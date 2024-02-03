Норманн должен выплатить «Ростову» 2,9 миллиона евро

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вчера, 12:18

Суд обязал полузащитника «Аль-Раэда» выплатить своему бывшему клубу «Ростову» 2,9 миллиона евро. Об этом сообщается в документе ФИФА . Решение не было единогласным.

Если Норманн не заплатит, то будет дисквалифицирован до тех пор, пока «Ростов» не получит деньги. У норвежца есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Международном спортивном арбитражном суде.

Напомним, Норманн покинул Россию, расторгнув контракты с «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке.