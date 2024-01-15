Босс «Зенита» показал неприличный жест в адрес «Спартака». Семак готовится к шестому «золоту»

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вчера, 23:57

Сами опубликовали видео, но отказались извиняться.

В Санкт-Петербурге хотят быть сверху в таблице

Футболисты «Зенита» вернулись в расположение клуба после отпуска. Клаудиньо встретился с генеральным директором клуба Александром Медведевым. После объятий менеджер сделал глупость. Медведев спросил у атакующего хавбека на английском языке: «Готов? „Спартак“?» Свои короткие вопросы директор «Зенита» сопроводил жестом, который взрослым людям объяснять не нужно – одной ладоней постучал по кулаку другой руки.

У жеста нецензурное значение, а против Абаскаля петербуржцы сыграют в первом туре после паузы. Эпизод включили в официальное видео на канале «Зенита» – или просмотрели, или спровоцировали «Спартак», а затем ролик удалили. Напомним, у тренера Семака есть опыт дисквалификации за обозначение арбитров «козлами». А форвард «Краснодара» Кордоба получил 3 матча бана и рекордный для сезона денежный штраф, схватив себя за гениталии.

А босса «Зенита» сложно наказать, речь о приватном общении. Не будем выдумывать, будто Федун не говорил футболистам «Спартака», чтобы они ******* «Зенит». Но это не публиковали. Разумеется, неприличное общение в спорте это обыденность, но важно знать меру. Говорят, Семак штрафовал футболистов за перебор с матами. Впрочем, у Медведева такая зарплата, что даже если оштрафовать на 1 000 000 рублей на благотворительность в пользу детской больницы в Москве – не почувствует.

Тут дело скорее в отношении, в спортивном уважении. «Зенит» считает, что у него нет конкурентов. Чемпион верит, что обязательно будет сверху в таблице. Причем дело не в жестах, достаточно оценить трансферы. Забавно, как поведение отражает состояние клуба, у которого больше игровых проблем, чем раньше.

«Зенит» обозначает статус особенными покупками

Зимой чемпионы пошли на ритуальный жест, подписали футболиста «Краснодара» Ахметова. Пусть это резервист команды Ивича, многие трансферы года в «Зените» направлены на доминирование. Кстати, так было и в прошлом. У «Спартака» отбирали Быстрова, когда воспитанник «Зенита» заиграл в Москве. У «Рубина» забирали форварда Бухарова, хотя Александр с проблемами с азартными играми не был нужен в заявке. В отличие от Семака, ещё одного чемпиона из состава Бердыева.

Прошлым летом сам Семак настоял, чтобы Фернандеса увели у ЦСКА , хотя Марио – легенда «армейцев». В ответ Гинер хочет забрать левого латераля Кругового, чтобы Медведеву не казалось, что «армейцы» беззубые и не запоминают обиды. Юный хавбек Коваленко маринуется на лавке в «Зените», хотя мог играть в «Локомотиве», куда его звали. Эракович после приезда бразильского конкурента Нино рискует оказаться на месте Чистякова – готовиться к аренде, как у Ренана.

Но Страхиню увели у «Спартака», который до Бабича вел переговоры с более молодым сербским центральным защитником. Лишь трансфер Изидора не подходит под понятие перехвата, ведь «Зенит» забрал резервиста «Локомотива», искавшего новый клуб. Но если представить, что в начале сезона Семак опасался рывка команды с его любимчиком Дзюбой, то решение забрать француза, который мог стать джокером в Москве, вписывается в трансферную схему. «Зенит» доказывает себе, что он – главный покупатель.

Жест директора Медведева отражает перемены. Уже не такие безупречные, как год назад, когда почти не пропускали и реже проигрывали, но агрессивные фавориты. И не зря обращали внимание на «Локомотив» – «Зенит» проиграл им дважды подряд. Да и «Краснодар» пока выше в таблице.

У клуба Семака хватало поводов для наглого поведения

В наглости ничего достойного нет, но в спорте она часто. Винисиус обожает жаловаться на расистские выпады с трибун, но после хет-трика в ворота «Барселоны» бразильский нападающий нелицеприятно общался со скамейкой каталонцев. Провокатор всегда говорит, что его заставили так поступать. Вот и «Зенит» не команда джентльменов. Вспомните драку против «Спартака» стенка на стенку.

Одна из самых жестких стычек в футболе за последние пять лет. Не только Соболев в той драке бил со спины. Не только Родригао провоцировал оппонентов словами. У «Зенита» есть бразильцы, которые летом опаздывали на сборы, вроде Вендела. Есть российские футболисты, которые вряд ли тренируются так усердно, как тренировался в прошлом сезоне Кузяев, готовясь к успеху во Франции.

Семак после того как убрал Дзюбу не остался в раю с ангелочками. Южноамериканцы не главные джентльмены спорта. Клаудиньо скорее понравился настрой босса. Это нехорошо, но факт. А самое главное – у «Зенита» пять подряд поводов вести себя в стиле молодого Ибрагимовича. Петербуржцы чемпионы, а «Спартак» и «Локомотив» давно не выигрывали на длительной дистанции.

У ЦСКА не будет «золота» минимум 9 лет, весной Федотов не выиграет РПЛ . У «Краснодара» ни одного кубка в короткой истории. С этической точки зрения директор Медведев поступил однозначно некрасиво. Но его повод для дерзости отражен в таблицах РПЛ . Разумеется, несолидно использовать такой жест, будучи генеральным директором компании с расходами в 13 миллиардов рублей за год.

Но «Зенит» берет наглостью Медведева и Аршавина. Берет мастерством Клаудиньо и Вендела. Единственный метод достойно ответить – обыграть их. За жест перед «Спартаком» пока извиняться не планируют, но пусть рассудит футбол. Как раз удобно проведут очный поединок в Санкт-Петербурге. А пока отметим, что «Зенит» переоценивает свою трансферную привлекательность и силу.