Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня

Рио Фердинанд не считает, что Букайо Сака сейчас является игроком мирового уровня, несмотря на его успешные выступления за «Арсенал».
При этом бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что 100 полезных действий за клуб и 50 голов в АПЛ — хорошие результаты для 22 лет.
Однако англичанин подчеркнул, что Сака нужно продемонстрировать схожие результаты в Лиге чемпионов, чтобы выйти на мировой уровень:
Слушай, для его возраста у него много матчей и достижений. Но что такое мировой уровень? В Лиге чемпионов у него пока нет достижений. Он, безусловно, классный игрок, но пока не мирового класса.