В АПЛ подтвердили назначение даты слушания по делу «Манчестер Сити»

Исполнительный директор Английской Премьер-Лиги Ричард Мастерс подтвердил согласование даты рассмотрения 115 обвинений, выдвинутых против «Манчестер Сити».
Напомним, в феврале 2023 года сообщалось о том, что АПЛ обвинила клуб в многочисленных финансовых нарушениях.
Для этого разбирательства назначена дата. К сожалению, я не могу сказать вам, когда это произойдёт, но дело продвигается.
Есть путь поступательного развития, а есть путь накачки деньгами до предела, они его и выбрали. Впрочем, ещё до 2006 года это было бы нормой, потому что никакого FFP не было. Абрамович тоже тупо скупил лучших игроков на рынке без ограничений.
Есть путь поступательного развития, а есть путь накачки деньгами до предела, они его и выбрали. Впрочем, ещё до 2006 года это было бы нормой, потому что никакого FFP не было. Абрамович тоже тупо скупил лучших игроков на рынке без ограничений.
Если бы они были дельцы типа Глейзеров и МС трепыхался бы сейчас в середняках-аутсайдерах, как "Эвертон", его бы и слили как "Эвертон", а его слили за относительную ерунду))
Если бы они были дельцы типа Глейзеров и МС трепыхался бы сейчас в середняках-аутсайдерах, как "Эвертон", его бы и слили как "Эвертон", а его слили за относительную ерунду))