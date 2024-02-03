«Динамо» вырвало победу у «Ботева» в контрольном матче

«Динамо» одержало победу над клубом «Ботев» в товарищеском матче (3:2).
На 1-й минуте игрок болгарского коллектива Георгий Николов открыл счёт. На 17-й он оформил дубль. Фёдор Смолов на 21-й сократил отставание москвичей в счёте. Хорхе Карраскаль на 45-й с пенальти восстановил равенство. На 90-й победный для москвичей гол забил Александр Чупаев.
Смотрелся неплохо, команда живая, играющая, оказалась вполне приличным спарринг-партнёром.
Ну а Личка продолжает нагружать динамовцев.
При этом, если катарский сбор прошёл под знаком тяжёлых тренировочных нагрузок, то теперь основная тяжесть понемногу переносится в игры.
Личка разделил команду на две примерно равные полуосновы, вторая из них встретится завтра с корейцами, первая играла сегодня.
На лавку было заявлено всего 6 человек, из которых 2 кипера и четверо игроков двойки, тоже проводящей здесь свои сборы.
Видимо ввиду ожидания изнурительного матча, динамовцы проспали первые 20 минут, в течение которых успели дважды пропустить, и только после этого включились.
К перерыву сравняли, второй тайм прошёл в обоюдных атаках, у Динамо были моменты, но отличился именно Чупаёв, под самый занавес, единственным касанием..
Любопытный парень.
Ничего особенного вроде бы не показывает, чудес не демонстрирует.
Просто регулярно оказывается в нужном месте в нужное время.
Появившись осенью в Динамо-2, забивал в каждом матче, а теперь, будучи подтянутым к главной команде, забил и Словану, и Вакре, и сегодня..)
Впервые появились в главной Назаренко (2005) и Окишор (2006), проявили себя неплохо, у парней есть потенциал успешно перебраться во взрослый футбол..
Смотрелся неплохо, команда живая, играющая, оказалась вполне приличным спарринг-партнёром.
Ну а Личка продолжает нагружать динамовцев.
При этом, если катарский сбор прошёл под знаком тяжёлых тренировочных нагрузок, то теперь основная тяжесть понемногу переносится в игры.
Личка разделил команду на две примерно равные полуосновы, вторая из них встретится завтра с корейцами, первая играла сегодня.
На лавку было заявлено всего 6 человек, из которых 2 кипера и четверо игроков двойки, тоже проводящей здесь свои сборы.
Видимо ввиду ожидания изнурительного матча, динамовцы проспали первые 20 минут, в течение которых успели дважды пропустить, и только после этого включились.
К перерыву сравняли, второй тайм прошёл в обоюдных атаках, у Динамо были моменты, но отличился именно Чупаёв, под самый занавес, единственным касанием..
Любопытный парень.
Ничего особенного вроде бы не показывает, чудес не демонстрирует.
Просто регулярно оказывается в нужном месте в нужное время.
Появившись осенью в Динамо-2, забивал в каждом матче, а теперь, будучи подтянутым к главной команде, забил и Словану, и Вакре, и сегодня..)
Впервые появились в главной Назаренко (2005) и Окишор (2006), проявили себя неплохо, у парней есть потенциал успешно перебраться во взрослый футбол..