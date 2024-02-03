Бергуолл объяснил, почему решил перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник Лукас Бергуолл рассказал о причинах своего перехода в «Тоттенхэм».
Напомним, футболист контактировал с «Барселоной», но «шпоры» перехватили футболиста.
Я всегда мечтал выступать в АПЛ, лучшей лиге мира. «Тоттенхэм» — это очень большой клуб.
Бергуолл - Я решил остаться без трофеев, а за одно и без ЛЧ. Ну за то будут жить в Лондоне и играть в АПЛ где крутятся бабки.
PS Все правильно, у Барсы и так полно лишних пассажиров, так что лучше в Лондон на скамейке сидеть.
Бергуолл - Я решил остаться без трофеев, а за одно и без ЛЧ. Ну за то будут жить в Лондоне и играть в АПЛ где крутятся бабки.
PS Все правильно, у Барсы и так полно лишних пассажиров, так что лучше в Лондон на скамейке сидеть.