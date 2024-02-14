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«Краснодар» уступил «Астане» в контрольном матче

вчера, 17:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 4Логотип футбольный клуб АстанаАстанаМатч завершен

«Краснодар» проиграл «Астане» в товарищеском матче (2:4).

Марин Томасов вывел номинальных гостей вперед на 7-й минуте. Усман Камара удвоил преимущество команды на 23-й, а Макс Эбонг Нгоме на 35-й увеличил разрыв в счете. Кади отыграл один из мячей на 38-й, а второй гол «быков» забил Джон Кордоба на 47-й. Четвертый гол «Астаны» на 66-й минуте отправил в сетку ворот Рамазан Каримов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:31
Знаю, потому и задаю такой вопрос не Вам, а reebe7dwpfgb. Какая надобность Вам встревать?
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:11
Тоже, фиолетово.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:54
А удачи?
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:48
Ну, вобщем, да, трудно не согласиться. Значит, исправляйте ошибки и работайте. Весна для вас будет сложнее и труднее, чем первая часть сезона. Зенит усилился, ДИНАМО, еще летом укрепилось и показало довольно качественный футбол. Так что, весна обещает быть непростой и решающей. Удачи! Встретимся на баррикадах!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:40
Были проблемы, я ж не спорю. И даже согласен со всеми матчами, которые вы перечислили. Проблема есть и я рад, что Ивич ее видит. А эксперименты в центре обороны и в опорной зоне как раз тому подтверждение.

Я бы кроме Урала еще Балтику и Ростов в пример привел, в обоих матчах по 2 гола пропущено быками. Но Балтика и Урал с одной оговоркой - эти матчи были после игр сборных, латиноамериканцы не прошли акклиматизацию после 40часового перелета. Я бы на месте руководства РПЛ не делал бы игры через 3 дня после выступлений за сборную. Если Кордоба играл в среду, 40 часов перелетов, а выходить на поле в субботу - каким он выйдет? Сделайте матч в среду, дайте игрокам время. Поэтому Урал и Балтику держим в уме, но причина плохой игры тут очевидна
Интерес
Интерес
вчера в 19:39
Блин,всё доморощенные голы забивают"
lotsman
lotsman
вчера в 19:18
Перед началом игр в РПЛ надо бы посерьёзней относиться к контрольным матчам. На то он и контрольный, что определяет готовность к играм в чемпионате.с
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:10
Не говори за всех. Мне, неудачи Зенита- безразличны.
pomor45
pomor45 ответ reebe7dwpfgb (раскрыть)
вчера в 19:05
Вот, если бы продул Зенит, то была бы радость. Так?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:04
Такие поражения просто необходимы любому клубу, в том числе "Краснодару". Когда выигрываешь, кажется, что ты на верном пути, подготовка идёт по плану и в будущем тебя ожидают столь же удачные матчи. Поражения учат не повторять ошибок, которые ты допустил в проигранном матче.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:00
Ну, Вам видней. Да, я не спорю, что товарняк- это время для опытов. Но, дело в том, что и в ПЛ, у вас были проблемы в обороне. Неслучайно же, Ивич прикупил защитника. И все-же, как я неоднократно говорю, пока, не будет гармонизации всех линий команды, в частности- полузащиты и обороны, никакой, самый классный защитник не поможет. Оборона- последний рубеж команды, она- должна быть сыгранной и системной.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
Ивич работает, экспериментирует, а значит проблему видит. В товарняке счет - не показатель. В целом, игра была провальная только у ЦЗ - Кайо, Баньяц 50\50 (голевая передача в актив) и Сафонов. Остальные играли хорошо, на уровне ноября-декабря. Вообще жду возвращения к идее в 3 центральных защитника сыграть
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну, милейший, Вы нашли- кого вспоминать, Абаскаля. Этот человек- точно не для примера. А слабость вашей обороны, вскрыл еще Урал. А еще раньше, тревожные звоночки были в Грозном с КС. Так что, работайте, есть над чем...
p7f3xev35v5f
p7f3xev35v5f
вчера в 18:44
Что то пошло не так в этом матче... совсем неожиданный результат. На позитиве закончить сбор не получилось.
Capral
Capral ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:40
А почему, даже Краснодар? Они же не с Реалом играли. Краснодар- обычная команда, со слабой обороной и с неопределенной системой игры, умело воспользовавшаяся проблемами- Зенита, ЦСКА, Спартака и ДИНАМО. Посмотрим, как они весной будут выглядеть...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:35
Есть что отметить после просмотра матча.

Первый гол Астаны - привоз Сафонова под прессингом Астаны, чистейший привоз.
Второй гол Астаны - привоз защитников. Волков, правый защитник оказался 1 в центре обороны против двух игроков Астаны. Он ничего там не смог бы сделать, но возникает вопрос, а где были центральные защитники?
Остальные голы матча были чистыми в плане ошибок, голы на навыках нападающих, а не на ошибках защиты

Интересно было видеть в центре обороны в 1 тайме связку Кайо-Баньяц. Первый раз за долгое время вышел Кайо, а Баньяц вообще впервые действовал на этой позиции. При этом именно Баньяц отдал шикарную голевую передачу вразрез через всю команду соперника, от центрального круга на Кади, который начал забегать в штрафную.

Игрой доволен, игра в целом равная. Если бы еще не эксперименты в центре обороны. Но в защиту Ивича спрошу, а когда делать эксперименты в составе, если не во время товарняков? Все правильно, в товарняках. Вспоминаем Абаскаля и эксперименты по ходу РПЛ
Capral
Capral
вчера в 18:35
Не люблю обсуждать товарняки, но, это, вобщем показательно, 4 гола на ровном месте, случайно не бывают... Слыхал, Ивич прикупил опорника. Оно и понятно, давно было ясно, что защита Краснодара существует только на бумаге. Урал, весьма доходчиво показал проблемы быков в центральной защите. Но, Ивич не стратег и надеяться на то, что он сможет грамотно выстроить оборону не приходится. Тем более, его футбольные взгляды на футбол, лежат, исключительно в плоскости атаки, а обороной собственных ворот- он часто пренебрегает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:00
Вот казахи дают,играют хорошо,бьют даже Краснодар.
reebe7dwpfgb
reebe7dwpfgb
вчера в 17:56
Будем считать это досадной ошибкой
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