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вчера, 15:55

Путь от АПЛ до борьбы за выживание в третьей лиге.

Нет отопления, доставки еды и зарплат

В английском футболе не привыкли к судьбам «Анжи» и «Амкара». Поэтому британцев удивляет история «Рединга», бывшего клуба АПЛ . Фанаты возмущены, сорвали поединок с «Порт Вейлом», протестуя против неграмотных действий владельцев клуба – выбежали на поле и отказались уходить, судья прервал матч.

Многие участники акции помнят поединки в АПЛ . С тренером Коппеллом «Рединг» финишировал на восьмой строчке. А ещё запомнилось столкновение хавбека Ханта и голкипера Чеха. Стивен ударил вратаря «Челси» коленом по голове. Жуткий эпизод, травмы такой степени тяжести случаются в автомобильных авариях.

Чех мог умереть или получить инвалидность, но ему повезло. Голкипер оклемался, надел шлем и выиграл много трофеев, став легендой «Челси» и АПЛ . А вот «Рединг» ушел на дно. После вылета из высшей лиги клуб достался юному российскому миллионеру Зингаревичу. Но через два с половиной года Антон продал свои акции.

Зингаревич набрал долгов, отказался выкупить контрольный пакет у Джона Мадейски, создателя успешного «Рединга». Дальше были тайцы, а затем китайцы, брат и сестра Дай, Юнге и Сюли. Начались реальные проблемы, хотя сначала тренер Яп Стам едва не вывел «Рединг» в АПЛ , но проиграл по пенальти в финале плей-офф.

Дай Сюли когда-то жила в Англии, болела за китайца из «Манчестер Сити» Сун Джихая. Когда семья Дай разбогатела, то сначала довели до банкротства клуб в Китае, а потом принялись за «Рединг». Спустя годы неумного управления степень финансовых проблем клуба легко описать актуальными фактами:

- Работники клуба сидят в офисах в зимней одежде. Большие долги за отопление, тепла не будет.

- Местная фирма второй раз закрывает часть зарплат, чтобы с «Рединга» снова не сняли очки.

- Кейтеринг, привозивший еду, ушел из-за задолженностей. Футболисты разогревают обеды в микроволновках.

- Команде запрещено бронировать номера в отелях. Игроки устают, ведь постоянно в дороге по ночам.

- За неделю до Рождества многим работникам прислали письма, сообщающие о сокращении их должностей.

Команда пытается спастись от вылета

Фанаты не трогают игроков и тренера Селлеса, который пытается поднять «Рединг» над зоной вылета в Первой Футбольной Лиге. Главный ущерб нанесли владельцы, ведь из Чемпионшипа вылетели из-за снятия 6 очков. История как у «Эвертона», но с печальным концом. «Рединг» уступил «Кардиффу» на пять очков.

Перед Новым годом «Рединг» впервые с сентября на пару дней выбрался из зоны вылета. Серию без поражений выдали с молодыми ребятами. В заявке 18 человек не старше 22 лет. Могут рассчитывать только на вдохновение молодежи, которой дают шанс играть с взрослыми клубами. В основе три опытных футболиста.

«Рединг» в зоне вылета, ведь с клуба сняли четыре очка. Фанаты просят продать клуб, но никто не хочет связываться с Даем. Исполнительный директор сокращает расходы, «реструктуризация» значит увольнение всех подряд, даже помощника главного тренера, директора по развитию игроков и тренеров академии.

Сотрудники сами увольняются, ведь выполняют работу за троих. «Рединг» может продать ценных игроков – защитника Тома Холмса, капитана клуба, и юного Нельсона Эбби, оборонца с матчами за сборную Англии U-20. Готовы сделать скидки, если деньги будут выплачены сразу. «Редингу» светит второй вылет подряд.

Китайцы убивают 152-летний клуб

Владельца «Рединга» Дая много лет предупреждали, что расходы клуба не отвечают доходам, нет бизнес-плана. На первом этапе разбрасывался деньгами, а дальше начал копить долги. В результате проблемы с налогами и зарплатами. Счета не закрыты 12 января, а через неделю могут наложить новые санкции.

