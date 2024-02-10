Гендиректор «Баварии»: «В какой-то момент „Байер“ проявит слабые места»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге.
Сегодня мюнхенская команда встретится с лидирующим в турнире «Байером» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.
Идущая на 2-м месте «Бавария» отстаёт от леверкузенцев на 2 очка.
Цель каждого сезона — стать чемпионами. Сейчас мы находимся не так далеко в таблице от Леверкузена, поэтому нет причин ставить под сомнение эту цель на сезон. Отношение нашего состава к делу вселяет в меня уверенность, что мы выполним задачу. Мы становились чемпионами 11 раз подряд, и я не вижу здесь никого, кто не хотел бы сделать дюжину. Я наблюдаю это каждый день, когда смотрю из своего кабинета на тренировочное поле. Не хочу говорить банальности, но до титула ещё далеко. Леверкузен проводит отличный сезон, но я уверен, что в какой-то момент они всё равно могут оступиться, и мы должны будем этим воспользоваться.
Сегодня нельзя проигрывать, прежде всего, в плане морального состояния команды, в которой, до сих пор нет единства, как в руководстве, так и в коллективе. Но всёже, пожелаю Баварии, сыграть лучше, чем она играла до недавнего времени. Сегодня- битва тренерских идей. Посмотрим, чья восторжествует...
Сегодня нельзя проигрывать, прежде всего, в плане морального состояния команды, в которой, до сих пор нет единства, как в руководстве, так и в коллективе. Но всёже, пожелаю Баварии, сыграть лучше, чем она играла до недавнего времени. Сегодня- битва тренерских идей. Посмотрим, чья восторжествует...
Плохо, то, что две центральные игры Байер-Бавария и Реал-Жирона в одно время. И что смотреть?
Плохо, то, что две центральные игры Байер-Бавария и Реал-Жирона в одно время. И что смотреть?