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Норманн должен выплатить «Ростову» 2,9 миллиона евро

вчера, 12:18

Суд обязал полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна выплатить своему бывшему клубу «Ростову» 2,9 миллиона евро. Об этом сообщается в документе ФИФА. Решение не было единогласным.

Если Норманн не заплатит, то будет дисквалифицирован до тех пор, пока «Ростов» не получит деньги. У норвежца есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Международном спортивном арбитражном суде.

Напомним, Норманн покинул Россию, расторгнув контракты с «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:47
А динамо..?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:29
Что значит "Если Норманн не заплатит"...??)))
Приставы Ростова это вам не бесхребетные антверпенские полицейские....
Им он заплатит...потом выздоровеет...и ещё раз заплатит...))
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:53
Повел себя как настоящий клоун........думаю спарведливое решение!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:49, ред.
А с какого хрена именно норвежец должен платить ? Он чё..., - "первооткрыватель" ?!

УЕФА/ФИФА создало прецедент. Вот пусть Чефер с Инфантильным теперь и платят.
Причём За Всех, кто вот так уехал, платят!
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:16
Будет оттягивать до конца карьеры.
баск
баск
вчера в 12:56, ред.
Согласно норвежского пруфа- решение вынесено ещё 15 ноября, просто не афишировалось..
Тогда с какой даты течёт 21 день права на на апелляцию?
Народ хочет разобраться..))

Но вообще, хорошо бы окончательно пришпилили этого клоуна, пусть платит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:52
Удивило, что суд встал на сторону российских команд...
nubom
nubom
вчера в 12:47
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:27
Щас будет оттягивать и лазейки искать лишь бы не платить
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