Зидан может возглавить «Баварию»

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сегодня, 00:27

может покинуть должность главного тренера «Баварии».

По информации источника, руководство мюнхенского клуба ещё до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1) связалось с экс-наставником «Реала» .

Отмечается, что французский специалист будет первым кандидатом на замену Тухеля летом.

После матча с «Бохумом» (2:3) генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен сообщил, что Томас продолжит работать с командой в ближайшее время.