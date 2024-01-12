Матич прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ренна»

Полузащитник «Ренна» дал комментарий касательно возможного ухода из команды.

Дорогие болельщики, я хочу завершить все спекуляции и сказать, что прошлым летом мне выпала честь стать частью большого проекта «Ренна», которому нужен был игрок с моими качествами и опытом. После шести месяцев в команде могу подтвердить, что наш клуб стал исключительным для всех футболистов, особенно для молодых.

К сожалению, из-за своей ошибки мне не удалось адаптировать свои личные моменты к профессиональным. Я не смог записать детей в международную школу, в которую они ходили с самого начала обучения. Именно поэтому я отсутствовал последние три дня, чтобы попытаться решить эту большую проблему для меня и моей семьи, а завтра я возвращаюсь в «Ренн», где вместе с клубом буду обсуждать дальнейшие шаги.