«Ноттингем Форест» объявил о подписании вратаря сборной Бельгии

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вчера, 10:14

Вратарь «Страсбура» и сборной Бельгии продолжит карьеру в «Ноттингем Форест». Игрок подписал соглашение на три с половиной года. Он будет выступать под номером 26. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

Зельс перешёл в «Страсбур» из «Ньюкасла» летом 2018 года. За французский клуб он провёл 175 матчей, попустил 230 мячей и 42 матча отыграл на ноль. В текущем сезоне Лиги 1 на счету 31-летнего голкипера 19 игр, 24 пропущенных мяча и 3 игры на ноль. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» арендовал полузащитника «Ноттингем Форест».