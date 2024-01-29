В «Крыльях Советов» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о работе клуба в зимнее трансферное окно.

В плане приобретений у «Крыльев Советов» сейчас точно не будет ничего глобального. Если мы поймём, что нам надо будет немного усилить какие-то позиции, могут быть небольшие изменения. Но глобально обновлять состав мы не планируем. Чтобы говорить о новых футболистах, кто-то должен уйти. Пока всё достаточно стабильно.

Очень надеюсь, что потерь не будет. Но мы от таких вещей никогда не застрахованы. На сегодняшний день явного интереса к игрокам «Крыльев» нет.