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Чеферин: «Европейский футбол — часть культуры. Это нельзя купить»

вчера, 10:51

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил шансы чемпионата Саудовской Аравии представлять угрозу для европейского футбола.

Я вообще не беспокоюсь, поскольку у европейского футбола очень сильные корни. Он часть культуры, нашей истории. Это нельзя купить. Невозможно.

Футболисты переходят в саудовскую лигу из-за выгодных контрактов. И я их не обвиняю за это. Если их карьера близка к завершению – может, для них это новое приключение, к тому же возможность заработать много денег. Я не хочу их винить или говорить что-то подобное.

Но заявления о том, что ты куда-то едешь с целью помочь, – это шутка, вероятно.

Я слышал, как некоторые люди утверждают, что были бы очень рады, если бы смогли заполучить финал Лиги чемпионов. Но никто со мной предметно это не обсуждал. И, конечно же, этого не случится.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 21:08
Если бы в истории было что-то, чего нельзя превзойти, то она остановилась бы. Это невозможно.
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
Витиеватые речи Чеферина о не возможности купить культуру футбола не должны никого вводить в заблуждение. Речь и идет перекупке того, что когда-то скупили предшественники Чеферина и назвали это культурой. Это же банальный передел рынка - неотъемлемое свойство рынка, которое красиво называют конкуренцией. Так что, ребята из УЕФА, конкурируй те культурно, как себя подаёте, а мы выберем лучшее и скажем, что это развитие культуры футбола, его очередная, и не последняя, ступень. Диалектика, ребята: всё развивается по спирали.
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:41
Это верно. Беспокоится вообще нет повода. СА скоро лопнет. Только наивные фанаты Роналду могут верить, что лига СА будет топовой.
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
вчера в 17:28
У футболистов уже давно вообще-то мотивация играть,выкладываться на поле это деньги. Например пройти в следующий раунд ЛЧ , на первом месте мотивирует то что больше получишь,а не само достижение клуба. А теперь ещё и политизируют футбол, сдесь мотивация как и кому лучше подлизать
амурец
амурец
вчера в 16:47
Ну кпили же ЧМ 2022
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 16:44
Но заявления о том, что ты куда-то едешь с целью помочь, – это шутка, вероятно.

Камни в огород Роналду. Тот за очень большие деньги занимается лживой рекламой.
adekvat
adekvat
вчера в 14:57
Сейчас не поймешь что часть Европы, все продается, и половая ориентация, и футбол европейский тоже продается тем же политикам.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:56
Всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие... деньги!))
Приветствую Уважаемый!
Incredulous
Incredulous ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:54
Большинство топ-клубов там, где задница в тепле. Они будут говорить и делать всё, что скажут, лишь бы не лишиться своих доходов. Это очень хорошо показывает ситуация, когда все эти "непоколебимые" топ-клубы как один согласились на участие в Суперлиге, когда им озвучили какую прибыль они получат от участия в этом проекте. И как потом, услышав угрозы от Чеферина и компании, поняв, что могут потерять свои драгоценные доходы, быстро все слились, открестившись от Суперлиги. Так что не нужно рассказывать на чьей стороне эти топ-клубы, они этим примером доказали, что все они на стороне денег. Так что если у Переса все-таки получится с Суперлигой, увидишь как все эти клубы быстро переметнуться, и с большим энтузиазмом будут обливать помоями и Чеферина, и УЕФА.
Rattlehead
Rattlehead ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:14, ред.
Перес тут вообще не пришей кобыле хвост. Большинство топ-клубов на стороне УЕФА, так что мадридский авантюрист может и дальше безуспешно лизать задницу Морганам в ожидании обещанного миллиарда.Три года грозит УЕФА, а все без толку, ибо боится быть вышвырнутым из Ла Лиги и Лиги Чемпионов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:40
Стоило ли прописные истины облекать в красивую обёртку ? Думаю, что нет, но положение обязывает.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:29
Бедный Чеферин, с одной стороны Перес со своей Суперлигой, с другой сауды со своими нефтедолларами. Так и хотят все отжать бизнес у Санька.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:29
Невозможно превзойти историю европейского футбола и обойти ее ни за какие деньги. Если кто-то думает, что через 100 лет футболисты перестанут любить свою карьеру и будут играть за деньги в Саудовской Аравии, тогда он в состоянии заблуждения. Это похоже на то, как если бы кто-то сказал, что в будущем смогут создать лигу, превосходящую НБА (США). Трудно, да, поверить в это? Этого не произойдет по определенным причинам: поскольку у НБА очень сильные корни, там менеджмент всегда на высоком уровне, скауты работают превосходно, забирая из школ самых лучших, эта лига является одной из самых популярных для развлечения граждан страны и не только, но и в мире в целом, и они сделают все возможное, чтобы этот уровень не упал.

Через 100 лет никто не отнимет достижения европейских футбольных команд, и чемпионат Саудовской Аравии вряд ли сможет что-то существенное противопоставить. И это не так сложно понять. С помощью денег можно подкупить судью, чтобы тот назначил пенальти при соотношении 50/50, но невозможно создать историю за деньги и переплюнуть культуру, имеющую более сильные корни.

Деньги, конечно, многое контролируют, но все равно для людей, для спортсменов история будет на первом месте. Они никогда не перестанут хотеть создавать свою личную историю и быть в центре внимания в лучших лигах мира.
112910415
112910415
вчера в 12:28
красивые трескучие слова !
они как раз и прикрывают нечто тёмное, скверное, противоположное ...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:13
Европа все распродает, в т. ч. и футбол...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:51
Смешно это, особенно от Чеферина.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:46
Чеферин: - "Это нельзя купить - зато можно выгодно продать".)
Интерес
Интерес
вчера в 11:41
Зато "профессионального реформатора" Чеферина можно купить.Но не всем по карману.Вот арабы смогут!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:29, ред.
    2aennckx9ya8
    2aennckx9ya8
    вчера в 11:27
    Тем не менее ты регулярно и выгодно им торгуешь, Шура!
    6xxjv9uu5wwv
    6xxjv9uu5wwv
    вчера в 11:10
    Сейчас всё можно купить, футбол не исключение. Будущая Суперлига это покажет.
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