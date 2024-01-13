«Наполи» на последних минутах вырвал победу в матче с «Салернитаной»

«Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 20-го тура Серии А (2:1).
На 29-й минуте Антонио Кандрева вывел гостей вперёд. Маттео Политано на 45+4-й с пенальти сравнял счёт. Амир Ррахмани на 90+6-й забил победный для хозяев мяч.
«Наполи» занимает 6-е место в чемпионате Италии, имея в активе 31 очко. «Салернитана» находится на 20-й позиции с 12 баллами.
Наполи стала командой одного сезона, может ей и была... После чемпионства стали совсем другой командой. А могли и в этом матче тоже потерять очки, если Амир не был бы точен. После ухода Спаллетти атмосфера в клубе совсем другая. В такой атмосфере трудно претендовать на трофей. Интересно, а сможет ли Барселона выиграть эту команду в Лиге чемпионов? Скорее - да. Хотя, дела Барселоны тоже не сахар.
Наполи стала командой одного сезона, может ей и была... После чемпионства стали совсем другой командой. А могли и в этом матче тоже потерять очки, если Амир не был бы точен. После ухода Спаллетти атмосфера в клубе совсем другая. В такой атмосфере трудно претендовать на трофей. Интересно, а сможет ли Барселона выиграть эту команду в Лиге чемпионов? Скорее - да. Хотя, дела Барселоны тоже не сахар.
Я доверяю, только своему богатому опыту боления за футбол. Еще раз говорю, Хвичка- пустышка, однодневка, как и вся его команда. И тренер, в этом случае- ни при чем. Это не тот момент, когда можно все неудачи свалить на отсутствие одного тренера и неудачную работу другого. Спалетти не Липпи и не Анчелотти, а его средний Наполи- точно не Милан или Юве, в нулевых. Ты уже убедился, что Абаскаль- это недоразумение? Ну вот, скоро и остальное поймешь. Наберись терпения...
Я доверяю, только своему богатому опыту боления за футбол. Еще раз говорю, Хвичка- пустышка, однодневка, как и вся его команда. И тренер, в этом случае- ни при чем. Это не тот момент, когда можно все неудачи свалить на отсутствие одного тренера и неудачную работу другого. Спалетти не Липпи и не Анчелотти, а его средний Наполи- точно не Милан или Юве, в нулевых. Ты уже убедился, что Абаскаль- это недоразумение? Ну вот, скоро и остальное поймешь. Наберись терпения...
И про регламент не забудь.
И про регламент не забудь.