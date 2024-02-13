Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня

1707829000

вчера, 15:56

не считает, что сейчас является игроком мирового уровня, несмотря на его успешные выступления за «Арсенал».

При этом бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что 100 полезных действий за клуб и 50 голов в АПЛ — хорошие результаты для 22 лет.

Однако англичанин подчеркнул, что Сака нужно продемонстрировать схожие результаты в Лиге чемпионов, чтобы выйти на мировой уровень: