Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Чемпионов 2023/2024

ПСЖ переиграл «Реал Сосьедад» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

ПСЖ одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с клубом «Реал Сосьедад» (2:0).

Килиан Мбаппе открыл счет на 58-й минуте, а на 71-й преимущество команды удвоил Брэдли Баркола.

Ответный поединок состоится 5 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Баварию» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:52
Гол Роналду помог клубу «Аль-Наср» выиграть матч 1/8 финала Азиатской ЛЧ
Вчера, 22:58
«Спартак» забил 6 голов в ворота «Кайрата» и выиграл Зимний кубок РПЛ
Вчера, 21:33
«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в товарищеской игре
Вчера, 19:22
«Краснодар» уступил «Астане» в контрольном матче
Вчера, 17:55
«Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 00:54
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:31
Черепахен как обычно на высоте...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:41
Гости в первом тайме играли хорошо, даже в концовке могли и забить.
Grizly88
Grizly88 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:30
Баркола хоть и забил , но был худшим игроком в составе Парижа.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:19
Удачно сложился матч для ПСЖ. 2:0 - хороший задел перед ответной встречей, но по игре Париж не впечатлил. Надо команде прибавлять, если хотят рассчитывать на что-то серьезное в Лиге Чемпионов.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:18
Все по делу, но гости играли хорошо.
амурец
амурец
сегодня в 01:10
Тут конечно ПСЖ пройдет, а вот в 1/4 большой вопрос
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:07
На мастерстве отдельных личностей.. Энрике так и не поставил Парижу командную игру.. Первый тайм от Сосьедада был хорош.. Не очень интересный матч..
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:06
Может матчи ле будут по интереснее? Лч становится унылым спасибо уефа
Рой Макай
Рой Макай ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:01
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:00
    1-й тайм для ПСЖ - провальный. Во всём.
    2-й - Дембеле и Киля взвинтили темп и спасли горящую зад.ницу Энрике..., ну а Барколя, совершив подвиг, поставил Сосьедад и вовсе в затруднительное положение перед ответкой.
    Перспективы чтоб попасть в 1/4 оч. хорошие, но линия полузащиты у ПСЖ слаба донельзя. Против МС и Реала им стопудово не совладать.
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 01:00
    ПСЖ вынесут вверх ногами более мастеровитая команда, ничего такого не показали, Дембеле зарешал.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:52
    До пропущенного гола Реал играл ничем не хуже парижан, шансов на выход в 1\4 очень мало, но дома испанцы еще побьются!))
    А ПСЖ хоть и выиграл, но ничего толком не показал. С такой игрой их максимум это 1\4.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     