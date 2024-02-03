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Вендел вернулся в расположение «Зенита»

вчера, 19:46

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение команды. Об этом рассказал агент игрока Тьяго Рибейро.

Он только вернулся в расположение «Зенита». Вендел отъезжал в Бразилию на несколько дней во время паузы между сборами по личным причинам. Сейчас у него все хорошо.

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В «Зените» подтвердили, что Вендел находится в расположении клуба
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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:19, ред.
Чем выше квалификация гастарбайтера,тем он ранимее и нежнее.Или с дерева упал,или по мегаполису с мамой за ручку бродил.
А с очередью в "Зенит"...так тут-подвох,ибо эра его кончается,а агенты именно потому и агенты(филеры),что не разведчики,склонные к аналитической работе,с прицелом на перспективу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 12:23
Если б это было так...то в бразильских клубах не была бы расписана очередь в Зенит вплоть до 2074-го года...включая ещё не рождённых но жаждущих здесь играть футболистов...
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:42
Просто он нуждается в постоянном снятии стресса от пребывания в "Зените".
adekvat
adekvat
вчера в 22:17
Сегодня хорошо, завтра плохо, спихивать его надо.
lotsman
lotsman
вчера в 21:21
В семье дела налажены и это хорошо. Может спокойно готовиться к чемпионату.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:27, ред.
Фраза "Сейчас у него все хорошо."..подразумевает хотя бы краткое изложение того кошмара что был у него до возвращения в Зенит....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:05
Гость
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