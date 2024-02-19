Зидан может возглавить «Баварию»

Томас Тухель может покинуть должность главного тренера «Баварии».
По информации источника, руководство мюнхенского клуба ещё до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1) связалось с экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом.
Отмечается, что французский специалист будет первым кандидатом на замену Тухеля летом.
После матча с «Бохумом» (2:3) генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен сообщил, что Томас продолжит работать с командой в ближайшее время.
Началась разминка перед 1 апреля.
Началась разминка перед 1 апреля.