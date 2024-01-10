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Мамаев заявил, что не устраивал дебош в аэропорту

вчера, 16:55

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев опроверг информацию о том, что выражался нецензурными словами, а также кричал на бортпроводников из-за задержки рейса.

Рейс действительно по техническим причинам во время взлёта был отменён, произошло резкое торможение самолёта. Всех попросили покинуть борт.

Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребёнок. Для чего скандалить? Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции. Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолёте.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 19:11, ред.
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть признания Павла, в том что он вел себя неподобающим образом в аэропорту. Но всё же я склонен к тому, что Мамаев говорит чистую правду, потому как он личность довольно таки медийно известная, не только в футбольных кругах, и если бы он действительно позволял себе перейти за рамки приличия наверняка бы нашлись свидетели происходящего, пожелавшие заснять это на камеру, а потом выложив это в соц.сетях хайпануть на очередном "подвиге" скандально известного футболиста. Хотя возможно, где-то что-то может всплыть совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 18:50
наговаривают на парня, как всегда
duw4epk7xt3n
duw4epk7xt3n
вчера в 18:22
Дебоша не было,а свидетелей пол салона
Знатог
Знатог
вчера в 18:21
открыли Лондон, Дели, Магадан.
но... пожалуй мне туда не надо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:01
"Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. "
Напомнило.. :
"Считаю ли я, что избивать ногами – это по-мужски?"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12, ред.
Наговаривают на парня
Какой нибудь аэропортный мышь узнал Павла и давай всем трезвонить...про дебош...
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