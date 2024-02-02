«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольной встрече

«Спартак» переиграл «Торпедо» в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Игра проходила в закрытом режиме.
В следующем поединке «красно-белые» встретятся с командой «Аль-Джазира». После этого «Спартак» сыграет на Зимнем кубке РПЛ, соперниками коллектива станут «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
Ибо матч был настолько засекречен что бы случайный зритель не разгадал новую революционную тактику Абаскаля что все 22 игрока играли в одинаковой форме...и костариканской забивной машине до окончания не говорили где чужие ворота а где свои...
Ибо матч был настолько засекречен что бы случайный зритель не разгадал новую революционную тактику Абаскаля что все 22 игрока играли в одинаковой форме...и костариканской забивной машине до окончания не говорили где чужие ворота а где свои...
режиме ...!!!
режиме ...!!!