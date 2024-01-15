Английские фанаты сорвали матч любимого клуба. Футболистов не кормят, на базе нет отопления

Путь от АПЛ до борьбы за выживание в третьей лиге.
Нет отопления, доставки еды и зарплат
В английском футболе не привыкли к судьбам «Анжи» и «Амкара». Поэтому британцев удивляет история «Рединга», бывшего клуба АПЛ. Фанаты возмущены, сорвали поединок с «Порт Вейлом», протестуя против неграмотных действий владельцев клуба – выбежали на поле и отказались уходить, судья прервал матч.
Многие участники акции помнят поединки в АПЛ. С тренером Коппеллом «Рединг» финишировал на восьмой строчке. А ещё запомнилось столкновение хавбека Ханта и голкипера Чеха. Стивен ударил вратаря «Челси» коленом по голове. Жуткий эпизод, травмы такой степени тяжести случаются в автомобильных авариях.
Чех мог умереть или получить инвалидность, но ему повезло. Голкипер оклемался, надел шлем и выиграл много трофеев, став легендой «Челси» и АПЛ. А вот «Рединг» ушел на дно. После вылета из высшей лиги клуб достался юному российскому миллионеру Зингаревичу. Но через два с половиной года Антон продал свои акции.
Зингаревич набрал долгов, отказался выкупить контрольный пакет у Джона Мадейски, создателя успешного «Рединга». Дальше были тайцы, а затем китайцы, брат и сестра Дай, Юнге и Сюли. Начались реальные проблемы, хотя сначала тренер Яп Стам едва не вывел «Рединг» в АПЛ, но проиграл по пенальти в финале плей-офф.
Дай Сюли когда-то жила в Англии, болела за китайца из «Манчестер Сити» Сун Джихая. Когда семья Дай разбогатела, то сначала довели до банкротства клуб в Китае, а потом принялись за «Рединг». Спустя годы неумного управления степень финансовых проблем клуба легко описать актуальными фактами:
- Работники клуба сидят в офисах в зимней одежде. Большие долги за отопление, тепла не будет.
- Местная фирма второй раз закрывает часть зарплат, чтобы с «Рединга» снова не сняли очки.
- Кейтеринг, привозивший еду, ушел из-за задолженностей. Футболисты разогревают обеды в микроволновках.
- Команде запрещено бронировать номера в отелях. Игроки устают, ведь постоянно в дороге по ночам.
- За неделю до Рождества многим работникам прислали письма, сообщающие о сокращении их должностей.
Команда пытается спастись от вылета
Фанаты не трогают игроков и тренера Селлеса, который пытается поднять «Рединг» над зоной вылета в Первой Футбольной Лиге. Главный ущерб нанесли владельцы, ведь из Чемпионшипа вылетели из-за снятия 6 очков. История как у «Эвертона», но с печальным концом. «Рединг» уступил «Кардиффу» на пять очков.
Перед Новым годом «Рединг» впервые с сентября на пару дней выбрался из зоны вылета. Серию без поражений выдали с молодыми ребятами. В заявке 18 человек не старше 22 лет. Могут рассчитывать только на вдохновение молодежи, которой дают шанс играть с взрослыми клубами. В основе три опытных футболиста.
«Рединг» в зоне вылета, ведь с клуба сняли четыре очка. Фанаты просят продать клуб, но никто не хочет связываться с Даем. Исполнительный директор сокращает расходы, «реструктуризация» значит увольнение всех подряд, даже помощника главного тренера, директора по развитию игроков и тренеров академии.
Сотрудники сами увольняются, ведь выполняют работу за троих. «Рединг» может продать ценных игроков – защитника Тома Холмса, капитана клуба, и юного Нельсона Эбби, оборонца с матчами за сборную Англии U-20. Готовы сделать скидки, если деньги будут выплачены сразу. «Редингу» светит второй вылет подряд.
Китайцы убивают 152-летний клуб
Владельца «Рединга» Дая много лет предупреждали, что расходы клуба не отвечают доходам, нет бизнес-плана. На первом этапе разбрасывался деньгами, а дальше начал копить долги. В результате проблемы с налогами и зарплатами. Счета не закрыты 12 января, а через неделю могут наложить новые санкции.
Футбольные власти действуют в интересах всех участников Первой Лиги. Местная компания покрыла часть зарплат в августе и ноябре, но задержки выплат приведут к новым наказаниям. А кризисный менеджер из Китая почти не появляется в Англии. Работник «Рединга» вот так описывает ситуацию изнутри:
Настоящее шапито, люди сдались. Мораль на дне, это ужас. Никто не хочет быть в клубе – персонал, игроки. Хозяин клуба им надоел.
Так бывает, если доверяешь далеким от футбола людям. «Редингу» запрещены покупки игроков до лета 2025-го, пока не выплатили долги. Даже свободные агенты и аренды исключены. Клуб докатился до вылета из Кубка Англии от команды пятого дивизиона. Лишь фанаты продолжают борьбу за клуб.
Болельщики не только устраивают акции – бросали на поле теннисные мячи и сорвали игру, чтобы про «Рединг» вспомнили, но также ищут нового владельца. К «Редингу» присматривался Геворкян – армянский бизнесмен, чья компания владеет долями в ФК «Париж», «Сиене», а также клубах из Венгрии и Армении.
