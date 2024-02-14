Анчелотти похвалил игру Тчуамени на позиции центрального защитника

Главный тренер «Реала» похвалил хавбека за игру на позиции центрального защитника:

Тчуамени великолепен на позиции центрального защитника. Это очень умный игрок. Я вынужден был выпустить его на этой позиции, потому что это была чрезвычайная ситуация. Надеюсь, я ещё увижу его там.