Футбольные власти действуют в интересах всех участников Первой Лиги. Местная компания покрыла часть зарплат в августе и ноябре, но задержки выплат приведут к новым наказаниям. А кризисный менеджер из Китая почти не появляется в Англии. Работник «Рединга» вот так описывает ситуацию изнутри:

Настоящее шапито, люди сдались. Мораль на дне, это ужас. Никто не хочет быть в клубе – персонал, игроки. Хозяин клуба им надоел.

Так бывает, если доверяешь далеким от футбола людям. «Редингу» запрещены покупки игроков до лета 2025-го, пока не выплатили долги. Даже свободные агенты и аренды исключены. Клуб докатился до вылета из Кубка Англии от команды пятого дивизиона. Лишь фанаты продолжают борьбу за клуб.

Болельщики не только устраивают акции – бросали на поле теннисные мячи и сорвали игру, чтобы про «Рединг» вспомнили, но также ищут нового владельца. К «Редингу» присматривался Геворкян – армянский бизнесмен, чья компания владеет долями в ФК «Париж», «Сиене», а также клубах из Венгрии и Армении.

Рядом крутился Майкл Эшли, бывший босс «Ньюкасла». Варианты спорные, но у «Рединга» нет выбора. Или развал клуба, которому 152 года, или попытка найти нового владельца и избавиться от неграмотных китайцев. Европейским клубам не стоит слепо доверять китайским и арабским миллиардерам.

Английский футбол для умных богачей

Когда-то Мадейски, в честь которого назван стадион «Рединга», сказал, что он слишком бедный для английского футбола. Миллионером быть мало, нужны миллиардеры. Но ещё важнее грамотность. Китайцы не такие. Особенность закрытых от реформ систем в том, что они суицидальные по своей сути.

У китайцев много денег, ведь им за услуги и товары платит весь мир. Но нарушение торговых цепочек, например, из-за мировой пандемии, может существенно повлиять на бизнес, не говоря о человеческих судьбах. Семейка Даев сначала вкидывала деньги в «Рединг», но забыли о такой мелочи, как законы.

Законы рынка говорят, что нужна чистая прибыль, а её не было. А законы футбола запрещают долги в размере 84 миллионов фунтов. Схема ясна. Китайцы покупают акции английских клубов, чтобы завести друзей для развития бизнеса в Объединенном Королевстве. Дальше «одалживают» клубам.

Наперед знают, что кредиты невозможно вернуть. Зато можно выставить клуб на продажу. А поскольку фанаты у «Рединга» бойкие, то могут добиться поглощения другим владельцем. Китайцы получат свои миллионы и уже получили выгоду от ведения бизнеса с британцами. А «Рединг» утонул.

До китайцев были тайцы, которым нужна была помощь местных политиков в бизнесе – строили на автостоянке торговый комплекс. А вот китайцы рассчитывали заскочить в АПЛ со Стамом. А когда не удалось, начали выбрасывать деньги на слабых футболистов. Неудачные трансферы привели к долгам.

Когда тратишь 225 % оборота клуба на зарплаты, то жди банкротства. Дай Юнге разбогател, когда партия разрешила превратить бывшие бомбоубежища в Китае в торговые центры. Недавно на Дая записали бизнесы на 26 миллиардов долларов, а спустя три года говорят всего о 3.7 миллиардах.

Личные активы Дая не подсчитать. Возможно, он сам на мели. Китайская арифметика привела «Рединг» к краху. Потратят много лет, сил и денег, чтобы снова бороться за выход в АПЛ . А Дай доверял одиозному агенту Джурабчиану, на начальном этапе его самого могли обвести вокруг пальца.

Теперь, поскольку товарищ Си, глава Китая, изменил отношение к богачам, вложившим по его приказу деньги в европейский футбол – даже миланский «Интер» безуспешно пытаются продать, то Дай не может вытащить свои деньги из китайских банков, чтобы оплатить счета «Рединга».