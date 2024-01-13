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«Наполи» на последних минутах вырвал победу в матче с «Салернитаной»

вчера, 19:05
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 20-го тура Серии А (2:1).

На 29-й минуте Антонио Кандрева вывел гостей вперёд. Маттео Политано на 45+4-й с пенальти сравнял счёт. Амир Ррахмани на 90+6-й забил победный для хозяев мяч.

«Наполи» занимает 6-е место в чемпионате Италии, имея в активе 31 очко. «Салернитана» находится на 20-й позиции с 12 баллами.

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Стадион «Диего Марадона»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт Серии А в соцсети «X»
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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:01
Наполи просто повезло, они не заслужили победу.
Regista_888
Regista_888
вчера в 23:34
Фу, какая ваниль.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:16
Без обид, точно. "Любезный"- шутка юмора.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
Это была шутка юмора...
Не обижайтесь...

P.S.Меня лет 5 никто не обзывал "любезным"...))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:00
Если, Вам, любезный, кроме Зенита никто неинтересен, это совсем не значит, что и другим тоже. С Новым годом!
lotsman
lotsman
вчера в 22:39
Вообще то я ожидал, что Наполи легче выиграет этот матч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:38
«Наполи» на последних минутах вырвал победу в матче с «Салернитаной»

В комментах Кипиани, Зобнин, Лобановский, Абаскаль, Литвинов, Диду, Ди Стефано, Липпи, Анчелотти, В.В.Тихонов....
Сопоставил с Наполи....подумал сошёл с ума...потом вспомнил...нынче же Старый Новый год...

С Праздником !!
Regista_888
Regista_888
вчера в 22:33
Лично я считаю Сборную Испании - сборной Мира в 2010, так как большинство игроков были лучшими на своих позициях в Мире.
Regista_888
Regista_888
вчера в 22:30
Регламент уже покажи. Испанцы то были убогими игроками тот, же Хенто? Сборная Мира может состоять из игроков одной национальности, дело не в том сколько иностранцев, а в силе данных игроков.
Хенто, Маркитос это же настолько убогие игроки были, которые в то время ничего не представляли из себя в футболе.
Capral
Capral
вчера в 22:25
А даже три легионера- это сборная мира???
Будь здоров. Больше меня не тревожь.
Regista_888
Regista_888
вчера в 22:24
К сведению, диспетчер ведёт игру команды. А не как Зобнин, который датащит мяч до чужой штрафной, а потом сделает пас ближайшему игроку, который в метре от него находится. Ну да, конечно, Пирло же так играл, поэтому Зобнин играет в лучших традициях итальянца.
Regista_888
Regista_888
вчера в 22:17
Да причём тут Кипиани, если Зобнин игрок абсолютно другого плана??? Он никогда не распасовывал. Если бы матчи Динамо и тем более Спартака смотрел, то прекрасно бы об этом знал.
Сезон 1955-56, в составе Реала 3 иностранца, 56-57, 4 иностранца, хотя ди Стефано числится как испанец.
Опять не попал с количеством легионеров.
Capral
Capral
вчера в 22:09
А если, Д.Кипиани тащил мяч, так что- он тоже был плохой диспетчер? Последний раз тебе говорю, в Реале, в середине 50х, играл, сначала, один иностранец, а через несколько лет- два. Если по твоему, это сборная мира- тeма закрыта. Ну и конечно, твой шедевр- про нетопового Диду, у которого регалий и званий до фига и больше...
Regista_888
Regista_888
вчера в 21:45
Я согласен. Роль Зобнина не знаешь. Сколько иностранцев в Реале не знаешь. И этот список можно перечислять и перечислять, что жизни не хватит.
Capral
Capral
вчера в 21:40
Отвечу тебе, словами В.В.Лобановского: "Я уже давно, всё доказал"!!!
Regista_888
Regista_888
вчера в 21:29
О чём с тобой можно беседовать, если ты даже не знаешь роль Зобнина??? Там уже первый тайм закончился, если что. Потому что я как раз смотрю этот матч, а ты, видимо, нет, раз написал свой коммент прямо под свисток первого тайма.
Capral
Capral
вчера в 21:27
Я понимаю, что тебе нравится со мной беседовать на футбольные темы, но сейчас, извини, я занят- смотрю АПЛ. Конечно, после гениального и грандиозного матча Наполи с аутсайдером, АПЛ- смотреть невозможно, но, что есть, то есть... После Наполи и погремушки, смотреть, на какойто там МС, трудно.
Regista_888
Regista_888
вчера в 21:22
И кстати я ни разу не назвал Диду бездарным. Хоть пишу правду, а не свои выдумки.
Regista_888
Regista_888
вчера в 21:11
Зобнин как раз и запомнился тем, что всегда сам тащил мяч, а не распасовывал налево и направо. Жаль, что ты матчи с его участием не видел. И о чём говорить, если у Литвинова в разы дальний пас лучше. Зобнин в роли диспетчера это провал.
И про регламент не забудь.
Regista_888
Regista_888
вчера в 21:08
Он в жизни диспетчером не был. Это всегда был бокс ту бокс. Очередное доказательство про пальцем в небо.
Регламент предоставь про сборную Мира.
Capral
Capral
вчера в 21:06
Реал с двумя иностранцами- это сборная мира? Понял, больше вопросов не имею.
И последнее, про Зобнина. Зобнин раскрылся, как раз у Карреры- у него, он засветился. Зобнин, никакого отношения к опорнику, никогда не имел- он прирожденный диспетчер. Другое дело, что такие "гении", как Тедеску и Абаскаль этого не понимают, в силу своей "гениальности", разумеется...

