Винисиус: «Команда моей жизни — „Фламенго“»

Нападающий «Реала» высказался о главном клубе в своей жизни.

Полагаю, я мог бы играть за «Реал» до конца своей карьеры, но команда моей жизни — «Фламенго». Я пообещал отцу, что однажды вернусь туда. Я обязан выполнить это обещание.

Мне очень нравится жизнь здесь, и у моей семьи все замечательно. Когда мои близкие выходят на прогулку, люди узнают их и желают нам успеха. Это новая жизнь, новые эмоции. «Реал» уникален. Весь мир говорит об этом клубе. Он мне нравится.