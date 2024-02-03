Норманн должен выплатить «Ростову» 2,9 миллиона евро

Суд обязал полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна выплатить своему бывшему клубу «Ростову» 2,9 миллиона евро. Об этом сообщается в документе ФИФА. Решение не было единогласным.
Если Норманн не заплатит, то будет дисквалифицирован до тех пор, пока «Ростов» не получит деньги. У норвежца есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Международном спортивном арбитражном суде.
Напомним, Норманн покинул Россию, расторгнув контракты с «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке.
Приставы Ростова это вам не бесхребетные антверпенские полицейские....
Им он заплатит...потом выздоровеет...и ещё раз заплатит...))
Приставы Ростова это вам не бесхребетные антверпенские полицейские....
Им он заплатит...потом выздоровеет...и ещё раз заплатит...))
УЕФА/ФИФА создало прецедент. Вот пусть Чефер с Инфантильным теперь и платят.
Причём За Всех, кто вот так уехал, платят!
УЕФА/ФИФА создало прецедент. Вот пусть Чефер с Инфантильным теперь и платят.
Причём За Всех, кто вот так уехал, платят!
Тогда с какой даты течёт 21 день права на на апелляцию?
Народ хочет разобраться..))
Но вообще, хорошо бы окончательно пришпилили этого клоуна, пусть платит
Тогда с какой даты течёт 21 день права на на апелляцию?
Народ хочет разобраться..))
Но вообще, хорошо бы окончательно пришпилили этого клоуна, пусть платит