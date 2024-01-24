Чеферин: «Европейский футбол — часть культуры. Это нельзя купить»

Президент УЕФА оценил шансы чемпионата Саудовской Аравии представлять угрозу для европейского футбола.

Я вообще не беспокоюсь, поскольку у европейского футбола очень сильные корни. Он часть культуры, нашей истории. Это нельзя купить. Невозможно.

Футболисты переходят в саудовскую лигу из-за выгодных контрактов. И я их не обвиняю за это. Если их карьера близка к завершению – может, для них это новое приключение, к тому же возможность заработать много денег. Я не хочу их винить или говорить что-то подобное.

Но заявления о том, что ты куда-то едешь с целью помочь, – это шутка, вероятно.

Я слышал, как некоторые люди утверждают, что были бы очень рады, если бы смогли заполучить финал Лиги чемпионов. Но никто со мной предметно это не обсуждал. И, конечно же, этого не случится.