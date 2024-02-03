ПСЖ одержал победу в поединке против «Страсбура»

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сегодня, 01:00

«Страсбур» проиграл ПСЖ в 20-м туре Лиги 1 (1:2).

Килиан Мбаппе мог вывести парижан вперед на 6-й минуте, но не реализовал пенальти. На 31-й он смог отправить мяч в сетку ворот. Марко Асенсио на 49-й удвоил преимущество команды. У хозяев поля на 68-й забил Дилан Баква.