Инфантино предложил новый метод определения трансферной стоимости

Глава ФИФА предложил определять трансферную стоимость футболистов с помощью специального алгоритма. Функционер дал комментарий по теме во время ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио.

Сегодня как никогда ранее для нас важно обсуждать эти темы. К примеру, подумать о возможности использования алгоритма для оценки справедливой трансферной стоимости, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и оказать поддержку заинтересованным сторонам.