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«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольной встрече

вчера, 20:32

«Спартак» переиграл «Торпедо» в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Игра проходила в закрытом режиме.

В следующем поединке «красно-белые» встретятся с командой «Аль-Джазира». После этого «Спартак» сыграет на Зимнем кубке РПЛ, соперниками коллектива станут «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:30
С четко поставленной целью, но на поле были все белокожие, даже игрок Спартака под № 10. Уехали ни с чем! Как тебе?*
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:01
В Дубай на стадион «Джебель-Али» была направлена особо-карательно-захватная группа 4-го свирепо-велосипедного подразделения жестокой голландской полиции...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:27
Поправлю. Почти в твоем духе. Просто из Голландии прибыла большая группа людей в одинаковой одежде с желанием попасть на этот матч. По слухам их больше интересовал Промес. Но место его пребывания этим людям установить не удалось по причине изложенной в заголовке. Согласен?
112910415
112910415
сегодня в 07:46
и это радует, конечно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:13, ред.
Все 5 голов в секретно-тайном матче забил Манфред Угалде...2 в свои...3 в чужие...
Ибо матч был настолько засекречен что бы случайный зритель не разгадал новую революционную тактику Абаскаля что все 22 игрока играли в одинаковой форме...и костариканской забивной машине до окончания не говорили где чужие ворота а где свои...
ABir
ABir
сегодня в 00:40
Начали хорошо, ждём продолжения победной серии!
Интерес
Интерес
сегодня в 00:27
Почти Солёный Кубок.Поздравляю.
shur
shur
вчера в 22:57
...совершенно секретно, состоялся контрольный матч, при закрытом
режиме ...!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:53
А почему армейцыв не пустили на встречу?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:38
Тссс....!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 2r7k52jp2u3p (раскрыть)
вчера в 21:51
А почему игра с Торпедо в закрытом режиме ? Что и от кого скрывать то?
2r7k52jp2u3p
2r7k52jp2u3p
вчера в 21:05
Спартак набирает форму! С победой!!
lotsman
lotsman
вчера в 21:04
Зимний кубок РПЛ, как я считаю, Спартак выиграет.
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