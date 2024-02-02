Инфантино предложил новый метод определения трансферной стоимости

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил определять трансферную стоимость футболистов с помощью специального алгоритма. Функционер дал комментарий по теме во время ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио.
Сегодня как никогда ранее для нас важно обсуждать эти темы. К примеру, подумать о возможности использования алгоритма для оценки справедливой трансферной стоимости, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и оказать поддержку заинтересованным сторонам.
инфантино здесь нужен лишь для соблюдения правил фифа. Подобное его желание изъявлено лишь для построения откатной схемы в угоду полноты своего кармана.
инфантино здесь нужен лишь для соблюдения правил фифа. Подобное его желание изъявлено лишь для построения откатной схемы в угоду полноты своего кармана.