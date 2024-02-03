«Динамо» вырвало победу у «Ботева» в контрольном матче

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вчера, 14:48

«Динамо» одержало победу над клубом «Ботев» в товарищеском матче (3:2).

На 1-й минуте игрок болгарского коллектива Георгий Николов открыл счёт. На 17-й он оформил дубль. Фёдор Смолов на 21-й сократил отставание москвичей в счёте. Хорхе Карраскаль на 45-й с пенальти восстановил равенство. На 90-й победный для москвичей гол забил Александр Чупаев.