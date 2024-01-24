Чеферин: «Европейский футбол — часть культуры. Это нельзя купить»

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил шансы чемпионата Саудовской Аравии представлять угрозу для европейского футбола.
Я вообще не беспокоюсь, поскольку у европейского футбола очень сильные корни. Он часть культуры, нашей истории. Это нельзя купить. Невозможно.
Футболисты переходят в саудовскую лигу из-за выгодных контрактов. И я их не обвиняю за это. Если их карьера близка к завершению – может, для них это новое приключение, к тому же возможность заработать много денег. Я не хочу их винить или говорить что-то подобное.
Но заявления о том, что ты куда-то едешь с целью помочь, – это шутка, вероятно.
Я слышал, как некоторые люди утверждают, что были бы очень рады, если бы смогли заполучить финал Лиги чемпионов. Но никто со мной предметно это не обсуждал. И, конечно же, этого не случится.
Через 100 лет никто не отнимет достижения европейских футбольных команд, и чемпионат Саудовской Аравии вряд ли сможет что-то существенное противопоставить. И это не так сложно понять. С помощью денег можно подкупить судью, чтобы тот назначил пенальти при соотношении 50/50, но невозможно создать историю за деньги и переплюнуть культуру, имеющую более сильные корни.
Деньги, конечно, многое контролируют, но все равно для людей, для спортсменов история будет на первом месте. Они никогда не перестанут хотеть создавать свою личную историю и быть в центре внимания в лучших лигах мира.
Через 100 лет никто не отнимет достижения европейских футбольных команд, и чемпионат Саудовской Аравии вряд ли сможет что-то существенное противопоставить. И это не так сложно понять. С помощью денег можно подкупить судью, чтобы тот назначил пенальти при соотношении 50/50, но невозможно создать историю за деньги и переплюнуть культуру, имеющую более сильные корни.
Деньги, конечно, многое контролируют, но все равно для людей, для спортсменов история будет на первом месте. Они никогда не перестанут хотеть создавать свою личную историю и быть в центре внимания в лучших лигах мира.