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Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня

вчера, 15:56

Рио Фердинанд не считает, что Букайо Сака сейчас является игроком мирового уровня, несмотря на его успешные выступления за «Арсенал».

При этом бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что 100 полезных действий за клуб и 50 голов в АПЛ — хорошие результаты для 22 лет.

Однако англичанин подчеркнул, что Сака нужно продемонстрировать схожие результаты в Лиге чемпионов, чтобы выйти на мировой уровень:

Слушай, для его возраста у него много матчей и достижений. Но что такое мировой уровень? В Лиге чемпионов у него пока нет достижений. Он, безусловно, классный игрок, но пока не мирового класса.

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Все комментарии
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6493pgh25vg8
вчера в 19:55
Зарабатывает очень хорошо, и то неплохо
zdeniss
zdeniss
вчера в 18:58
Мне кажется игра Сака довольна предсказуема и его часто закрывает защита на правом фланге. Он никогда не играет слева или в центре… Но талант, безусловно , есть. И да, для него настало время показать себя в ЛЧ. До этого сезона шансов и не было.
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xecngf4x3bf3
вчера в 17:47
Так Сака толком ещё не играл в ЛЧ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:21
С этим трудно поспорить. Рано хвалить...
Гость
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