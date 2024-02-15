ПСЖ переиграл «Реал Сосьедад» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с клубом «Реал Сосьедад» (2:0).
Килиан Мбаппе открыл счет на 58-й минуте, а на 71-й преимущество команды удвоил Брэдли Баркола.
Ответный поединок состоится 5 марта.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Реал Сосьедад
|Матч завершен
ПСЖ одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с клубом «Реал Сосьедад» (2:0).
Килиан Мбаппе открыл счет на 58-й минуте, а на 71-й преимущество команды удвоил Брэдли Баркола.
Ответный поединок состоится 5 марта.
2-й - Дембеле и Киля взвинтили темп и спасли горящую зад.ницу Энрике..., ну а Барколя, совершив подвиг, поставил Сосьедад и вовсе в затруднительное положение перед ответкой.
Перспективы чтоб попасть в 1/4 оч. хорошие, но линия полузащиты у ПСЖ слаба донельзя. Против МС и Реала им стопудово не совладать.
2-й - Дембеле и Киля взвинтили темп и спасли горящую зад.ницу Энрике..., ну а Барколя, совершив подвиг, поставил Сосьедад и вовсе в затруднительное положение перед ответкой.
Перспективы чтоб попасть в 1/4 оч. хорошие, но линия полузащиты у ПСЖ слаба донельзя. Против МС и Реала им стопудово не совладать.
А ПСЖ хоть и выиграл, но ничего толком не показал. С такой игрой их максимум это 1\4.
А ПСЖ хоть и выиграл, но ничего толком не показал. С такой игрой их максимум это 1\4.