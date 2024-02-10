Гендиректор «Баварии»: «В какой-то момент „Байер“ проявит слабые места»

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вчера, 13:16

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге.

Сегодня мюнхенская команда встретится с лидирующим в турнире «Байером» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

Идущая на 2-м месте «Бавария» отстаёт от леверкузенцев на 2 очка.