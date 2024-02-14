«Краснодар» уступил «Астане» в контрольном матче

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вчера, 17:55

«Краснодар» проиграл «Астане» в товарищеском матче (2:4).

Марин Томасов вывел номинальных гостей вперед на 7-й минуте. Усман Камара удвоил преимущество команды на 23-й, а Макс Эбонг Нгоме на 35-й увеличил разрыв в счете. Кади отыграл один из мячей на 38-й, а второй гол «быков» забил Джон Кордоба на 47-й. Четвертый гол «Астаны» на 66-й минуте отправил в сетку ворот Рамазан Каримов.