«Спартак» и Газизов договорились о мирном разрешении конфликтов

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вчера, 20:36

Московский «Спартак» и бывший генеральный директор клуба договорились о разрешении всех судебных разбирательств мирным путём. Об этом сообщил источник со ссылкой на юриста «Спартака» Татьяну Завьялову.

«Спартак» и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определённым соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но всё идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам. Устная договорённость об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путём медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны.

Газизов был генеральным директором «красно-белых» с июля по декабрь 2020 года.