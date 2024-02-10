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Гендиректор «Баварии»: «В какой-то момент „Байер“ проявит слабые места»

вчера, 13:16
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге.

Сегодня мюнхенская команда встретится с лидирующим в турнире «Байером» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

Идущая на 2-м месте «Бавария» отстаёт от леверкузенцев на 2 очка.

Цель каждого сезона — стать чемпионами. Сейчас мы находимся не так далеко в таблице от Леверкузена, поэтому нет причин ставить под сомнение эту цель на сезон. Отношение нашего состава к делу вселяет в меня уверенность, что мы выполним задачу. Мы становились чемпионами 11 раз подряд, и я не вижу здесь никого, кто не хотел бы сделать дюжину. Я наблюдаю это каждый день, когда смотрю из своего кабинета на тренировочное поле. Не хочу говорить банальности, но до титула ещё далеко. Леверкузен проводит отличный сезон, но я уверен, что в какой-то момент они всё равно могут оступиться, и мы должны будем этим воспользоваться.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 18:10
Как бы не завершилась сегодняшняя игра, между Реалом и Жироной, в чемпионстве Мадрида- я не сомневаюсь, в конечном счете. Интрига, пока еще, сохраняется в Бундесе... Сегодня, матч, может ответить на многие вопросы, но тоже, не на все. Мы помним, как прошлой весной, Дортмунд, уже, практически державший в своих руках заветную Салатницу, вдруг, сам отдал её Баварии, которая, её, точно не заслужила. Поэтому, независимо от игры сегодня, интрига, всё-же сохраняется... Но тактическая победа, сегодня, одной из команд, небольшое преимущество, всётаки дает, хотябы психологическое.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:45
Не надо ждать осечки соперника.
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
После этого сезона, Жирона должна принять решение или расти или нет, всё будет зависеть от руководства и денег...Выбор будет продать или не продать...но в любом случае Жироне можно поставить зачет за сезон уже...

насчет Байера, не возможно пройти весь сезон не спотыкаясь, главное не упасть...ведь дело ещё в ЕК и для Байера и для Баварии...кто за каким трофеем пойдет.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 16:07
Ну а если нет - всегда можно переманить лидеров команды что бы ослабить конкурента
Ничего нового
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23
Ответ простой, смотреть матч Баварии, реал тянут даже в матчах с аутсайдерами, и тут возможно будет то же самое
112910415
112910415
вчера в 15:18
людям Баварии не надо быть такими самоуверенными )
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 15:08
Подкупает, однозначно! На игру Байера приятно смотреть! Но весь сезон, пройти без спадов- невозможно...

Что касается Жироны, то я, не стал бы, так, однозначно, еще до матча определять победителя. Реал- сильней, и тренер этой команды, безусловно- выдающийся, но, в футболе не всегда побеждает сильнейший. Думаю, будет интересно.
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:01
Согласен, Байер играет не в типичный немецкий футбол, но это разве и не подкупает. Байер- Бавария конечно смотреть, боюсь что Жирона не сможет что-то противопоставить Реалу (хотелось бы ошибаться).
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:56
Да, когда Бавария в очередной раз уведет футболистов у конкурентов.
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 14:34
Байер играет в привлекательный, европейский футбол, непохожий, на сугубо немецкий. Но сегодняшняя игра, была бы еще более интригующей, если бы Бавария была в нормальном состоянии. А так, боюсь, чтобы не получилось как во Франкфурте- в одни ворота.

Плохо, то, что две центральные игры Байер-Бавария и Реал-Жирона в одно время. И что смотреть?
4tjzapfa379h
4tjzapfa379h
вчера в 14:28
Центральный матч сезона в Германии.
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:25
У Байера есть характер и это много значит, команда не одну игру вытаскивала... и игроки хорошие, слабые места у каждой команды есть, здесь я с вами согласен, Бавария с теми же слабыми местами, и сегодня мы увидим кто из тренеров вскроет их. Смотрите хороший футбол.
Capral
Capral
вчера в 13:49
У Байера полно слабых мест, надо только видеть эти места и уметь их вскрыть. Я видел, несколько неудачных, хотя и победных игр Леверкузена и неоднократно говорил, что команда, часто не успевает возвращаться в оборону, после разящих контратак соперника... Кроме того, с организацией игры, у Байера, тоже имеются проблемы, как в игре со Штутгартом, когда, гости переигрывали Байер, практически на каждом участке поля, за счет тактических перемещений. Но для того, чтобы воспользоваться ошибками и слабыми местами соперника- надо самому быть в форме, а вот с этим, у Баварии серьезные проблемы. Сегодняшняя Бавария, вряд ли способна переиграть Байер, да еще на поле соперника. У команды, абсолютно нет поставленной игры, а все надежды, исключительно на Кейна- могут себя не оправдать.

Сегодня нельзя проигрывать, прежде всего, в плане морального состояния команды, в которой, до сих пор нет единства, как в руководстве, так и в коллективе. Но всёже, пожелаю Баварии, сыграть лучше, чем она играла до недавнего времени. Сегодня- битва тренерских идей. Посмотрим, чья восторжествует...
la-respect0
la-respect0
вчера в 13:49
Иш какой ушлый ))).Весь мир за Байер болеет )
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:22
К примеру сегодня))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20
Но ведь и Бавария может где то "оступится"...
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