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Винисиус: «Команда моей жизни — „Фламенго“»

вчера, 17:58

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о главном клубе в своей жизни.

Полагаю, я мог бы играть за «Реал» до конца своей карьеры, но команда моей жизни — «Фламенго». Я пообещал отцу, что однажды вернусь туда. Я обязан выполнить это обещание.

Мне очень нравится жизнь здесь, и у моей семьи все замечательно. Когда мои близкие выходят на прогулку, люди узнают их и желают нам успеха. Это новая жизнь, новые эмоции. «Реал» уникален. Весь мир говорит об этом клубе. Он мне нравится.

Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «сливочных».

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 01:26
Меня всегда удивляют такие высказывания футболистов. Это то же самое, что сказать "У меня есть жена, но любовь всей моей жизни - одноклассница Маша". И сказать это в присутствии жены.
Ограничился бы тем, что обещал отцу вернуться во Фламенго - и хватит. А так какое-то лицемерие и со стороны игрока, и со стороны клуба. Видимо, всех всё устраивает.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:42
Винисиуса надо оставить в Реале. Мбаппе не надёжный тип.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:48, ред.
Слишком много он разговаривает на Публику с позиции игрока, который УЖЕ бренд.
Жуниор не понимает, что он ещё далеко не бренд. Более того, все вокруг, кроме него, это ТОЖЕ понимают. Ну а ежли из РМ уйдёт Карло, так и вовсе бразилец опять станет стрелять по голубям, а не в створ ворот, поскольку ментально он слаб и не сдержан.

Это Месси/Мбаппе/Кришка могут во всеуслышание делится подобными мечтами детства и обязательствами перед роднёй, не принижая при этом, и не ставя в неудобное положение такие клубы как РМ и/или Барселона..., но никак не Вини!
xajaks
xajaks
вчера в 20:05
Подпишут черепашку и получит Вини пинка под зад...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:54
Реал, это Галактикос !
А Фламенго , душа !
abvkpntm688y
abvkpntm688y
вчера в 19:34
Если звезду не поймает,то ещё долго будет в Реале
drug01
drug01
вчера в 19:18
Он готов играть там где подсказывает его сердце...
shur
shur
вчера в 18:38
...как же короток путь футболиста и надо брать от каждого момента
только положительные эмоции, а не куксится на происходящее, чем
раньше Вини поймёт, тем больше пользы от него будет на поле! При
всём уважении к Бразилии ,она для играющих в Европе, стала финальной стадией,отходной,пенсионной, сначало евро, а потом
бразильский реал...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:21
Только добавьте, что он это сказал год назад, за год многое могло измениться, ваш источник только цитирует его интервью l'equipe.
Capral
Capral
вчера в 18:18
Огромная Честь- играть за Реал!!!!!!! Гордись, Вини!!!!!!!
Ну и страна- замечательная!!!
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