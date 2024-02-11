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Анчелотти назвал лучший матч «Реала» в нынешнем сезоне

вчера, 10:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает матч с «Жироной» в Ла Лиге (4:0) лучшим для команды в нынешнем сезоне на данный момент.

Сегодня было очень приятно находиться на скамейке запасных, ведь это была наша лучшая игра в сезоне. Мы отлично себя проявили, как во время работы в защите, так и при владении мячом, а также доставили немало трудностей сопернику в переходных фазах. Непростая ситуация, которая произошла с нашими защитниками (травмы у ряда исполнителей — прим. ред.), наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:19
Когда противостояние самых популярных и известных клубов Испании станет снова таким как было прежде, например в 2010-ых?
shur
shur
вчера в 12:19
...слишком слаба Жерона, чтобы понимать, с такими то потерями, в каком состоянии находится Реал перед встречей с Лейпцигом, футбол ЛЧ отличается,безусловно, по уровню...!!!Удачи Сливочным!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:48, ред.
"поэтому выиграть Ла Лигу не сложнее, чем ПСЖ в Лиге 1."

Не скажи.
ПСЖ изначально обозначил лидерство в Лиге 1 и дал всем понять, что мол ребята, нате вам 2-е/3-е место, - стремитесь и дерзайте...!
Реал же выигрывает Ла Лигу с разгоном, неспешно и с давлением... Его победа росла, как снежный ком, и она грядёт не только в спортивном смысле, но и на подсознательном уровне конкурентов. Жирона ведь вчера не только проиграла, она прониклась неотвратимостью того, "кто в доме Батя" и как себя вести дальше...
Барселона, после Суперкубка Испании, так и вовсе подняла лапы к верху, что отражается в нескончаемой лихорадке нац. чемпа и психозе тренерского штаба.
Атлеты..., ну эти единственные, кто зубы показывает, но тут держать/сохранять честь скорее всего обязывает географическое соседство с Монстром , нежели мысль о притязаниях на титул Примеры...

Подытоживая и говоря образно, в моральном аспекте, конкуренты в Ла Лиге просто деморализованы, в чём несомненная заслуга РМ.

P.S. Реал образца Сегодня, ассоциируется с большим флагманским кораблём, который неспешно, но уверенно, невзирая на преграды Природы, рассекает волну и плывёт к пункту назначения... Эта мощь, которая если и не заставит себя любить, но уважать - несомненно.
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:22
В десятые годы выиграть Ла Лигу считалось достижением, потому что Реал и Барселона были на пике. Порой даже до 100 очков доходили, но чемпионство обеспечивали только в последнем туре. Сейчас у Реала нет конкурентов и не будет в ближайшие годы, поэтому выиграть Ла Лигу не сложнее, чем ПСЖ в Лиге 1.
h5cz848fvb8c
h5cz848fvb8c
вчера в 10:47
Это очень радует, что несмотря на все трудности, «Реал» смог показать свою лучшую игру в этом сезоне. Они продемонстрировали отличную командную работу и умение адаптироваться к меняющимся условиям. Надеюсь, что и в дальнейшем они будут показывать такую же игру.
Гость
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