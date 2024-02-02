Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферы

Инфантино предложил новый метод определения трансферной стоимости

вчера, 23:39

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил определять трансферную стоимость футболистов с помощью специального алгоритма. Функционер дал комментарий по теме во время ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио.

Сегодня как никогда ранее для нас важно обсуждать эти темы. К примеру, подумать о возможности использования алгоритма для оценки справедливой трансферной стоимости, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и оказать поддержку заинтересованным сторонам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бергуолл объяснил, почему решил перейти в «Тоттенхэм»
Сегодня, 18:39
ОфициальноЛукас Бергуолл представлен в качестве игрока «Тоттенхэма»
Сегодня, 00:18
ОфициальноФорнальс стал футболистом «Бетиса»
Вчера, 23:16 Фото
Европейские гранды не продавили топ-сделки. Мбаппе, Араухо и Тоуни собирались на повышение
Вчера, 22:51Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Официально«Герта» подписала молодого хавбека «Арсенала»
Вчера, 21:32 Фото
ОфициальноОрье и Винисиус пополнили состав «Галатасарая»
Вчера, 20:17
Сортировать
Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 16:02
Например Трансфермаркт уже давно использует для этого свой алгоритм.
Только какое отношение абстрактная "справедливая трансферная стоимость" имеет отношение к реальным сделкам? Все равно игрок будет стоить ровно столько, сколько за него согласятся заплатить.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:55
Как бы мы не любили "совок", но все таки это делалось для сдерживания инфляции в стране. Спекуляция порождает инфляцию, тем самым приводит к социальному и финансовому кризису. Возьмем в пример МЮ, где Рэтклифф собирается сократить 300 рабочих мест, в силу того, что клуб до этого безмерно тратил деньги в ТО.
Во всех развитых странах ведут борьбу со спекуляцией и монополией, даже в США, где этим занимается антимонопольный комитет и ФБР, так как финансовая безопасность страны рассматривается на уровне гос безопасности. Это было не только в "совке". И если подорожает бензин или электричество не обвиняйте тогда чиновников, так как "совок" с этим боролся.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:35, ред.
Хочет, чтобы при решении задачи использовали следующий алгоритм.
При переходе из клуба А в клуб В игрока С его трансферная стоимость равна Х.
Вопрос: нет, Х искать не нужно, это пусть клубы с агентом сами решают. А вот 0,1*Х будьте добры занести г-ну Инфантино. Всё.Задачка по новому алгоритму решена.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:01
Он собрался обсуждать справедливость трансферной стоимости. Это означает диктат, никогда не будет действовать. Закон рынка прост, цена такова, сколько денег дают за трансфер. Других вариантов нет!!!
Продавец и покупатель должны сами, без вмешательств, решить вопрос цены, все- точка!!!
mckunezye2h7
mckunezye2h7
сегодня в 04:58
Алгоритм это хорошо, ещё бы потолок какой-то зарплат сделали
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:20
Это ему катарцы приказали?
galem72
galem72
сегодня в 01:03
Как только урегулируешь цены товаров на рынке, сразу же получится расцветший совок во всей красе. Клубы и агенты сами должны решать, сколько стоит их товар относительно своих возможностей и конкурентоспособности. А покупатели, в волю своих интересов и бюджета, будут предлагать свои варианты, не более. Все "алгоритмы" выработает сам рынок, без всякого контроля надзорного органа.

инфантино здесь нужен лишь для соблюдения правил фифа. Подобное его желание изъявлено лишь для построения откатной схемы в угоду полноты своего кармана.
therapy
therapy
сегодня в 00:30
А в алгоритмах будет учитываться травмы и время из-за них проведенное в лазарете? Алгоритм больно сложный получается.
5ynfu7pkhyhu
5ynfu7pkhyhu
сегодня в 00:20
Алгоритм хорошо но сам игрок на много дороже иногда всех подсчётов
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:13
Давно пора было уже как-то решить такие вопросы.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:56
А что помешает клубу сказать свое "нет" и запросить в несколько раз больше? нет смысла в системах оценки игроков, если у многих в контрактах есть пункт выкупа, либо клубы не всегда хотят продавать игроков.

И второй момент. А где гарантия, что тот, кто администрирует (не следит, а именно обеспечивает функционал) систему не будет подвержен коррупции? Или кто докажет, что алгоритм всегда будет делать игроков Реала чуть дороже их реальной стоимости, а игроков Барсы чуть дешевле? Нет четкого контроля за этими процессами, поэтому пусть остается все как есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 