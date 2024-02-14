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Юрист Тихоньков: «Никто объявлять Промеса в розыск не будет»

вчера, 14:59

Юрист и член Российской ассоциации международного права Владимир Тихоньков считает, что несмотря на обвинительный приговор, нападающему «Спартака» Квинси Промесу на данный момент нечего опасаться.

Вряд ли Промеса прямо сейчас возьмут под стражу и экстрадируют из ОАЭ. Приговор не сразу вступает в силу, потому что сначала подаётся одна апелляция, потом, возможно, вторая. И это может длиться до полутора лет. Никто объявлять Промеса в розыск не будет, пока решение суда не вступило в силу. И стоит учесть, что если мы говорим про страны первого мира, а не второго, то там очень гуманная процедура правосудия, и вероятность того, что какая‑то страна возьмёт Промеса под стражу, чтобы потом рассмотреть вопрос об его экстрадиции, крайне мала. Никто в мире не будет быстро рассматривать то или иное дело, чтобы кого‑то там публично наказать. Потому что это невыгодно ни экономике, ни самой системе.

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