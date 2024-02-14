Дембеле: «Я много страдал в „Барселоне“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле дал оценку времени, проведённому в «Барселоне».
Я перешёл в «Барселону» в 20 лет, проведя всего полтора года в профессиональном футболе. Я ещё учился. В «Барселоне» я получил больше всего уроков. Там я больше всего сделал и больше всего узнал как в профессиональном, так и в личном плане.
Я много страдал в «Барселоне», это правда. Я проходил через очень сложные моменты, признаю. А затем всё стало лучше – шаг за шагом, с течением лет. Это логичная эволюция молодого игрока, который с годами многое изменил.
В конце второго года я нанял тренера по физподготовке. Его приход изменил многое для меня и на поле, и в жизни. Мы работали на тренировках и по выходным. Это очень мне помогло. Сейчас, в ПСЖ, он тоже со мной. Мы много работаем над предотвращением травм, занимаемся в зале.
Напомним, Дембеле выступал за «Барселону» с августа 2017 года по август 2023 года. За каталонский клуб он провёл 185 матчей, забил 40 мячей и отдал 43 голевых передачи.