:09
А если Севикян не перейдёт «Ференцварош», то следующая статья должна называться так:
Ради очередного бреда карпа Севикян прошляпил ЦСКА и «Краснодар».
7he8a9wbu78n
7he8a9wbu78n
вчера в 15:56
Шума много, результат предсказуем
112910415
112910415
вчера в 15:53
а ведь разумный путь-то выбран !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:11
В Европу надо входить постепенно , а не по типу Миранчука.
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:54
Аж отец платил 300 тыщ евро. Похоже венграм он очень дешево достался. В два раз ниже чем его оценивают!
lotsman
lotsman
вчера в 14:50
Сейчас у него эйфория, как же, в Европу едет. Разочарование придёт потом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:48
Выбор сделан. Удачных игр Эдгару в Венгрии.
u24jccp3xzfv
u24jccp3xzfv
вчера в 14:46
Ну что... это его выбор а вот верный он или нет посмотрим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Вполне осознанное решение. Ференцварош стабильно играет в Еврокубках, есть хорошие шансы засветиться в Европе и перейти в более топовый клуб . Всё очень даже логично и правильно сделал. Удачи !
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:04, ред.
Неплохое хобби у Ивана Карпова, выдавать инсайды других сайтов, ( хоть левых, хоть правых, правдивость значения не имеет), но тут он хоть и поспешил передавать новость, но скорее всего на удивление попал, ибо опять же если правда генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов "«Что касается истории с интересом «Краснодара», как у клуба у нас со всеми везде может срастись. Эдгаром был сделан выбор в пользу Европы. Он очень хотел попасть именно в европейский клуб, поэтому тут выбор самого футболиста», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком. Если правда, то у "НН" срослось получше в плане денег для клуба чем у "КС" с продажей Салтыкова в "Локо". Условно столь часто упоминаемый мной "Зальцбург" продажей лучшего игрока обеспечивает годы существования клуба, а у нас лучших и перспективных готовы слить за копейки по нынешним меркам. Зато сколько деловитости в словах "у нас со всеми может срастись", топ менеджер, поставка Севикянов на поток поставлена, в год штук по 10 продают. Правда потом улетев в ФНЛ из-за отсутствия денег можно будет ликвидироваться, переименоваться в "ФК "Волга" и.т.д. Ну это так, по старчески поворчать. Удивляет другое, армяне в нашем РПЛ просто растут не по дням а по часам, Сперцян, Тикнизян, Севикян и др. с нашими то вечноперспективными что не так?
adekvat
adekvat
вчера в 14:01
Бельгия и Голландия тоже боком ? Парень с детства мечтал играть за Ференцварош !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:50
Ну удачи игроку в покорении европейских ценностей.... Все правильно с батькой порешали
Дед и ушко
Дед и ушко ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:50
Ну что вы, какой-такой Ференц-Меренц?! Эдик-джян Сперцян на меньшее чем Юве не согласен! Агент же ясно всем вам сказал.)
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 13:46
Х@й армянский
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:40
Разумеется сделал правильно. Ферен какой никакой клуб середняк, а все же в Европе играет. Там его и заметят быстрее. Опередил Севикян своих соплеменников Тикнизяна и Сперцяна. Молодец!
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