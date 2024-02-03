Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ одержал победу в поединке против «Страсбура»

сегодня, 01:00
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Страсбур» проиграл ПСЖ в 20-м туре Лиги 1 (1:2).

Килиан Мбаппе мог вывести парижан вперед на 6-й минуте, но не реализовал пенальти. На 31-й он смог отправить мяч в сетку ворот. Марко Асенсио на 49-й удвоил преимущество команды. У хозяев поля на 68-й забил Дилан Баква.

После матча «Страсбур» располагается на 10-й строчке (25 баллов), ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции (47 пунктов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Кот-д'Ивуара вышла в полуфинал Кубка Африканских Наций
Сегодня, 23:16
«Астон Вилла» забила 5 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»
Сегодня, 22:33
«Барселона» в меньшинстве обыграла «Алавес»
Сегодня, 22:27
«Милан» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»
Сегодня, 21:57
Сборная Катара обыграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии
Сегодня, 21:50
«Пари НН» уступил команде из Саудовской Аравии в контрольном поединке
Сегодня, 21:13
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:49
Скучно Мбаппе в лиге 1 он и покинет команду
112910415
112910415
сегодня в 09:31
так ведь и чемпионами станут ! )
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:45
Натужно прошел матч, но три очка есть.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 08:09
У ПСЖ нет сильных конкурентов, они снова станут чемпионами.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:07
Страсбур вполне мог бы и отобрать очки у ПСЖ .
r5srbjk2kz9f
r5srbjk2kz9f
сегодня в 07:55
Это был хороший матч для ПСЖ, они смогли победить своего соперника и укрепить свое лидерство в турнирной таблице. Килиан Мбаппе и Марко Асенсио показали свою высокую квалификацию, забивая важные голы. «Страсбургу» нужно работать над улучшением своей игры, чтобы бороться за более высокие места в чемпионате.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 07:04
Страсбур те ещё неуступыши.....
За последние 12 игр до матча с ПСЖ - лишь одно поражение...
В январе 4 гостевые игры - и ни разу не проиграли....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:09
Мбаппе больше тренироваться возле точки...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:48
Фаворит законно победил... Когда уже Мбаппе определят с клубом, надоел всем...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:16
Мбаппе продолжает штамповать голы.
therapy
therapy
сегодня в 01:14
ПСЖ третий матч подряд пропускает к Лиге Чемпионов готовятся.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 01:05
О, какая неожиданная победа...))) ПСЖ победил десятую команду Лиги 1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 