Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» вернулся в расположение команды. Об этом рассказал агент игрока Тьяго Рибейро.

Он только вернулся в расположение «Зенита». Вендел отъезжал в Бразилию на несколько дней во время паузы между сборами по личным причинам. Сейчас у него все хорошо.