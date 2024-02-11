Анчелотти назвал лучший матч «Реала» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает матч с «Жироной» в Ла Лиге (4:0) лучшим для команды в нынешнем сезоне на данный момент.
Сегодня было очень приятно находиться на скамейке запасных, ведь это была наша лучшая игра в сезоне. Мы отлично себя проявили, как во время работы в защите, так и при владении мячом, а также доставили немало трудностей сопернику в переходных фазах. Непростая ситуация, которая произошла с нашими защитниками (травмы у ряда исполнителей — прим. ред.), наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду.
Не скажи.
ПСЖ изначально обозначил лидерство в Лиге 1 и дал всем понять, что мол ребята, нате вам 2-е/3-е место, - стремитесь и дерзайте...!
Реал же выигрывает Ла Лигу с разгоном, неспешно и с давлением... Его победа росла, как снежный ком, и она грядёт не только в спортивном смысле, но и на подсознательном уровне конкурентов. Жирона ведь вчера не только проиграла, она прониклась неотвратимостью того, "кто в доме Батя" и как себя вести дальше...
Барселона, после Суперкубка Испании, так и вовсе подняла лапы к верху, что отражается в нескончаемой лихорадке нац. чемпа и психозе тренерского штаба.
Атлеты..., ну эти единственные, кто зубы показывает, но тут держать/сохранять честь скорее всего обязывает географическое соседство с Монстром , нежели мысль о притязаниях на титул Примеры...
Подытоживая и говоря образно, в моральном аспекте, конкуренты в Ла Лиге просто деморализованы, в чём несомненная заслуга РМ.
P.S. Реал образца Сегодня, ассоциируется с большим флагманским кораблём, который неспешно, но уверенно, невзирая на преграды Природы, рассекает волну и плывёт к пункту назначения... Эта мощь, которая если и не заставит себя любить, но уважать - несомненно.
Не скажи.
ПСЖ изначально обозначил лидерство в Лиге 1 и дал всем понять, что мол ребята, нате вам 2-е/3-е место, - стремитесь и дерзайте...!
Реал же выигрывает Ла Лигу с разгоном, неспешно и с давлением... Его победа росла, как снежный ком, и она грядёт не только в спортивном смысле, но и на подсознательном уровне конкурентов. Жирона ведь вчера не только проиграла, она прониклась неотвратимостью того, "кто в доме Батя" и как себя вести дальше...
Барселона, после Суперкубка Испании, так и вовсе подняла лапы к верху, что отражается в нескончаемой лихорадке нац. чемпа и психозе тренерского штаба.
Атлеты..., ну эти единственные, кто зубы показывает, но тут держать/сохранять честь скорее всего обязывает географическое соседство с Монстром , нежели мысль о притязаниях на титул Примеры...
Подытоживая и говоря образно, в моральном аспекте, конкуренты в Ла Лиге просто деморализованы, в чём несомненная заслуга РМ.
P.S. Реал образца Сегодня, ассоциируется с большим флагманским кораблём, который неспешно, но уверенно, невзирая на преграды Природы, рассекает волну и плывёт к пункту назначения... Эта мощь, которая если и не заставит себя любить, но уважать - несомненно.