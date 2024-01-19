«Мне наложили восемь или девять швов». Лодыгин рассказал о травме головы

Вратарь «Панатинаикоса» высказался о травме головы, которую получил во время поединка с «Олимпиакосом» в Кубке Греции. Футболист помог своей команде выиграть в серии пенальти.

Что касается моего здоровья после вчерашнего матча — всё обошлось. Голова у меня не кружилась, ничего такого. Так получилось, что партнёр по команде попал локтем по моей голове. В тот момент у меня было большое рассечение. Врачи вообще не хотели, чтобы я продолжал матч, потому что оно было просто огромным – после игры мне наложили восемь или девять швов. Но сейчас я чувствую себя хорошо – всё обошлось, к счастью.