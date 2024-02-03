Сборная Нигерии одолела команду Анголы в 1/4 финала Кубка Африканских Наций

Сборная Нигерии переиграла команду Анголы в поединке 1/4 финала Кубка Африканских Наций (1:0).
Гол забил Адемола Лукман на 41-й минуте.
В полуфинале Нигерия сыграет с победителем встречи Кабо-Верде и ЮАР.
Сборная Нигерии переиграла команду Анголы в поединке 1/4 финала Кубка Африканских Наций (1:0).
Гол забил Адемола Лукман на 41-й минуте.
В полуфинале Нигерия сыграет с победителем встречи Кабо-Верде и ЮАР.
У Нигерии появился реальный шанс на победу.
У Нигерии появился реальный шанс на победу.
Конкуренция растёт и фавориты ошибаются, поэтому плей-офф дарит неожиданности
А Нигерия главный фаворит
Конкуренция растёт и фавориты ошибаются, поэтому плей-офф дарит неожиданности
А Нигерия главный фаворит
Лукман...родился в Лондоне...играл за Англия U19...потом Англия U20...затем Англия U21...
Чемпион Мира с Англия U20....
Потом бац...и игрок Нигерии....
Лукман...родился в Лондоне...играл за Англия U19...потом Англия U20...затем Англия U21...
Чемпион Мира с Англия U20....
Потом бац...и игрок Нигерии....