Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКубок Африканских Наций 2023

Сборная Нигерии одолела команду Анголы в 1/4 финала Кубка Африканских Наций

сегодня, 00:46
НигерияЛоготип футбольный клуб Нигерия1 : 0Логотип футбольный клуб АнголаАнголаМатч завершен

Сборная Нигерии переиграла команду Анголы в поединке 1/4 финала Кубка Африканских Наций (1:0).

Гол забил Адемола Лукман на 41-й минуте.

В полуфинале Нигерия сыграет с победителем встречи Кабо-Верде и ЮАР.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Кот-д'Ивуара вышла в полуфинал Кубка Африканских Наций
Сегодня, 23:16
«Астон Вилла» забила 5 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»
Сегодня, 22:33
«Барселона» в меньшинстве обыграла «Алавес»
Сегодня, 22:27
«Милан» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»
Сегодня, 21:57
Сборная Катара обыграла команду Узбекистана в 1/4 финала Кубка Азии
Сегодня, 21:50
«Пари НН» уступил команде из Саудовской Аравии в контрольном поединке
Сегодня, 21:13
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:38, ред.
Много фаворитов на победу в Кубке Африканских Наций провалились. Просто посмотрите на этот список: Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана и т.д.
У Нигерии появился реальный шанс на победу.
3v84be8mxwh3
3v84be8mxwh3
сегодня в 08:13
Результативностью африканцы совсем не блещут.
t7v42z6zncn8
t7v42z6zncn8
сегодня в 07:52
Это было отличное выступление сборной Нигерии! Адемола Лукман продемонстрировал свое мастерство, забив важный гол. Поздравляю команду с выходом в полуфинал Кубка африканских наций. Желаю им удачи в предстоящих матчах.
kazakoff
kazakoff ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:22
Про ту же Анголу, она 2006 на ЧМ была, так что не такая уж экзотика
Конкуренция растёт и фавориты ошибаются, поэтому плей-офф дарит неожиданности
А Нигерия главный фаворит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Нигерия один из фаворитов этого кубка...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:32, ред.
Странно как то...даже если и допустимо...
Лукман...родился в Лондоне...играл за Англия U19...потом Англия U20...затем Англия U21...
Чемпион Мира с Англия U20....
Потом бац...и игрок Нигерии....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:36
Что то 150 миллионного Осимхена не видно в сборной особо, тащит Лукман. В принципе Осимхен играет донно и в Сериале забив всего 5 голов с игры за пол сезона
Capral
Capral
сегодня в 01:13
Я не смотрю Кубок Африки, не знаю силу команд, составы и тп. Но, когда я вижу Анголу в ПО, мне, как-то становится не по себе. Я знаю- Нигерию, Камерун, Гану- известные команды, отлично помню их, много лет, в разные годы! Но Ангола, Гвинея, Чад- это для меня, даже не экзотика- это нечто большее... Для меня, Ангола, к примеру- это прежде всего партизанское движение и битвы местных князьков, в 70-х, но точно не футбол. Ну что же, тем приятнее, что футбол- расширяет свою географию!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 