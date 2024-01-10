Мамаев заявил, что не устраивал дебош в аэропорту

Бывший футболист сборной России опроверг информацию о том, что выражался нецензурными словами, а также кричал на бортпроводников из-за задержки рейса.

Рейс действительно по техническим причинам во время взлёта был отменён, произошло резкое торможение самолёта. Всех попросили покинуть борт.

Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребёнок. Для чего скандалить? Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции. Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолёте.