Анчелотти похвалил игру Тчуамени на позиции центрального защитника

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил хавбека Орельена Тчуамени за игру на позиции центрального защитника:
Тчуамени великолепен на позиции центрального защитника. Это очень умный игрок. Я вынужден был выпустить его на этой позиции, потому что это была чрезвычайная ситуация. Надеюсь, я ещё увижу его там.
Я надеюсь, что в ответке мы увидим Рюгидера с Тчуамени либо Карвахаля с Тчуамени в центре (и Васкес тогда справа), потому что с бычками было 10 минут страха в начале игры, когда они поняли, что можно просто через зону Начо бежать)) Хорошо, что у них молодецкий задор вместо поставленной игры в первую очередь был.
Я надеюсь, что в ответке мы увидим Рюгидера с Тчуамени либо Карвахаля с Тчуамени в центре (и Васкес тогда справа), потому что с бычками было 10 минут страха в начале игры, когда они поняли, что можно просто через зону Начо бежать)) Хорошо, что у них молодецкий задор вместо поставленной игры в первую очередь был.