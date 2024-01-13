«Наполи» на последних минутах вырвал победу в матче с «Салернитаной»

1705161915

вчера, 19:05

«Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 20-го тура Серии А (2:1).

На 29-й минуте Антонио Кандрева вывел гостей вперёд. Маттео Политано на 45+4-й с пенальти сравнял счёт. Амир Ррахмани на 90+6-й забил победный для хозяев мяч.

«Наполи» занимает 6-е место в чемпионате Италии, имея в активе 31 очко. «Салернитана» находится на 20-й позиции с 12 баллами.