«Краснодар» уступил «Астане» в контрольном матче

«Краснодар» проиграл «Астане» в товарищеском матче (2:4).
Марин Томасов вывел номинальных гостей вперед на 7-й минуте. Усман Камара удвоил преимущество команды на 23-й, а Макс Эбонг Нгоме на 35-й увеличил разрыв в счете. Кади отыграл один из мячей на 38-й, а второй гол «быков» забил Джон Кордоба на 47-й. Четвертый гол «Астаны» на 66-й минуте отправил в сетку ворот Рамазан Каримов.
Первый гол Астаны - привоз Сафонова под прессингом Астаны, чистейший привоз.
Второй гол Астаны - привоз защитников. Волков, правый защитник оказался 1 в центре обороны против двух игроков Астаны. Он ничего там не смог бы сделать, но возникает вопрос, а где были центральные защитники?
Остальные голы матча были чистыми в плане ошибок, голы на навыках нападающих, а не на ошибках защиты
Интересно было видеть в центре обороны в 1 тайме связку Кайо-Баньяц. Первый раз за долгое время вышел Кайо, а Баньяц вообще впервые действовал на этой позиции. При этом именно Баньяц отдал шикарную голевую передачу вразрез через всю команду соперника, от центрального круга на Кади, который начал забегать в штрафную.
Игрой доволен, игра в целом равная. Если бы еще не эксперименты в центре обороны. Но в защиту Ивича спрошу, а когда делать эксперименты в составе, если не во время товарняков? Все правильно, в товарняках. Вспоминаем Абаскаля и эксперименты по ходу РПЛ
Первый гол Астаны - привоз Сафонова под прессингом Астаны, чистейший привоз.
Второй гол Астаны - привоз защитников. Волков, правый защитник оказался 1 в центре обороны против двух игроков Астаны. Он ничего там не смог бы сделать, но возникает вопрос, а где были центральные защитники?
Остальные голы матча были чистыми в плане ошибок, голы на навыках нападающих, а не на ошибках защиты
Интересно было видеть в центре обороны в 1 тайме связку Кайо-Баньяц. Первый раз за долгое время вышел Кайо, а Баньяц вообще впервые действовал на этой позиции. При этом именно Баньяц отдал шикарную голевую передачу вразрез через всю команду соперника, от центрального круга на Кади, который начал забегать в штрафную.
Игрой доволен, игра в целом равная. Если бы еще не эксперименты в центре обороны. Но в защиту Ивича спрошу, а когда делать эксперименты в составе, если не во время товарняков? Все правильно, в товарняках. Вспоминаем Абаскаля и эксперименты по ходу РПЛ
Я бы кроме Урала еще Балтику и Ростов в пример привел, в обоих матчах по 2 гола пропущено быками. Но Балтика и Урал с одной оговоркой - эти матчи были после игр сборных, латиноамериканцы не прошли акклиматизацию после 40часового перелета. Я бы на месте руководства РПЛ не делал бы игры через 3 дня после выступлений за сборную. Если Кордоба играл в среду, 40 часов перелетов, а выходить на поле в субботу - каким он выйдет? Сделайте матч в среду, дайте игрокам время. Поэтому Урал и Балтику держим в уме, но причина плохой игры тут очевидна
Я бы кроме Урала еще Балтику и Ростов в пример привел, в обоих матчах по 2 гола пропущено быками. Но Балтика и Урал с одной оговоркой - эти матчи были после игр сборных, латиноамериканцы не прошли акклиматизацию после 40часового перелета. Я бы на месте руководства РПЛ не делал бы игры через 3 дня после выступлений за сборную. Если Кордоба играл в среду, 40 часов перелетов, а выходить на поле в субботу - каким он выйдет? Сделайте матч в среду, дайте игрокам время. Поэтому Урал и Балтику держим в уме, но причина плохой игры тут очевидна