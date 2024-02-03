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Сборная Ирана вышла в полуфинал Кубка Азии

вчера, 16:37
ИранЛоготип футбольный клуб Иран2 : 1Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Сборная Ирана обыграла сборную Японии в матче четвертьфинала Кубка Азии. На 28-й минуте счёт открыл полузащитник Страны восходящего солнца Хидемаса Морита. На 55-й минуте полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби возобновил равновесие. На 90+6-й минуте хавбек Алиреза Джаханбахш принёс победу иранцам.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 17:39
Во втором тайме Иран сильно добавили! Как будто они ждали второго тайма.
Все те же игроки без замен играли и им вроде дали зеленый свет, пошли вперед, заперли японцев у своих ворот и справедливо победили! Пенальти 100% чистый!
Узбекистан даже если пройдут Катар будет оочень сложно с иранцами.
Хотя они наши старые и знакомые соперники. Все друг друга знают и играть будет проще. И конечно, если пройдем Катар)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:44, ред.
Болел за японцев, но иранцы тоже сильны. Победа на последних минутах это круто
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