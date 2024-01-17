В АПЛ подтвердили назначение даты слушания по делу «Манчестер Сити»

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вчера, 15:52

Исполнительный директор Английской Премьер-Лиги Ричард Мастерс подтвердил согласование даты рассмотрения 115 обвинений, выдвинутых против «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось о том, что АПЛ обвинила клуб в многочисленных финансовых нарушениях.