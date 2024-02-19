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Зидан может возглавить «Баварию»

сегодня, 00:27

Томас Тухель может покинуть должность главного тренера «Баварии».

По информации источника, руководство мюнхенского клуба ещё до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1) связалось с экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом.

Отмечается, что французский специалист будет первым кандидатом на замену Тухеля летом.

После матча с «Бохумом» (2:3) генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен сообщил, что Томас продолжит работать с командой в ближайшее время.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 12:18
У Зидана уже и Ливерпуль и Бавария среди вариантов. Хотя его уровень можно было бы проверить в Наполи, уверен итальянский он знает.
Sкрудж
Sкрудж ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 10:00, ред.
Хотелось , что он что нибудь показал в друго клубе прмимо Реала. А взять салатницу , так Бавария это делает 11 раз подряд , пусть в апл даст результат , там тренера в Ливер надо , да и в Челси по всей видимости. Ну или с родным Юве чего нибудь добьётся. А с Баварией выигрывать бундеслигу это не результат, результат взять бундеслигу с Баером , Дортмундом , Штутгартом и т.д..
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:04
Вполне допускаю такой вариант, что Зидана назначат до конца сезона и возможно это заинтересует и Зизу.... а что, Бавария всё равно сильный клуб да и игроки не слабые, просто что-то не сраслось у них с Тухелем. Зидан авторитетная личность, придет раскрепостит игроков, снимет напряжение и возможно на этой волне команда снова заиграет как от нее ждут болельщики! Лацио не самый непроходимый соперник в ЛЧ думаю могут пройти их, да и в Бундеслиге еще есть шанс зацепиться за салатницу (хотя Байер заслуживает победы).... так что Зизу ни чем не рискует, встрехнет клуб значит молодец, а нет ну его вины тут нет....
eskp8j455x8e
eskp8j455x8e
сегодня в 08:06
Томас Тухель и “Бавария” могут разойтись разными путями. Хотя он продолжает работу в качестве главного тренера в настоящее время, слухи о его замене Зинедином Зиданом уже распространяются. Интересно, как эта ситуация разрешится в ближайшие месяцы.
az6qyb8g3ekm
az6qyb8g3ekm
сегодня в 07:26
Лёньку-пельмешонка из Шанхая возьмите, хуже нынешней тухлятины точно не будет, зато готов практически за гамбургеры и баварские сосиски работать
ksczrktz73m3
ksczrktz73m3
сегодня в 06:44
Это будет ошибкой, понтов у него много, а реальных тренерских способностей маловато.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:36
Час от часу не легче)))
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Если учитывать, что двери Реала на долго прикрыты для Зидана, то почему бы и не в Баварию.
112910415
112910415
сегодня в 05:40
невозможно поверить в такую реальность !
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:07
А Мостовой станет тренером Спартака.
Началась разминка перед 1 апреля.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 03:40
Физручело не потянет Баварию!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:24
Все может быть, но Бавария в кризисе.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 02:44
А что он должен сделать чтобы вы поверили в него как тренера? Прийти в Баварию выиграть бундес лигу и лч пару раз ?)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:37
Зидан и бундеслига как то не очень по стилю игры подходит...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:21
Вообще какой то бред, на мой субъективный взгляд . Ювентус и Реал ,те клубы которые бы он может возглавить. Но точно не клуб Бундеслиги.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:09
Глупость, полнейшая. Не его, футбол Баварии. Кто только, уже в этом клубе головы не сложил... Пока не будет единства и объединяющей цели в руководстве и команде- результата достойного не будет. И никакой Зидан или Алонсо ситуацию не поменяют.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 00:37
Ну что то мне не вериться в Зидана как успешного тренера . Да , да был Реал , были две ЛА лиги и три ЛЧ . Всё равно не верю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:29
Шпрехин зе дойч, мсье Зидан ?
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