Рядом крутился Майкл Эшли, бывший босс «Ньюкасла». Варианты спорные, но у «Рединга» нет выбора. Или развал клуба, которому 152 года, или попытка найти нового владельца и избавиться от неграмотных китайцев. Европейским клубам не стоит слепо доверять китайским и арабским миллиардерам.
Английский футбол для умных богачей
Когда-то Мадейски, в честь которого назван стадион «Рединга», сказал, что он слишком бедный для английского футбола. Миллионером быть мало, нужны миллиардеры. Но ещё важнее грамотность. Китайцы не такие. Особенность закрытых от реформ систем в том, что они суицидальные по своей сути.
У китайцев много денег, ведь им за услуги и товары платит весь мир. Но нарушение торговых цепочек, например, из-за мировой пандемии, может существенно повлиять на бизнес, не говоря о человеческих судьбах. Семейка Даев сначала вкидывала деньги в «Рединг», но забыли о такой мелочи, как законы.
Законы рынка говорят, что нужна чистая прибыль, а её не было. А законы футбола запрещают долги в размере 84 миллионов фунтов. Схема ясна. Китайцы покупают акции английских клубов, чтобы завести друзей для развития бизнеса в Объединенном Королевстве. Дальше «одалживают» клубам.
Наперед знают, что кредиты невозможно вернуть. Зато можно выставить клуб на продажу. А поскольку фанаты у «Рединга» бойкие, то могут добиться поглощения другим владельцем. Китайцы получат свои миллионы и уже получили выгоду от ведения бизнеса с британцами. А «Рединг» утонул.
До китайцев были тайцы, которым нужна была помощь местных политиков в бизнесе – строили на автостоянке торговый комплекс. А вот китайцы рассчитывали заскочить в АПЛ со Стамом. А когда не удалось, начали выбрасывать деньги на слабых футболистов. Неудачные трансферы привели к долгам.
Когда тратишь 225 % оборота клуба на зарплаты, то жди банкротства. Дай Юнге разбогател, когда партия разрешила превратить бывшие бомбоубежища в Китае в торговые центры. Недавно на Дая записали бизнесы на 26 миллиардов долларов, а спустя три года говорят всего о 3.7 миллиардах.
Личные активы Дая не подсчитать. Возможно, он сам на мели. Китайская арифметика привела «Рединг» к краху. Потратят много лет, сил и денег, чтобы снова бороться за выход в АПЛ. А Дай доверял одиозному агенту Джурабчиану, на начальном этапе его самого могли обвести вокруг пальца.
Теперь, поскольку товарищ Си, глава Китая, изменил отношение к богачам, вложившим по его приказу деньги в европейский футбол – даже миланский «Интер» безуспешно пытаются продать, то Дай не может вытащить свои деньги из китайских банков, чтобы оплатить счета «Рединга».
Английской футбольной лиге понадобится поддержка своих членов, то есть других клубов, чтобы либо предотвратить прекращение существования клуба (путем создания новой команды в духе Рейнджерс во второй лиге), либо ей придется убедить независимую дисциплинарную комиссию заставить Дай Юнге уйти с поста владельца в течение 90 дней или около того.
По крайней мере, ситуация не должна ухудшиться из-за протеста, когда повтор матча за закрытыми дверями кажется логичным и, на мой взгляд, ценой, которую стоит заплатить. В любом случае, это может быть не так уж и плохо, учитывая, что «Манчестер Юнайтед» уклонился от любого наказания, когда их болельщики штурмовали «Олд Траффорд» в 2021 году, в результате чего игра «Ливерпуля» была отменена.
Есть ли что-нибудь, что может спасти Рединг сейчас? Если оставаться на ногах, это поможет с точки зрения денежного потока, общего морального духа и перспектив для инвесторов. Любое соглашение, безусловно, сплотит болельщиков и команду, но на самом деле сейчас нет времени для соглашения, которое могло бы повлиять на этот сезон - если только оно не будет заключено по волшебству завтра.
Английской футбольной лиге понадобится поддержка своих членов, то есть других клубов, чтобы либо предотвратить прекращение существования клуба (путем создания новой команды в духе Рейнджерс во второй лиге), либо ей придется убедить независимую дисциплинарную комиссию заставить Дай Юнге уйти с поста владельца в течение 90 дней или около того.
По крайней мере, ситуация не должна ухудшиться из-за протеста, когда повтор матча за закрытыми дверями кажется логичным и, на мой взгляд, ценой, которую стоит заплатить. В любом случае, это может быть не так уж и плохо, учитывая, что «Манчестер Юнайтед» уклонился от любого наказания, когда их болельщики штурмовали «Олд Траффорд» в 2021 году, в результате чего игра «Ливерпуля» была отменена.
Есть ли что-нибудь, что может спасти Рединг сейчас? Если оставаться на ногах, это поможет с точки зрения денежного потока, общего морального духа и перспектив для инвесторов. Любое соглашение, безусловно, сплотит болельщиков и команду, но на самом деле сейчас нет времени для соглашения, которое могло бы повлиять на этот сезон - если только оно не будет заключено по волшебству завтра.