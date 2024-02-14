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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Дембеле: «Я много страдал в „Барселоне“»

вчера, 09:54

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле дал оценку времени, проведённому в «Барселоне».

Я перешёл в «Барселону» в 20 лет, проведя всего полтора года в профессиональном футболе. Я ещё учился. В «Барселоне» я получил больше всего уроков. Там я больше всего сделал и больше всего узнал как в профессиональном, так и в личном плане.

Я много страдал в «Барселоне», это правда. Я проходил через очень сложные моменты, признаю. А затем всё стало лучше – шаг за шагом, с течением лет. Это логичная эволюция молодого игрока, который с годами многое изменил.

В конце второго года я нанял тренера по физподготовке. Его приход изменил многое для меня и на поле, и в жизни. Мы работали на тренировках и по выходным. Это очень мне помогло. Сейчас, в ПСЖ, он тоже со мной. Мы много работаем над предотвращением травм, занимаемся в зале.

Напомним, Дембеле выступал за «Барселону» с августа 2017 года по август 2023 года. За каталонский клуб он провёл 185 матчей, забил 40 мячей и отдал 43 голевых передачи.

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Все комментарии
Suriand
Suriand
вчера в 12:25
Жалко нельзя 100 раз лайкнуть,в то время как обычные люди не знают как погасить очередную платежку по ипотеке этот "бедняга" страдал,сидя на больничном и не принося никакую пользу клубу,зато для тусовок время находилось.
galem72
galem72
вчера в 12:11
Всё-таки какие разные бывают причины страданий. Одни страдают, что денег нет, жить негде и жрать нечего, а этот "старадал", что получал миллионы евро за развлечения, тусовки и нечастные проявления физической активности на траве.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:39
Я говорю за последние 2 года.
Что было до этого, да, - об этом знают все.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:38
Его покупали за большие бабки, а он то в приставку играл, то лечился. Явно свои деньги не отрабатывал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:36, ред.
Время говорит об обратном. Дембеле был в составе каталонцев в прошлом сезоне, - голы забивала вся группа атаки и Барселона выиграла Ла Лигу.
Сегодня справа на фланге там никого путёвого нет..., и голов соответственно, тоже.
Ямаль хоть и выстреливает иногда, но для реальных подвигов - на длинной дистанции, сыроват.

P.S. Зато в ПСЖ Дембель роляет чуть ли не в каждом матче.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:14
Конечно, страдал.. Там бургеры дороже.. Хе..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
От этого перехода больше всего страдала сама барса)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:57
Как трудна жизнь у миллионеров!...
Гость
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