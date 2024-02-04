К защитнику «Сочи» Дркушичу проявлял интерес клуб из Италии

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» , рассказал о том, откуда поступал интерес к трансферу игрока.

Сейчас я могу точно сказать, что Ванья останется в «Сочи» до конца сезона. Это было и желание игрока, он хочет помочь клубу остаться в Премьер-Лиге и добиться хороших результатов. А что будет летом, посмотрим.

Был конкретный интерес от нескольких клубов, но я бы назвал эти варианты не самыми лучшими. Также возникал интерес от клуба из Италии, но они хотели взять Дркушича в аренду, что не особо интересно как «Сочи», так и самому футболисту. И было принято решение остаться.