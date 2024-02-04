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К защитнику «Сочи» Дркушичу проявлял интерес клуб из Италии

вчера, 11:57

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал о том, откуда поступал интерес к трансферу игрока.

Сейчас я могу точно сказать, что Ванья останется в «Сочи» до конца сезона. Это было и желание игрока, он хочет помочь клубу остаться в Премьер-Лиге и добиться хороших результатов. А что будет летом, посмотрим.

Был конкретный интерес от нескольких клубов, но я бы назвал эти варианты не самыми лучшими. Также возникал интерес от клуба из Италии, но они хотели взять Дркушича в аренду, что не особо интересно как «Сочи», так и самому футболисту. И было принято решение остаться.

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Все комментарии
fyjpt6885v43
fyjpt6885v43
вчера в 13:16
Приятно видеть, что Ванья Дркушич решил остаться в «Сочи» на данный момент. Его преданность клубу и желание помочь «Сочи» добиться успеха в Премьер-лиге заслуживают уважения. Понятно, что летом ситуация может измениться, но на данный момент он кажется довольным своим выбором.
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:59
Сочи неплохая команда, у них отличные южные условия, хоть мы и помним что Сочи это фактически "динамо спб". Они вполне могут регулярно играть премьер лиге. Даже не обязательно легионерами запасаться, зенит снабдит своими)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:15
Агент любит фантазировать.
adekvat
adekvat
вчера в 12:09
Какой итальянский клуб интересно, с какой лиги?
pw7r479p59k4
pw7r479p59k4
вчера в 12:08
Продать его пока интерес не пропал
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