Анчелотти назвал лучший матч «Реала» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» считает матч с «Жироной» в Ла Лиге (4:0) лучшим для команды в нынешнем сезоне на данный момент.

Сегодня было очень приятно находиться на скамейке запасных, ведь это была наша лучшая игра в сезоне. Мы отлично себя проявили, как во время работы в защите, так и при владении мячом, а также доставили немало трудностей сопернику в переходных фазах. Непростая ситуация, которая произошла с нашими защитниками (травмы у ряда исполнителей — прим. ред.), наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду.