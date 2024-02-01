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«Спартак» и Газизов договорились о мирном разрешении конфликтов

вчера, 20:36

Московский «Спартак» и бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов договорились о разрешении всех судебных разбирательств мирным путём. Об этом сообщил источник со ссылкой на юриста «Спартака» Татьяну Завьялову.

«Спартак» и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определённым соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но всё идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам. Устная договорённость об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путём медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны.

Газизов был генеральным директором «красно-белых» с июля по декабрь 2020 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:46
теперь успокоится неугомонный )
ABir
ABir
вчера в 22:47
Самой большой ошибкой Спартака было - заключение контракта с газизовым, этим прохиндеем от футбола
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:30
Этот барыга всё никак не успокоится ?
adekvat
adekvat
вчера в 21:09
Ну хоть кто то смог договориться в наше время.
Futurista
Futurista
вчера в 20:54
Вот всё что могу Шамиль...носи на здоровье...
Гость
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