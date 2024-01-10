Футболист «родился» через четыре года после смерти матери. Осенью он играл в Лиге чемпионов

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вчера, 15:12

Пора бороться с поддельными документами.

Нужны пожизненные дисквалификации

В будущем отстранять надо футболиста и агента, который помог подделать паспорт. А если документы заменили раньше, когда ребенку было десять лет, сделав «пятилетним», то надо пожизненно запрещать заниматься футболом владельцам академий. Чтобы купить паспорт, нужны связи. Когда многие африканские торговцы людьми получат денежные штрафы и дисквалификации, то преступлений станет меньше.

Также важно создать комиссию по проверке документов. На подлоге поймали бывшего футболиста «Ростова» Канга. Чиновники ФИФА имеют законное право надолго отстранять от футбола. Этим правом время от времени пользуются. Погба могут убрать на четыре года, что значит завершение карьеры, если докажут вину по делу о допинге. С переписанными игроками нужно бороться похожим способом.

Но президенты Блаттер и Инфантино закрывали глаза на мошенничества ради голосов африканских федераций на выборах. А именно на этом континенте чаще всего встречаются «переписанные». Чем беднее страна, или чем сильнее правовой бардак – тем больше жуликов. Хорошо, что появились социальные сети. Стало сложнее скидывать игроку годы, родители выставляют новости о рождении малыша.

По цифровому следу можно проверить, например, Лукаку. Ромелу родился в Бельгии, но был на голову выше ребят своего возраста. Подозревали в подделке документов, но в его случае это генетика и гормоны. А вот в «Гамбурге» подписали «беженца», который изменил имя и сделал себя моложе на три года. Но поскольку Бакери Джатта неплохой игрок, то лицемерие победило – играет до сих пор.

На первом этапе помогут амнистии

Конечно, пожизненная дисквалификация – это жестко. Первым делом надо предложить амнистию и денежные штрафы. Инфантино и Чеферин должны дать футболистам, чьи документы подделали родители, агенты и тренеры, когда ребята ходили в школу, возможность честно назвать реальный возраст. Ущерб не возместить – представьте, что великие африканские игроки были старше на пять лет, а за них давным-давно переплатили гранды, зато жесткие правила пресекут практику в будущем.

А через несколько лет в Европу поедут таланты с востока. Азиаты часто выглядят моложе своих лет. Не стоит оставлять лазейку, ведь 30-летний филиппинец подпишет контракт с «Челси» с документами двадцатилетнего. Разумеется, адвокаты футболистов после дисквалификаций отправятся в спортивные суды, пытаясь доказать, что наказание слишком суровое. Но если одним махом наказать несколько сотен футболистов, то запугают будущих жуликов.

Пора менять общественную реакцию на подделку документов в футболе. Это преступление по законам всех стран мира. Например, одиозный президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О отстранил два десятка футболистов, когда игроков обвинили в подделке документов. Современные тесты на возраст позволяют довольно точно определить, сколько человек в реальности трясет костями на планете.

Жуликов стало проще выводить на чистую воду. Было бы желание, а его нет. Сам бывший игрок «Анжи» обвинен в коррупции и злоупотреблении властью. Помогал клубу друзей побеждать, давил на арбитров и пытался продлить свой срок полномочий на посту президента. Самуэль классический популист – бурно отреагировал на то, что 21 игрок юношеской сборной провалил тесты на возраст. Но на самом деле ничего менять не планирует, дело спускают на тормозах.

Подобные практики позорят футбол

Рыба гниет с головы. Чеферин и Инфантино – представители разрушительных сил, как многие президенты и владельцы больших клубов. Случайно оказались на волне, а она затопит других. Коррупция вредит футболу. Проявляется как в продаже крупных турниров, так и в подделке свидетельств о рождении на низовом уровне. Поскольку в российском футбольном языке есть термин «переписанные», то понятно, что проблема не только в Африке.

Но что в РФС , что в африканских федерациях молчат. Канга попался, ведь его случай анекдотичный. На момент подделки документов мама Киаку Киаку Киангана – его настоящее имя, уже умерла. При этом Канга, которому в реальности 38 лет, а не тридцать три, спокойно играл в России, Сербии и Чехии. У него 64 поединка за сборную Габона. Заработал миллионы евро и сохраняет физическую форму, так как снова выступает за «Црвену Звезду».

Выходит на поле, забивает мячи и отдает голевые передачи. Но пока Инфантино и Чеферин, прекрасно зная больше правды о масштабах бедствия, не реагируют. Напомним, что о поддельных документах Канга и других футболистов писали почти три года назад. Журналисты свою работу давно сделали, раскопали доказательства. Три года назад была информация о смерти матери до официального «рождения» парня. Чиновники всё знали.

Но Канга спокойно выходит на поле. Провел в этом сезоне три матча в Лиге чемпионов. Позор чиновникам – федераций и швейцарским, позор нечестным детским тренерам и владельцам академий. Позор агентам и родителям, которые нелепо подставляют детей. В «Ростове» могли подписать 28-летнего Канга, это приличный футболист. Не хватает политической воли, чтобы прикрыть шапито, но масштабы впечатляют. Только в Камеруне на уровне юношеских сборных 21 случай.

Представьте, сколько «переписанных» в мелких клубах Азии и Африки. Нужна массовая амнистия с денежными штрафами, а миллионы можно потратить на футбольные школы. Затем пожизненные или хотя бы пятилетние дисквалификации для наглых новых мошенников. Нечестно, что поддельные паспорта позволяют украсть у клубов деньги, которые ветеранам не выдадут. А пока запишем для истории, что футболист из Лиги чемпионов «родился» через четыре года после смерти родной матери. Вот и не верь после этого в чудеса.