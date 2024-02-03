Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Динамо» вырвало победу у «Ботева» в контрольном матче

вчера, 14:48

«Динамо» одержало победу над клубом «Ботев» в товарищеском матче (3:2).

На 1-й минуте игрок болгарского коллектива Георгий Николов открыл счёт. На 17-й он оформил дубль. Фёдор Смолов на 21-й сократил отставание москвичей в счёте. Хорхе Карраскаль на 45-й с пенальти восстановил равенство. На 90-й победный для москвичей гол забил Александр Чупаев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили
Сегодня, 01:01
«Аякс» и ПСВ не выявили победителя
Сегодня, 00:26
Сборная Кот-д'Ивуара вышла в полуфинал Кубка Африканских Наций
Вчера, 23:16
«Астон Вилла» забила 5 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»
Вчера, 22:33
«Барселона» в меньшинстве обыграла «Алавес»
Вчера, 22:27
«Милан» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»
Вчера, 21:57
Все комментарии
qskvc5fp5g23
qskvc5fp5g23
вчера в 17:59
“Динамо” показало хорошую игру в товарищеском матче против “Ботева”. Несмотря на то, что соперник первым открыл счет, москвичи не сдались и сумели переломить ход игры в свою пользу. Особенно стоит отметить Федора Смолова, который сумел забить гол и тем самым придать уверенности своей команде. Хорхе Карраскаль также показал свое мастерство, реализовав пенальти. Матч завершился победой “Динамо”, что несомненно должно поднять боевой дух команды перед началом официальных игр.
баск
баск
вчера в 15:22
Чемпионат Болгарии возобновляется уже 17 числа, и Ботев подошёл к этому матчу в форме, близкой к стопроцентной.
Смотрелся неплохо, команда живая, играющая, оказалась вполне приличным спарринг-партнёром.

Ну а Личка продолжает нагружать динамовцев.
При этом, если катарский сбор прошёл под знаком тяжёлых тренировочных нагрузок, то теперь основная тяжесть понемногу переносится в игры.

Личка разделил команду на две примерно равные полуосновы, вторая из них встретится завтра с корейцами, первая играла сегодня.
На лавку было заявлено всего 6 человек, из которых 2 кипера и четверо игроков двойки, тоже проводящей здесь свои сборы.

Видимо ввиду ожидания изнурительного матча, динамовцы проспали первые 20 минут, в течение которых успели дважды пропустить, и только после этого включились.

К перерыву сравняли, второй тайм прошёл в обоюдных атаках, у Динамо были моменты, но отличился именно Чупаёв, под самый занавес, единственным касанием..
Любопытный парень.

Ничего особенного вроде бы не показывает, чудес не демонстрирует.
Просто регулярно оказывается в нужном месте в нужное время.
Появившись осенью в Динамо-2, забивал в каждом матче, а теперь, будучи подтянутым к главной команде, забил и Словану, и Вакре, и сегодня..)

Впервые появились в главной Назаренко (2005) и Окишор (2006), проявили себя неплохо, у парней есть потенциал успешно перебраться во взрослый футбол..
9w5xgfnwfat4
9w5xgfnwfat4
вчера в 14:57
Рывок Динамо порадовал, значит есть силы!
suiw
suiw
вчера в 14:56
Чупаев на 89- ой вышел, на 90- ой забил. Вот это КПД!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 