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Анчелотти похвалил игру Тчуамени на позиции центрального защитника

вчера, 11:17

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил хавбека Орельена Тчуамени за игру на позиции центрального защитника:

Тчуамени великолепен на позиции центрального защитника. Это очень умный игрок. Я вынужден был выпустить его на этой позиции, потому что это была чрезвычайная ситуация. Надеюсь, я ещё увижу его там.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:18, ред.
Думаю в след сезоне трансферная стоимость Тчуамени повысится лямов до 120) игрок просто отличный. Перес не прогадал заменив его на Каземиро, баш на баш по сути
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:49, ред.
Да, но, к сожалению, он вместе с Фернандесом и играл)

Я надеюсь, что в ответке мы увидим Рюгидера с Тчуамени либо Карвахаля с Тчуамени в центре (и Васкес тогда справа), потому что с бычками было 10 минут страха в начале игры, когда они поняли, что можно просто через зону Начо бежать)) Хорошо, что у них молодецкий задор вместо поставленной игры в первую очередь был.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:27
Ну уж получше Начо будет)
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