Давай лучше про "бездарного" Диду.
bm2t776ngng9
bm2t776ngng9
вчера в 21:04
Будем считать, что фортуна повернулась к Наполи лицом...
Regista_888
Regista_888
вчера в 20:53
Там уже всё сказано.
А вот про Зобнина диспетчера реально смешно. Как и то, что его Абаскаль угробил, хотя Тедеско и Ваноли также его использовали, а Каррера так вообще на фланг обороны ставил.

И кстати в Реале как минимум 2 иностранца было. Ди Стефано и Копа. Ты и тут не попал. Только не надо писать, что Ди Стефано за Испанию играл, он аргентинец и играл за Сборную Аргентины, а также и за сборную Колумбии.

И также покажи мне регламент при скольких иностранцах команда называется сборной Мира.
Capral
Capral
вчера в 20:49
Ты думаешь, если ты поменял портрет, так я тебя не узнал??? Давай лучше про нетопового Диду и Реал с одним иностранцем...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Regista_888
Regista_888
вчера в 20:27
Ещё раз напиши, что Абаскаль убил Зобнина диспетчера, поставив его на фланг. Хотя он никогда не был распасовщиком, от слова совсем.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:25
Привет, Яков!
Я доверяю, только своему богатому опыту боления за футбол. Еще раз говорю, Хвичка- пустышка, однодневка, как и вся его команда. И тренер, в этом случае- ни при чем. Это не тот момент, когда можно все неудачи свалить на отсутствие одного тренера и неудачную работу другого. Спалетти не Липпи и не Анчелотти, а его средний Наполи- точно не Милан или Юве, в нулевых. Ты уже убедился, что Абаскаль- это недоразумение? Ну вот, скоро и остальное поймешь. Наберись терпения...
Regista_888
Regista_888
вчера в 20:20, ред.
А ты же Осимена супер звездой считаешь. Который против топов ничего не смог. Против Юве и Интера вообще ничего. А потом пишешь, что он всего лишь винтик в игре Наполи. Так грузин такой же винтик, который не может тянуть команду. Будут Лоботки, Ангиса, Зелиские играть как в прошлом сезоне и у него игра другая будет. А сейчас все проваливают сезон в неаполитанском клубе, абсолютно все. И тренера на скамейке у команды нет.
Я не мню себя экспертом итальянского футбола, но ты про него вообще ничего не знаешь. Твоё мнение это всегда как пальцем в небо. Причём тоже самое касается и Бундеслиги.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:14
Виктор,привет!да пусть эти итальянские газетенки набьют свой живот в другом месте.Еще не вечер и еще не тренер
Capral
Capral
вчера в 20:07
Для тех, кто корчит из себя больших знатоков Серии А, рекомендую обратиться к итальянской прессе, и прочесть, как жестко и унизительно высказываются специалисты об игре погремушки, под названием "марадонка". Команда- однодневка, выиграла чемпионство уже после 1го круга в прошлом сезоне. Даже Великий хоккейный ЦСКА, под руководством легендарного В.В.Тихонова, такого, себе не позволял. Делайте выводы, ребята...
112910415
112910415
вчера в 20:03
чемпиона не узнать нынче
Гость
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