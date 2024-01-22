Винисиус: «Команда моей жизни — „Фламенго“»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о главном клубе в своей жизни.
Полагаю, я мог бы играть за «Реал» до конца своей карьеры, но команда моей жизни — «Фламенго». Я пообещал отцу, что однажды вернусь туда. Я обязан выполнить это обещание.
Мне очень нравится жизнь здесь, и у моей семьи все замечательно. Когда мои близкие выходят на прогулку, люди узнают их и желают нам успеха. Это новая жизнь, новые эмоции. «Реал» уникален. Весь мир говорит об этом клубе. Он мне нравится.
Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «сливочных».
только положительные эмоции, а не куксится на происходящее, чем
раньше Вини поймёт, тем больше пользы от него будет на поле! При
всём уважении к Бразилии ,она для играющих в Европе, стала финальной стадией,отходной,пенсионной, сначало евро, а потом
бразильский реал...!!!
только положительные эмоции, а не куксится на происходящее, чем
раньше Вини поймёт, тем больше пользы от него будет на поле! При
всём уважении к Бразилии ,она для играющих в Европе, стала финальной стадией,отходной,пенсионной, сначало евро, а потом
бразильский реал...!!!
Жуниор не понимает, что он ещё далеко не бренд. Более того, все вокруг, кроме него, это ТОЖЕ понимают. Ну а ежли из РМ уйдёт Карло, так и вовсе бразилец опять станет стрелять по голубям, а не в створ ворот, поскольку ментально он слаб и не сдержан.
Это Месси/Мбаппе/Кришка могут во всеуслышание делится подобными мечтами детства и обязательствами перед роднёй, не принижая при этом, и не ставя в неудобное положение такие клубы как РМ и/или Барселона..., но никак не Вини!
Жуниор не понимает, что он ещё далеко не бренд. Более того, все вокруг, кроме него, это ТОЖЕ понимают. Ну а ежли из РМ уйдёт Карло, так и вовсе бразилец опять станет стрелять по голубям, а не в створ ворот, поскольку ментально он слаб и не сдержан.
Это Месси/Мбаппе/Кришка могут во всеуслышание делится подобными мечтами детства и обязательствами перед роднёй, не принижая при этом, и не ставя в неудобное положение такие клубы как РМ и/или Барселона..., но никак не Вини!