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Бергуолл объяснил, почему решил перейти в «Тоттенхэм»

вчера, 18:39

Полузащитник Лукас Бергуолл рассказал о причинах своего перехода в «Тоттенхэм».

Напомним, футболист контактировал с «Барселоной», но «шпоры» перехватили футболиста.

Я всегда мечтал выступать в АПЛ, лучшей лиге мира. «Тоттенхэм» — это очень большой клуб.

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DXTK
DXTK
вчера в 19:57, ред.
Почему вы выбрали Тоттенхэм???

Бергуолл - Я решил остаться без трофеев, а за одно и без ЛЧ. Ну за то будут жить в Лондоне и играть в АПЛ где крутятся бабки.

PS Все правильно, у Барсы и так полно лишних пассажиров, так что лучше в Лондон на скамейке сидеть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:54
"Всегда мечтал играть в АПЛ да ещё и с детства за ТТХ"...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
АПЛ это действительно лучшая лига мирового футбола.
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