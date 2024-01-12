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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Матич прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ренна»

вчера, 10:46

Полузащитник «Ренна» Неманья Матич дал комментарий касательно возможного ухода из команды.

Дорогие болельщики, я хочу завершить все спекуляции и сказать, что прошлым летом мне выпала честь стать частью большого проекта «Ренна», которому нужен был игрок с моими качествами и опытом. После шести месяцев в команде могу подтвердить, что наш клуб стал исключительным для всех футболистов, особенно для молодых.

К сожалению, из-за своей ошибки мне не удалось адаптировать свои личные моменты к профессиональным. Я не смог записать детей в международную школу, в которую они ходили с самого начала обучения. Именно поэтому я отсутствовал последние три дня, чтобы попытаться решить эту большую проблему для меня и моей семьи, а завтра я возвращаюсь в «Ренн», где вместе с клубом буду обсуждать дальнейшие шаги.

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lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:45
Оправдывается, и нашим, и вашим! А это значит, рыльце в пушку.
112910415
112910415
вчера в 11:55
подождём продолжения ...
мы явно не всё знаем пока !
t85fvph9jfak
t85fvph9jfak
вчера в 11:20
Нужно уходить на пенсию и заниматься семьей.
Гость
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