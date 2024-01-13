Ради «Ференцвароша» Севикян отказал ЦСКА и «Краснодару»

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вчера, 13:27

Полузащитник «Пари НН» и сборной Армении перейдёт в «Ференцварош».

Сумма трансфера составит 1,1 миллиона евро, 300 тысяч из которых заплатит отец игрока. Также Севикяном интересовался «Краснодар», а в ЦСКА были готовы его выкупить за 230 миллионов рублей (сумма отступных для клубов РПЛ ) летом. Но футболист и его отец были настроены уйти в Европу. Сообщается, что «Ференцварош» выбрали из-за того, что он играет в еврокубках. Помимо этого, к Севикяну был интерес из Бельгии и Голландии.

На данный момент «Пари НН» и «Ференцварош» решают вопрос с оплатой трансфера. Российский клуб настаивает на немедленной оплате перехода, венгры изначально планировали заплатить 10 дней спустя отправки им трансферного листа.

В текущем сезоне Севикян провёл 24 матча, забил 7 мячей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 1,8 миллиона евро.