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«Ноттингем Форест» объявил о подписании вратаря сборной Бельгии

вчера, 10:14

Вратарь «Страсбура» и сборной Бельгии Матц Зельс продолжит карьеру в «Ноттингем Форест». Игрок подписал соглашение на три с половиной года. Он будет выступать под номером 26. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

Зельс перешёл в «Страсбур» из «Ньюкасла» летом 2018 года. За французский клуб он провёл 175 матчей, попустил 230 мячей и 42 матча отыграл на ноль. В текущем сезоне Лиги 1 на счету 31-летнего голкипера 19 игр, 24 пропущенных мяча и 3 игры на ноль. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 7 миллионов евро.

«Ноттингем Форест» объявил о подписании вратаря сборной Бельгии

Ранее сообщалось, что «Лион» арендовал полузащитника «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:18
Ноттингем медленно возвращается в элиту - пытается точно.
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sp643p4cnuf5
вчера в 10:21
Пропускал чуть больше одного мяча за матч, теперь будет не менее 2-х за матч пропускать.
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