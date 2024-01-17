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В АПЛ подтвердили назначение даты слушания по делу «Манчестер Сити»

вчера, 15:52

Исполнительный директор Английской Премьер-Лиги Ричард Мастерс подтвердил согласование даты рассмотрения 115 обвинений, выдвинутых против «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось о том, что АПЛ обвинила клуб в многочисленных финансовых нарушениях.

Для этого разбирательства назначена дата. К сожалению, я не могу сказать вам, когда это произойдёт, но дело продвигается.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi ответ nz9kfsmg5n3y (раскрыть)
вчера в 18:59
Полностью с тобой согласен . Ман Сити не Эвертон , никто очков не снимет . Максимум могут запретить регистрацию новых игроков .
trjg4c59eqz8
trjg4c59eqz8
вчера в 17:17
Судьи уже все заряжены... А там Реал с Барселоной Суперлигу создадут и можно будет вообще на все наплевать.
112910415
112910415
вчера в 17:06
лет 5 -7 будут разбираться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:29
Дело не в том, должны ли они наказывать, а в том, хотят ли они наказывать клуб, который, в конце концов, шейхи сделали одним из самых известных в мире, с суперпопулярным тренером и т.п.

Если бы они были дельцы типа Глейзеров и МС трепыхался бы сейчас в середняках-аутсайдерах, как "Эвертон", его бы и слили как "Эвертон", а его слили за относительную ерунду))
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:26
Всё ты знаешь, а АПЛ походу нет, раз Сити не наказали. Как сказано из одного моего любимого фильма: "Дело не в том, что ты знаешь, дело в том, что ты можешь доказать."
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:23
По сути, если ты посмотришь на Саудовскую Аравию, возможно, не такой тупой.

Раньше просто таких проблем не было, да и не приносил футбол такие миллиарды, чтобы они возникли.

Правда, не сказать, чтобы они сильно беспокоили англичан, учитывая, что большинство нарушений шейхи, конечно, совершили поначалу, а расследуется это через 15 лет практически)
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:19
По сути это тупой закон, можно было придумать куда более логичные правила для защиты интересов бедных клубов)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:16
Так FFP как раз это и запрещает)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:15
Клуб обвиняется в том, что его владелец вкладывает деньги в свою собственность. Сюр)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:14
Спорное утверждение, шейхи в обход FFP влили 1.5 миллиарда через аффилированные с ними компании в клуб, оттуда и трофеи)

Есть путь поступательного развития, а есть путь накачки деньгами до предела, они его и выбрали. Впрочем, ещё до 2006 года это было бы нормой, потому что никакого FFP не было. Абрамович тоже тупо скупил лучших игроков на рынке без ограничений.
6th8d55g53dg
6th8d55g53dg
вчера в 16:14
Конечно посмотрим какой будет конечный вердикт, но что то гложут сомнения о серьезном наказании МС
a-league
a-league
вчера в 16:12
2 протон

Как раз-таки принципы работы поисковых систем мне абсолютно прозрачны и понятны, т.е. чем точнее вы задаёте в своём запросе набор слов и их последовательность, соответствующие какому-нибудь тексту на произвольном сайте, тем больше вероятности найти в топе поиска именно этот сайт. А что тут удивительного – это простая механика и перебор совпадений.

Но ещё раз повторяю, каким образом абсолютно посторонний человек может сгенерить в своём мозгу запрос, совпадающий с одним из комментариев на сайте соккера вплоть до 7 слов ? Никаким !

В лучшем случае у него в голове родится максимальный набор случайных совпадений слов а-ля «скандал», «журналист», «утка» + несколько своих дополнительных слов, а это по результатам поиска будет абсолютно неприемлемый для вас результат
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:04
МС обвиняется в нарушениях в период с 2010 по 2018, то есть до гегемонии Сити. Все трофеи выиграны по делу, а сроки наказания уже прошли. Максимум - штраф, чтобы других успокоить. Никто всерьез не станет трогать Сити, единственную команду АПЛ, которая реально претендует на победу в ЛЧ. Сейчас Сити это лицо Англии.
Capral
Capral ответ nz9kfsmg5n3y (раскрыть)
вчера в 16:03
оБделается легким испугом...
nz9kfsmg5n3y
nz9kfsmg5n3y
вчера в 16:01
Ну тут может возникнуть нюанс.... с одних уже очки сняли без особого разбирательства, а вот тут целый МС ....и наверняка отделается легким испугом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:59
Какая секретность - прямо "жуть берёт"...)
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