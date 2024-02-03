Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение команды. Об этом рассказал агент игрока Тьяго Рибейро.
Он только вернулся в расположение «Зенита». Вендел отъезжал в Бразилию на несколько дней во время паузы между сборами по личным причинам. Сейчас у него все хорошо.
А с очередью в "Зенит"...так тут-подвох,ибо эра его кончается,а агенты именно потому и агенты(филеры),что не разведчики,склонные к аналитической работе,с прицелом на перспективу.
А с очередью в "Зенит"...так тут-подвох,ибо эра его кончается,а агенты именно потому и агенты(филеры),что не разведчики,склонные к аналитической работе,с прицелом на перспективу.